So, 22.03.2020, 16.38 Uhr

Tschechien erhält in der Corona-Krise medizinisches Material aus China: Unter anderem wurden Millionen Atemschutzmasken geliefert. In Tschechien müssen Menschen seit kurzem in der Öffentlichkeit einen Mundschutz tragen; Masken und Desinfektionsmittel wurden jedoch zuletzt knapp.