Berlin. Angela Merkel macht in der Corona-Krise klare Ansagen. Am Donnerstag kritisierte die Kanzlerin so manche Lockerung der Bundesländer.

Angela Merkel hat in ihrer letzten Amtszeit die Lust am öffentlichen Rede entdeckt. Die Lust an historischen Auftritten, an dem Erklären ihrer Politik mit starken Worten. Ihre Regierungserklärung zur Corona-Krise war ein denkwürdiger Auftritt.