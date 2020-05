Peine. Wegen des erwarteten Andrangs hat der Kreis seine Kreistagssitzung in die Gebläsehalle in Ilsede verlegt. Es geht um das Klinikum Peine.

Kreistag wird in Gebläsehalle Ilsede verlegt

Die anstehende Sitzung des Peiner Kreistags am Mittwoch, 20. Mai, findet in der Ilseder Gebläsehalle statt. Hier könnten die zurzeit gebotenen Sicherheitsabstände eingehalten werden, wie der Kreis Peine mitteilt. Eigentlich sollte die Sitzung in der Aula des Ratsgymnasiums stattfinden.

Richtungsweisende Entscheidung in Bezug auf die Klinik erwartet

„Da der Kreistag eine richtungsweisende Entscheidung in Bezug auf das Klinikum Peine treffen wird, möchten wir allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, der öffentlichen Sitzung beizuwohnen“, begründet Fabian Laaß, der Sprecher des Kreises, die Änderung. Weiterhin stünden um die Gebläsehalle mehr Parkplätze zur Verfügung.

Einlass zu der öffentlichen Sitzung ist ab 17.30 Uhr, der Beginn der Veranstaltung ist 18 Uhr. Die Gebläsehalle befindet sich in der Straße „Ilseder Hütte 14“ im Gewerbepark Ilseder Hütte.