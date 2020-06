USA-News: Tausende erinnern an George Floyd in Deutschland

Herzogin Meghan hat sich erschüttert über den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz gezeigt. Was zuletzt in den USA passiert sei, sei "absolut verheerend", sagte die US-Schauspielerin in einem Video.

Nicht nur in den USA, auch in Europa gehen die Menschen auf die Straße, um an den Tod des Afroamerikaners George Floyd zu erinnern und gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren.

Barack Obama, von 2009 bis 2017 erster schwarzer Präsident der USA, sagt, es habe zu seinen Lebzeiten noch nie so viele ehrliche Gespräche über Rassismus in den USA gegeben wie zurzeit. Auf Twitter ist das Video von US-General Charles Brown Hunderttausende Male angesehen worden: Darin äußert sich der designierte nächste Luftwaffen-Chef über Rassismus in den USA und vor allem auch beim Militär.

Floyd war in der vergangenen Woche bei einer brutalen Festnahme in der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota getötet worden. Seitdem gibt es im ganzen Land Demonstrationen und Proteste gegen Rassismus und Polizeibrutalität.

Proteste in den USA nach dem Tod von George Floyd

Samstag, 6. Juni: Nach George Floyds Tod: Bewegendes Statement von Luftwaffengeneral

16.13 Uhr: In ganz Deutschland haben sich tausende Menschen zusammengefunden, um nach dem Tod von George Floyd gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Am Berliner Alexanderplatz sollen nach Polizeiangaben rund 10.000 Teilnehmende beim „stillen“ Protest sein – angemeldet waren 1500. Auch in Frankfurt am Main demonstrieren rund 8000 Menschen.

✊🏿✊🏾✊🏽 Berlin against racism and police brutality. Ten thousands shout #BlackLivesMatter and #JusticeForGeorgeFloyd. pic.twitter.com/ysLhVkZWY1 — Ferat Ali Kocak (@der_neukoellner) June 6, 2020

14.54 Uhr: Zwei Polizisten aus New York sind wegen ihres Verhaltens bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt freigestellt worden. Einer der beiden soll Ende Mai eine Frau zu Boden geschubst haben, der andere soll einem Demonstranten die Maske heruntergezogen und dann Pfeffer-Spray auf ihn gerichtet haben. Polizeichef Dermot Shea sagte in der Nacht zu Samstag, die Vorfälle seien „verstörend“.

Zuvor hatte sich Shea für mögliches Fehlverhalten seiner Mitarbeiter entschuldigt – aber auch betont, dass die Polizisten während der Proteste immer wieder beleidigt und angegriffen würden. Auch dies müsse aufhören, so Shea.

12.44 Uhr: Der Street-Art-Künstler Banksy hat sich auf seinem Instagram-Account zu den Protesten gemeldet. „Zuerst dachte ich, ich solle einfach die Klappe halten und schwarzen Menschen bei diesem Thema zuhören“, schrieb der Brite zu seinem Bild. Das Rassismusproblem sei aber ein weißes.

„Personen of Color werden vom System im Stich gelassen“, so Banksy. „Einem weißen System“. Es sei nicht die Aufgabe der Betroffenen, ein rassistisches System zu verändern.

Kanada-Premier Justin Trudeau kniet bei Protest gegen Rassismus

12.17 Uhr: Am Samstag finden in zahlreichen deutschen Städten Proteste gegen Rassismus statt, bereits in der vergangenen Woche gingen tausende Menschen in Deutschland für „Black Lives Matter“ auf die Straße. Lesen Sie dazu: Wie Fridays for Future: Neue Jugendbewegung gegen Rassismus?

12.06 Uhr: Für viele Demonstrierende in New York bleiben ihre Festnahmen am Rande der Proteste ohne strafrechtliche Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan kündigte am Freitag an, Ermittlungen gegen Personen einzustellen, die friedlich demonstriert und wegen geringfügiger Delikte wie Ruhestörung festgenommen worden waren.

Bei den Protesten in New York waren in dieser Woche hunderte Menschen festgenommen worden, unter anderem wegen Verstößen gegen eine zuvor verhängte Ausgangssperre.

12.02 Uhr: 66 Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen haben nach dem Tod von George Floyd „die heuten rassistischen Terror-Lynchmorde“ verurteilt: In zwei Mitteilungen schrieben sie, diese Tode „schockieren das Gewissen und rufen genau den Terror hervor, den das Lynchregime in den Vereinigten Staaten beabsichtigte zu befeuern“.

Die UN-Experten – unabhängige Experten des UN-Menschenrechtsrates – fügten hinzu, die Polizeiarbeit sei nach wie vor vom „Erbe rassistischen Terrors“ beschmutzt, deren Ursprünge in „Sklaven-Patrouillen und sozialer Kontrolle“ lägen. Sie forderten die US-Regierung auf, eine unabhängige Untersuchung einzuleiten, um der rassistischen Voreingenommenheit im US-amerikanischen Strafrechtssystem entgegenzuwirken.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau kniete bei einer „Black Lives Matter“-Demonstration minutelang nieder. Foto: DAVE CHAN / AFP

11.51 Uhr: Bei einer Demonstration in Ottawa kniete der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Freitag minutenlang vor tausenden Demonstrierenden nieder, um ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt zu setzen. Auch in Kanada hätten „viel zu viele“ Menschen Angst vor Polizisten, sagte Trudeau. Vielen Kanadiern sei nun plötzlich klar geworden, dass Diskriminierung für viele „gelebte Realität“ sei und endlich aufhören müsse.

Am Dienstag hatte Trudeau in einem Interview 20 Sekunden lang geschwiegen, nachdem ein Journalist ihn gefragt hatte, wie er den Umgang von Donald Trump mit den Demonstrierenden bewerte. „Wir beobachten alle mit Entsetzen und Fassungslosigkeit, was in den USA geschieht“, antwortete Trudeau schließlich.

Reddit-Mitgründer verlässt Vorstand und will Neubesetzung mit schwarzer Person

10.21 Uhr: Charles Brown, General der US-Luftwaffe, hat sich in einem minutenlangen Video über das Thema Rassismus und Chancenungleichheit in den USA und beim Militär geäußert. Präsident Trump hatte Brown Anfang März als nächsten Chief of Staff der Airforce nominiert: Sollte der Kongress die Nominierung bestätigen, wäre Brown der erste Schwarze, der einem Zweig des US-Militärs vorsteht.

Brown spricht in dem Video über seine Gedanken nach dem Tod George Floyds und den Toden vieler anderer Afroamerikaner, die durch Polizeigewalt gestorben sind. „Ich denke an die Geschichte der Rassen-Probleme und meine eigenen Erfahrungen, die nicht immer von Freiheit und Gleichheit geprägt waren“, sagt der General. Er denke daran, was es bedeute, „in zwei Welten zu leben“ – einerseits oft der einzige schwarze Offizier oder Pilot im Raum zu sein, andererseits aber von anderen Afroamerikanern als „nicht schwarz genug“ beurteilt zu werden, wenn er sich bei den Kameraden seiner Fliegerstaffel aufhielt, die in der Regel Weiße waren.

"As the Commander of Pacific Air Forces, a senior leader in our Air Force, and an African-American, many of you may be wondering what I’m thinking about the current events surrounding the tragic death of George Floyd. Here’s what I’m thinking about..." - Gen. CQ Brown, Jr. pic.twitter.com/I2sf1067L6 — PACAF (@PACAF) June 5, 2020

Mit Blick auf seine Nominierung denke er darüber nach, dass sie Hoffnung auf Veränderung mache – aber auch eine schwere Bürde mit sich bringe, sagt Brown: „Ich kann nicht Jahrhunderte währenden Rassismus beiseite schaffen.“ Das Video ist das jüngste in einer Serie von Statements von Luftwaffen-Offizieren, die sich nach Ausbruch der Proteste zum Thema Rassismus geäußert haben.

7.30 Uhr: Alexis Ohanian, Mit-Gründer des Web-Dienstes Reddit, hat seinen Rückzug aus dem Vorstand des Unternehmens verkündet und eine Neubesetzung des Postens mit einer schwarzen Person gefordert. „Es ist längst überfällig, das Richtige zu tun“, sagte Ohanian, der mit Tennis-Legende Serena Williams verheiratet ist, in einem im Internet veröffentlichten Video.

Er sei der Ansicht, dass Rücktritte von Menschen in Machtpositionen in der aktuellen Situation ein „Zeichen von Führung“ sein könnten, sagte Ohanian. Er wolle in er Lage sein, seiner schwarzen Tochter eine Antwort zu geben, wenn sie ihn irgendwann frage: „Was hast du unternommen?“, erklärte Ohanian den Schritt. „An jeden, der für unsere zerbrochene Nation kämpft: Hört nicht auf damit“, sagte der 37-Jähriger weiter.

Ohanian kündigte an, er werde eine Million Dollar (900.000 Euro) an das Anti-Diskriminierungs-Programm „Know Your Rights“ des Football-Stars Colin Kaepernick spenden.

Reddit-Mitgründer Alexis Ohanian gibt seinen Vorstandsposten auf, um Platz für einen schwarzen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu machen. Ohanian hat mit seiner Frau, dem Tennis-Star Serena Williams, eine kleine Tochter: Er wolle in der Lage sein, ihr später einmal zu erklären, was er in dieser Situation unternommen habe, um die Lage zu verbessern, sagte Ohanian in seinem Statement. Foto: Angela Weiss / AFP

Obama: Noch nie so viele ehrliche Gespräche über Rassismus wie jetzt

5.45 Uhr: George Floyds gewaltsamer Tod hat nach Ansicht des früheren US-Präsidenten Barack Obama eine „ehrliche“ Debatte über Rassismus in den USA ausgelöst. Die von Floyds Tod ausgelöste Bewegung sei „inspirierend“, sagte der 58-jährige Ex-Präsident am Freitag (Ortszeit) in einem Videochat. „Es hat in der vergangenen Woche in diesem Land so viel ehrliche Gespräche zum Thema Rassismus gegeben wie nie zuvor in der Zeit, an die ich mich erinnern kann“, sagte Obama. Nicht nur von Seiten einer Minderheit, sondern von „einem großen Teil des Landes“.

Die anhaltenden Proteste böten im Kampf gegen Rassismus keine „Erfolgsgarantie“, aber es sei inspirierend, dass es nicht nur in multikulturellen Großstädten, sondern im ganzen Land zu Demonstrationen komme, sagte Obama. Es sei auch bemerkenswert, dass frühere Präsidenten, Unternehmenschefs, Politiker und viele andere seit Floyds Tod das Problem beim Namen nennen würden und von „systematischem Rassismus“ in den USA sprächen und Veränderungen forderten, fügte er hinzu.

Obama, der erste und bislang einzige schwarze US-Präsident, hatte sich zuletzt nur sehr selten zu aktuellen politischen Themen geäußert. Seit Floyds Tod hat er aber bereits mehrfach über Rassismus und die Tatsache gesprochen, dass ihm die anhaltenden Proteste von Menschen ganz unterschiedlicher Gesellschaftsschichten in den USA Hoffnung machten.

Proteste in den USA nach Tod von George Floyd führen zu Polizeireformen

4.23 Uhr: Die Stadt Minneapolis, wo George Floyd am 25. Mai bei seiner Festnahme getötet worden war, kündigte umfassende Polizeireformen an. Künftig dürften Beamte keine Würgegriffe mehr anwenden und Verdächtige nicht am Nacken festhalten, erklärte Bürgermeister Jacob Frey. Zudem müssten alle Polizeibeamte, die Zeugen einer „ungenehmigten Gewaltanwendung“ ihrer Kollegen würden, dies unter Strafandrohung melden.

Die mit dem Bundesstaat Minnesota juristisch bindend vereinbarten Reformen seien ein guter Schritt, um die Kultur der Polizei zu ändern und „systematischen Rassismus zu entwurzeln“, schrieb Frey auf Twitter.

Among other things, as a part of today’s agreement, we committed to banning chokeholds/strangleholds and strengthening our duty-to-intervene policy. We still have a long road to go towards change not just in city policy, but state law and the police union contract. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) June 5, 2020

Auch im bevölkerungsreichen Westküstenstaat Kalifornien soll ein Würgegriff, bei dem die Blutzufuhr zum Gehirn unterbunden wird, künftig verboten werden. Gouverneur Gavin Newsom erklärte am Freitag, die Methode werde aus dem Trainingsprogramm für Polizeibeamte verbannt, zudem solle auch eine gesetzliche Regelung folgen.

Auch der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, stellte am Freitag einen Gesetzesentwurf vor, der unter anderem den Würgegriff bei Polizeieinsätzen verbieten soll. Zudem sollen Akten zu früherem Fehlverhalten von Polizisten transparent einsichtlich gemacht werden.

Michael Jordan spendet 100 Millionen Dollar für Kampf gegen Rassismus

1.25 Uhr: Basketball-Legende Michael Jordan will in den kommenden zehn Jahren mit einer Spende über insgesamt 100 Millionen Dollar (rund 88 Millionen Euro) den Kampf gegen den Rassismus vorantreiben. Das Geld solle an Organisationen fließen, die sich für Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Bildungschancen einsetzten, hieß es in einem Statement von Jordans Sprecherin am Freitag.

Der 57 Jahre alte Jordan hatte sich bereits zuvor „traurig, wirklich gequält und einfach wütend“ über den brutalen Tod George Floyds gezeigt. „Schwarze Leben zählen. Solange der tief verwurzelte Rassismus (...) in unserem Land nicht komplett ausgerottet ist, werden wir weiterhin die Leben schwarzer Menschen schützen und verbessern“, heißt es in dem Statement des sechsmaligen NBA-Champions.

Basketball-Legende Michael Jordan will in den kommenden zehn Jahren 100 Millionen Dollar an Organisationen spenden, die gegen den Rassismus kämpfen. Foto: Franck Fife / AFP

Freitag, 5. Juni: Polizeieinsatz gegen Demonstranten – Bürgerrechtler verklagen Donald Trump

23:01 Nachdem Präsident Trump in Aussagen über den überraschenden Rückgang der US-Arbeitslosenzahlen auch George Floyd erwähnte, hagelt es heftige Kritik. Trump hatte gesagt: „Hoffentlich schaut George genau jetzt herab und sagt: ‚Unserem Land passiert eine großartige Sache’.“

Sein Gegenkandidat bei den anstehenden Wahlen Joe Biden bezeichnete diese Aussage als „wahrhaft verachtenswert“. Die Demokratische Senatorin Kamala Harris stimmte auf Twitter mit ein und schrieb, Trump solle den Namen George Floyds „nicht in den Mund nehmen“, bevor er nicht auch den Satz „Black Lives Matter“ sagen könne.

.@realDonaldTrump, keep George Floyd’s name out of your mouth until you can say Black Lives Matter.pic.twitter.com/YJ6wPw0Hto — Kamala Harris (@KamalaHarris) June 5, 2020

19.07 Uhr: Vor dem Weißen Haus in Washington gibt es nun offiziell einen „Black Lives Matter“-Platz. Die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt, Muriel Bowser, verkündete die Namensgebung am Freitag auf Twitter. Auf einem von ihr verbreiteten Video ist zu sehen, wie ein Mitarbeiter der Stadt ein entsprechendes Schild an der bislang namenlosen Kreuzung anbrachte, auf der die 16. Straße auf die H-Straße trifft. Auf die 16. Straße ließ Bowser außerdem in riesigen gelben Lettern „Black Lives Matter“ pinseln – auf Deutsch in etwa: „Die Leben Schwarzer sind wichtig“.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

17.40 Uhr: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd hat US-Präsident Donald Trump die Polizei im ganzen Land zur Gleichbehandlung aller Bürger aufgerufen – unabhängig von ihrer Hautfarbe. „Das ist, was unsere Verfassung erfordert, und das ist es, worum es in unserem Land geht“, sagte Trump am Freitag bei einem Auftritt im Weißen Haus angesichts des überraschenden Rückgangs der Arbeitslosenquote in den USA. Jeder Amerikaner müsse bei Begegnungen mit Sicherheitskräften die gleiche, faire Behandlung erfahren.

Tod von George Floyd: Bürgerrechtler kritisieren Trump

7.01 Uhr: US-Bürgerrechtler haben die Regierung von Präsident Donald Trump wegen des harten Vorgehens der Polizei gegen Teilnehmer einer Kundgebung vor dem Weißen Haus verklagt. Bei der angeordneten Räumung seien Tränengas und Gummigeschosse gegen Demonstranten eingesetzt worden, die am Montag friedlich gegen den Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines Polizeieinsatzes protestiert hätten, heißt es in der Klageschrift der Bürgerrechtsorganisation ACLU.

Eingereicht wurde sie von der ACLU sowie einzelnen Teilnehmern des Protests vor einem Bundesgericht in Washington. Auch Justizminister William Barr und Verteidigungsminister Mark Esper werden Medienberichten zufolge in der Klage genannt. Mit dem Einsatz seien die in der Verfassung garantierten Grundrechte der Demonstranten verletzt worden, argumentiert die American Civil Liberties Union (ACLU).

The President attacked protesters with tear gas, rubber bullets, and sound cannons — simply because he disagreed with their views.



We'll see him in court. pic.twitter.com/QznAgLq5TJ — ACLU (@ACLU) June 4, 2020

„Der beschämende, verfassungswidrige, unprovozierte und offen gesagt kriminelle Angriff des Präsidenten auf Demonstranten, weil er mit deren Ansichten nicht einverstanden war, erschüttert die Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung unserer Nation“, sagte ein ACLU-Sprecher dem Sender CNN. Die Regierung müsse zur Rechenschaft gezogen werden, heißt es in einem Tweet.

0.04 Uhr: Bei einer Gedenkfeier für den bei einem brutalen Polizeieinsatz gestorbenen Afroamerikaner George Floyd in New York hat dessen jüngerer Bruder Terrence Floyd sich für die Anteilnahme bedankt. „Ich danke Gott dafür, dass ihr alle meinem Bruder so viel Liebe zeigt“, sagte Terrence Floyd, der im New Yorker Stadtteil Brooklyn lebt, bei der Veranstaltung.

Terrence Floyd (M) während einer Gedenkfeier im Cadman Plaza Park in New York. Bei der Gedenkfeier für seinen bei einem brutalen Polizeieinsatz gestorbenen Bruder George Floyd bedankte er sich für die Anteilnahme. Foto: John Minchillo / dpa

Zu der Gedenkfeier waren Hunderte Menschen auf einen Platz in Brooklyn gekommen, danach zogen sie mit Plakaten und Sprechchören Richtung Manhattan weiter.

„Ich bin stolz auf die Proteste, aber ich bin nicht stolz auf die Zerstörung“, sagte Floyd. Die Demonstrationen in New York waren in den vergangenen Tagen weitgehend friedlich abgelaufen, vereinzelt hatte es aber auch Gewalt und Plünderungen gegeben. „Darum ging es meinem Bruder nicht.“

Auch Bürgermeister Bill de Blasio sprach bei der Gedenkveranstaltung. George Floyd dürfe nicht umsonst gestorben sein, sagte de Blasio. „Wir müssen friedliche Veränderungen vornehmen.“ Der Bürgermeister wurde aber von den Demonstranten ausgebuht. Viele werfen ihm vor, auf der Seite der Polizei zu stehen und nicht ausreichend gegen Polizeibrutalität in New York vorzugehen.

Donnerstag, 4. Juni: Frühere US-Präsidenten kritisieren Benachteiligung Schwarzer

22.31 Uhr: Die Demokratin Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, hat Donald Trump aufgefordert, darzulegen, ob bei der Verlegung von Militärkräften nach Washington alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Die rechtliche Grundlage für den Einsatz und die Verlegung vieler unterschiedlicher Sicherheitskräfte sei unklar, schrieb Pelosi am Donnerstag in einem Brief an Trump. „Wir sind besorgt über die zunehmende Militarisierung und die mangelnde Klarheit, die Chaos verstärken könnte“, warnte Pelosi.

Die Regierung müsse erklären wer überhaupt die Befehlsgewalt habe. Auch seien die Sicherheitskräfte zum Teil ohne markierte Uniformen und Namensschilder unterwegs. Damit könnten sie bei Vergehen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, was das Vertrauen der Bürger erschüttere und gegen bestehende behördliche Empfehlungen verstoße.

„Während Menschen im ganzen Land friedlich auf die Straße gehen, um das Andenken an George Floyd zu ehren und für Wandel zu demonstrieren, müssen wir ihre Sicherheit garantieren und den Respekt für ihre verfassungsmäßigen Rechte“, forderte Pelosi.

21.45 Uhr: In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni ist der afroamerikanische Polizist im Ruhestand David Dorn von Plünderern in St. Louis erschossen worden. Er starb bei dem Versuch ein Pfandhaus zu beschützen, für dessen Sicherheit er angestellt war, teilte John Hayden, Polizeichef von St. Louis, mit. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen.

Menschen haben in Gedenken an David Dorn Blumen, Kerzen und Kuscheltiere abgelegt. Auf dem Zettel steht „Ihr habt einen schwarzen Mann getötet, weil sie einen schwarzen Mann getötet haben?“ Foto: Michael B. Thomas / AFP

Insgesamt seien in der Nacht mindestens 55 Geschäfte ausgeraubt und beschädigt worden. In St. Louis kommt es seit dem Tod von George Floyd im Zuge der Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt immer wieder zu Ausschreitungen.

Präsident Donald Trump zollte Dorn auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Tribut und wurde dafür im Anschluss kritisiert. Die oscar-nominierte Regisseurin Ava DuVernay warf Trump vor Dorns Tod für seine politischen Zwecke zu instrumentalisieren. DuVernay ist selbst Afroamerikanerin und feierte zuletzt mit der autobiografischen Serie „When They See Us“ große Erfolge. Die Serie handelt von der wahren Geschichte vier schwarzer Teenager, die unschuldig für den Mord an einer weißen Joggerin ins Gefängnis kamen.

Merkel bezeichnet den Tod von George Floyd als Mord

21.08 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Tod des Afroamerikaners George Floyd als Mord bezeichnet und gleichzeitig den Politikstil von US-Präsident Donald Trump kritisiert. In der ZDF-Sendung „Was nun?“ sagte Merkel am Donnerstagabend: „Erst einmal ist dieser Mord an George Floyd etwas ganz, ganz Schreckliches.“ Die Reaktionen von Trump auf die anhaltenden Proteste bezeichnete sie als „sehr kontrovers“. Rassismus gebe es aber auch in Deutschland. „Und jetzt kehren wir mal vor unserer eigenen Haustür und hoffen, dass sich auch in den Vereinigten Staaten genug Menschen finden, die einfach friedliche Demonstrationen voranbringen.“

15.18 Uhr: Rassismus und Diskriminierung der schwarzen US-Bevölkerung sind nicht erst seit dem Tod von George Floyd ein großes Thema in den Vereinigten Staaten. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Personen und Bewegungen, die in den vergangenen Jahrzehnten für die Rechte der schwarzen US-Amerikaner gekämpft haben: Vor Black Lives Matter: Bürgerrechtsbewegungen in den USA.

Meghan Markle: Anti-Rassismus-Video nach Tod von George Floyd

14.49 Uhr: Herzogin Meghan (38) hat sich erschüttert über den Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz und die Gewalt in den USA geäußert. „Was in unserem Land, in unserem Staat und in unserer Heimatstadt L.A. (Los Angeles) passiert ist, ist absolut niederschmetternd“, sagte die US-Amerikanerin und Ehefrau des britischen Prinzen Harry (35) in einer Videobotschaft an die Schülerinnen ihrer früheren Schule in Los Angeles.

11.04 Uhr: Fünf weiße Gäste sollten bei „Maischberger“ über Rassismus in den USA debattieren – das hatte schon vor dem Talk für erheblichen Diskussionsstoff gesorgt. Nach viel Kritik sprach Sandra Maischberger am Mittwochabend per Schalte auch mit der schwarzen US-Wissenschaftlerin Priscilla Layne über die Proteste in den Vereinigten Staaten.

Auf Twitter machte Layne darauf aufmerksam, dass sie erst kurzfristig für die Sendung angefragt worden sei. Dass keine deutschen Aktivisten an der Runde teilnahmen, zeige, mit was für einem „Bullshit“ die schwarzen Deutschen hierzulande umgehen müssten, so Layne.

Unruhen: James Mattis nennt Donald Trump einen Spalter

9. I recognize now how this invitation actually displays a lot of the bullshit Black Germans have to deal with: Like being left out of important conversations due to gate keeping and institutional racism. — Priscilla L. (@pdlayne) June 3, 2020

8.30 Uhr: Donald Trumps Umgang mit den Demonstrationen – vor allem Trumps Versuch, das Militär gegen Plünderer und Randalierer in Stellung zu bringen – hat Ex-Verteidigungsminister James Mattis zu einer beispiellos vernichtenden Anklage veranlasst: Mattis nennt Donald Trump einen „Spalter”.

5.05 Uhr: Inzwischen haben alle vier noch lebenden früheren US-Präsidenten den systematischen Rassismus in den USA verurteilt. Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama kritisierten in Stellungnahmen die anhaltende Ungleichheit und die Benachteiligung Schwarzer in den USA.

Jimmy Carter erklärte, es müsse mehr getan werden, um dem systematischen Rassismus in den USA zu begegnen. „Wir brauchen eine Regierung, die so gut ist wie ihre Bevölkerung, und wir sind besser als das“, schrieb der Demokrat. Es sei Zeit, sich gegen Diskriminierung in Polizei und Justiz sowie die anhaltende „unmoralische“ wirtschaftliche Ungleichheit aufzulehnen, forderte er.

erklärte, es müsse mehr getan werden, um dem in den USA zu begegnen. „Wir brauchen eine Regierung, die so gut ist wie ihre Bevölkerung, und wir sind besser als das“, schrieb der Demokrat. Es sei Zeit, sich gegen Diskriminierung in Polizei und Justiz sowie die anhaltende „unmoralische“ wirtschaftliche Ungleichheit aufzulehnen, forderte er. George W. Bush hatte am Dienstag erklärt, es sei ein „schockierendes Versagen“, dass viele Afroamerikaner in ihrem Heimatland immer noch Belästigungen und Bedrohungen ausgesetzt seien. „Wie beenden wir systematischen Rassismus in unserer Gesellschaft?“ fragte er. Schwarze erlebten die wiederholte Verletzung ihrer Rechte „ohne eine dringliche und adäquate Antwort von Amerikas Institutionen“.

hatte am Dienstag erklärt, es sei ein „schockierendes Versagen“, dass viele Afroamerikaner in ihrem Heimatland immer noch Belästigungen und Bedrohungen ausgesetzt seien. „Wie beenden wir systematischen Rassismus in unserer Gesellschaft?“ fragte er. Schwarze erlebten die wiederholte Verletzung ihrer Rechte „ohne eine dringliche und adäquate Antwort von Amerikas Institutionen“. Barack Obama erklärte am Mittwoch in einer Videoschalte, die von breiten Gesellschaftsschichten unterstützten Proteste seien ein Zeichen der Hoffnung, dass es im Land den Willen zur Veränderung gebe. Die jüngsten Ereignisse seien eine „unglaubliche Chance“, weil vielen Menschen bestehende Benachteiligungen erstmals bewusst würden. In der Vergangenheit hätten sich vor allem Schwarze und andere Minderheiten an solchen Protesten beteiligt. „Das ist jetzt anders. Man sieht sich diese Proteste an und es gibt einen viel repräsentativeren Querschnitt Amerikas, der friedlich demonstriert.“

erklärte am Mittwoch in einer Videoschalte, die von breiten Gesellschaftsschichten unterstützten Proteste seien ein Zeichen der Hoffnung, dass es im Land den Willen zur Veränderung gebe. Die jüngsten Ereignisse seien eine „unglaubliche Chance“, weil vielen Menschen bestehende Benachteiligungen erstmals bewusst würden. In der Vergangenheit hätten sich vor allem Schwarze und andere Minderheiten an solchen Protesten beteiligt. „Das ist jetzt anders. Man sieht sich diese Proteste an und es gibt einen viel repräsentativeren Querschnitt Amerikas, der friedlich demonstriert.“ Bill Clinton hatte am Samstag erklärt, Floyds Tod sei der „jüngste Fall in einer langen Reihe von Tragödien und Ungerechtigkeiten sowie eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass die Hautfarbe einer Person immer noch festlegt, wie diese in fast jeder Lebenslage in Amerika behandelt wird“. Alle Amerikaner müssten sich gegen Rassismus auflehnen, vor allem aber Politiker müssten Fehler einräumen und Verantwortung übernehmen, forderte er.

4.57 Uhr: In Las Vegas sind drei mutmaßliche Rechtsextremisten unter dem Verdacht festgenommen worden, sich unter die derzeitigen Demonstrationen gegen Rassismus gemischt und zu Gewalt angestachelt zu haben. Die drei Männer waren nach Angaben der Ermittler im Besitz eines Molotow-Cocktails.

Die drei Männer im Alter zwischen 23 und 40 Jahren hätten die „legitime Wut“ der friedlichen Demonstranten für ihre eigenen „extremistischen Bestrebungen“ ausnutzen wollen, erklärte am Mittwoch der für den Bundesstaat Nevada zuständige Bundesanwalt Nicholas Trutanich.

Die Festgenommenen gehören den Angaben zufolge der sogenannten Boogaloo-Bewegung an. Mit „Boogaloo“ bezeichnen Rechtsextremisten einen von ihnen angestrebten Bürgerkrieg.

Proteste in Las Vegas. Rechtsextreme sollen sich unter die Demonstranten gemischt haben. Foto: BRIDGET BENNETT / AFP

George Floyd war mit dem Coronavirus infiziert

4.25 Uhr: US-Rockstar Bruce Springsteen hat seinen Auftritt als Gast-DJ beim Radiosender Sirius XM für einen eindringlichen Appell gegen Rassismus und Polizeigewalt genutzt. Zum Auftakt der Sendung spielte er seinen Protest-Song „American Skin (41 Shots)“ und widmete ihn George Floyd.

„Dieses Lied ist fast acht Minuten lang. Und so lange dauerte das Sterben von George Floyd, während ein Polizist in Minneapolis ein Knie in seinen Nacken drückte“, sagte Springsteen. „American Skin (41 Shots)“ aus dem Jahr 2001 prangert das Vorgehen von vier weißen Polizisten an, die im Jahr 1999 den unbewaffneten schwarzen Einwanderer Amadou Diallo mit 41 Schüssen niedergestreckt hatten.

„Das Land brennt und ist im Chaos“, resümierte Springsteen. „40 Millionen Menschen sind arbeitslos. Mehr als 100.000 Bürger sind an Covid-19 gestorben, und aus unserem Weißen Haus kommt nur die laueste und herzloseste Antwort. Nach heutigem Stand werden unsere schwarzen Bürger weiterhin unnötig von unserer Polizei in den Straßen von Amerika getötet.“

Volume 5: American Skin - An important excerpt from the latest episode of Bruce’s E Street Radio on @SiriusXM. pic.twitter.com/csHj6PeWNY — Bruce Springsteen (@springsteen) June 4, 2020

3.32 Uhr: George Floyd ist einer offiziellen Autopsie zufolge mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Die Infektion stand jedoch nicht in Zusammenhang mit seinem Tod, zumal sie seit April bekannt war und er „höchstwahrscheinlich“ keine Symptome mehr hatte, wie es in dem am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Autopsiebericht hieß. Floyds Familie habe der Veröffentlichung zugestimmt, hieß es.

1.58 Uhr: In mehreren europäischen Hauptstädten sind am Mittwoch Menschen auf die Straße gegangen, um sich mit den Protesten in den USA zu solidarisieren.

In Athen kam es dabei zu schweren Ausschreitungen . Eine Gruppe junger Demonstranten bewarf dort nahe der US-Botschaft die Polizei mit Molotow-Cocktails, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Einige Demonstranten zündeten auch Mülleimer an. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Menge auseinanderzutreiben.

kam es dabei zu schweren . Eine Gruppe junger Demonstranten bewarf dort nahe der US-Botschaft die Polizei mit Molotow-Cocktails, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Einige Demonstranten zündeten auch Mülleimer an. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Menge auseinanderzutreiben. In London marschierten mehrere tausend Demonstranten zum Amtssitz von Premierminister Boris Johnson . Während des überwiegend friedlichen Protests riefen Teilnehmer den Namen George Floyd. Schilder mit den Slogans „Genug ist Genug“ und „Gerechtigkeit für George Floyd“ wurden in die Höhe gehalten.

marschierten mehrere tausend Demonstranten zum Amtssitz von Premierminister . Während des überwiegend friedlichen Protests riefen Teilnehmer den Namen George Floyd. Schilder mit den Slogans „Genug ist Genug“ und „Gerechtigkeit für George Floyd“ wurden in die Höhe gehalten. Auch in Stockholm demonstrierten mehrere tausend Menschen. Die Polizei löste den Protest auf, da sich in Schweden wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht mehr als 50 Menschen versammeln dürfen. Nach Angaben eines AFP-Reporters setzten die Sicherheitskräfte vor dem Königlichen Schloss Pfefferspray gegen Demonstranten ein.

demonstrierten mehrere tausend Menschen. Die Polizei löste den Protest auf, da sich in Schweden wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht mehr als 50 Menschen versammeln dürfen. Nach Angaben eines AFP-Reporters setzten die Sicherheitskräfte vor dem Königlichen Schloss Pfefferspray gegen Demonstranten ein. In Helsinki nahmen etwa 3000 Menschen an einer friedlichen Kundgebung gegen Rassismus teil. Die Demonstration wurde nach einer Stunde auf Aufforderung der Polizei beendet. In Finnland dürfen sich derzeit nicht mehr als 500 Menschen versammeln.

nahmen etwa 3000 Menschen an einer friedlichen Kundgebung gegen Rassismus teil. Die Demonstration wurde nach einer Stunde auf Aufforderung der Polizei beendet. In Finnland dürfen sich derzeit nicht mehr als 500 Menschen versammeln. In Rotterdam wurde eine Anti-Rassismus-Demonstration aufgelöst, weil die Abstandsregeln laut Polizei nicht mehr eingehalten wurden. Die Teilnehmerzahl wurde in niederländischen Medien auf 4000 bis 5000 geschätzt.

Die Straßen in Rotterdam sind gefüllt: Dicht gedrängt stehen die Menschen am Mittwoch bei einer Anti-Rassismus-Demo. Foto: Marco De Swart / AFP

Mittwoch, 3. Juni: Demonstrierende protestieren trotz Ausgangssperren

Keith Ellison, der Generalstaatsanwalt von Minnesota, hat die Anklage gegen Derek Chauvin hochgestuft. Dem Polizisten wird nun „Mord zweiten Grades“ vorgeworfen. Hintergrund: Mord an George Floyd – Das Video, das die USA veränderte. Lesen Sie mehr: Was genau bei dem tödlichen Polizeieinsatz passierte

vorgeworfen. Mord an George Floyd – Das Video, das die USA veränderte. Was genau bei dem tödlichen Polizeieinsatz passierte Die Bundesregierung hat sich in Person von Steffen Seibert erstmals ausführlich zum Tod von George Floyd und den damit in Zusammenhang stehenden Protesten geäußert

hat sich in Person von Steffen Seibert erstmals ausführlich zum Tod von George Floyd und den damit in Zusammenhang stehenden Protesten geäußert Trumps Reaktionen auf die Proteste stoßen auf heftige Kritik. Lesen Sie dazu: USA: Warum Donald Trumps Gewaltpolitik ins Leere läuft

USA: Warum Donald Trumps Gewaltpolitik ins Leere läuft Ex-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hat Donald Trump scharf für seinen Umgang mit den Protesten kritisiert: „Donald Trump hat dieses Land in ein Schlachtfeld verwandelt.“

Auch in deutschen Talkshows sind die Proteste in den USA das Thema schlechthin: Lesen Sie hier: „Lanz“: Rassismus in den USA – nur weiße Experten zu Gast

„Lanz“: Rassismus in den USA – nur weiße Experten zu Gast Die Ausgangssperre in New York wurde bis zum Ende der Woche verlängert. Tausende Protestierende missachteten sie und demonstrierten weiter

Nach dem Tod von George Floyd äußern auch Stars ihre Anteilnahme. Unter anderem schalteten sich Dirk Nowitzki und Jay-Z mit emotionalen Worten in die Debatte ein

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben rund 1600 Soldaten auf Militärstützpunkte rund um Washington verlegt, um die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt angesichts der anhaltenden Proteste bei Bedarf unterstützen zu können

Dienstag, 2. Juni: Trump erwägt Einsatz des US-Militärs

Aufgrund eines ungeklärten Todesfalls in Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen Polizeigewalt gegen Schwarze ist der Polizeichef von Louisville Steve Conrad fristlos entlassen worden. In der Nacht von Sonntag auf Montag (Ortszeit) war der afroamerikanische Gastronom David McAtee in Louisville im Bundesstaat Kentucky aufgrund bisher ungeklärter Umstände erschossen worden

fristlos entlassen worden. In der Nacht von Sonntag auf Montag (Ortszeit) war der afroamerikanische Gastronom David McAtee in Louisville im Bundesstaat Kentucky aufgrund bisher ungeklärter Umstände erschossen worden Millionen Menschen sind einem Aufruf der US-Musikindustrie gefolgt und haben unter dem Hashtag „Blackout Tuesday“ Schwarzbilder auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken gepostet

In verschiedenen US-Städten knien Beamte nieder, senken ihre Köpfe zum Gebet oder umarmen Menschen, die zu Protesten auf der Straße waren. Unser Kommentator meint: „Die Lehre von Minneapolis: Trump hat weder Herz noch Verstand“

Trump will „alle verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte” mobilisieren, um die landesweiten Proteste zu kontrollieren. Militär im Inneren: Auf diesen Paragrafen beruft sich Trump. Ein Schritt, der viele Fragen aufwirft – und für Kritik sorgt. Unruhen in den USA: Trump droht mit Militäreinsatz im Innern

