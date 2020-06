Di, 02.06.2020, 20.04 Uhr

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, ist zurückgetreten. Grenell reichte am Montag offiziell seinen Rücktritt beim US-Außenministerium in Washington ein, wie der Sprecher der US-Botschaft in Berlin, Joseph Giordono-Scholz, der Nachrichtenagentur AFP bestätigte.