Horst Seehofer zeigt "taz"-Autorin an

In der Stuttgarter Innenstadt haben in der Nacht zu Sonntag hunderte Menschen stundenlang randaliert und sich Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Bei den gewalttätigen Ausschreitungen seien die Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beworfen worden, berichtete die Polizei.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will wegen eines heftig umstrittenen Artikels über Polizisten in der Berliner „tageszeitung (taz)“ Anzeige gegen die Autorin erstatten.

„Ich werde Strafanzeige gegen die Kolumnistin wegen des unsäglichen Artikels in der taz über die Polizei stellen. Eine Enthemmung der Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen. Das dürfen wir nicht hinnehmen“, sagte Seehofer der „Bild“-Zeitung. Die Strafanzeige in seiner Funktion als Innenminister wolle er am Montag stellen, kündigte er an.

Bei dem Beitrag mit dem Titel „Abschaffung der Polizei – All cops are berufsunfähig“ handele es sich um einen „unsäglichen Artikel“, betonte Seehofer. Zuvor hatte bereits die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Anzeige gegen die „tageszeitung“ erstattet.

In dem satirischen Beitrag sinnierte die Autorin Hengameh Yaghoobifarah über die Abschaffung der Polizei und mögliche Berufsalternativen für Polizisten. Am Ende kommt sie zu dem Schluss, dass Polizeibeamte am besten auf einer „Mülldeponie“ aufgehoben seien.

Der Artikel hatte zu Debatte in den sozialen Medien geführt. Dort stößt auch Seehofers Ankündigung auf Kritik. Unter anderem wird dem Bundesinnenminister ein Angriff auf die Pressefreiheit vorgeworfen. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, twitterte: „Ein Innenminister, der eine Journalistin anzeigt, klingt nach Orban oder Kaczynski. Das ist ein Angriff auf die Pressefreiheit, unabhängig ob man den Meinungsbeitrag gut oder schlecht findet“.

Yaghoobifarahs Text hatte auch in der „taz“-Redaktion zu Diskussionen geführt. Chefredakteurin Barbara Jung distanzierte sich vom Inhalt der Kolumne. „Satire darf fast alles – sogar in ihrer Wortwahl danebengreifen. Aber Menschen, egal welcher Berufsgruppe, als Müll zu bezeichnen, widerspricht fundamental dem Selbstverständnis der taz, die sich einer menschlicheren Gesellschaft verschrieben hat“, hieß es darin.

Jung stellte sich aber auch hinter Yaghoobifarah. „Autorinnen oder Autoren, die selbst mehrfach zum Ziel rassistischer Beleidigungen und Bedrohungen geworden sind, können gleichwohl ein anderes Verhältnis zu dem Thema haben und das in emotionalere und zugespitztere Worte fassen, als Autorinnen oder Autoren ohne entsprechende Erfahrungen“, antworte die taz-Chefredakteurin auf eine Anfrage des Onlineblogs Übermedien.

Die Polizei steht seit Wochen im Fokus der öffentlichen Diskussion. In den USA gibt es Massenproteste nach mehreren tödlichen Polizeiaktionen gegen Afroamerikaner. Die Demonstranten wenden sich gegen Polizeigewalt und Rassismus. Auslöser war der Tod des Schwarzen George Floyd Ende Mai, Mitte Juni wurde Rayshard Brooks erschossen. Mittlerweile sah sich US-Präsident Donald Trump genötigt, eine begrenzte Polizeireform zu erlassen. Lesen Sie dazu auch: So sind Rassismus und Gewalt in der US-Polizei verankert.

