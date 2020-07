Stadt in Japan führt Smartphone-Verbot für Fußgänger ein

Mit dem Smartphone vor dem Gesicht keinen Blick mehr für den Straßenverkehr - dieses riskante Verhalten wird in einer Stadt in Japan jetzt verboten. Die Stadt Yamoto in der Nähe von Tokio führt ein Smartphone-Verbot für Fußgänger ein.