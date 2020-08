Tests für Reiserückkehrer

Gestern noch ein vertretbares Urlaubsziel, morgen ein Risikogebiet: An den Balearen, an Spanien zeigt sich, wie unsicher der Tourismus geworden ist. Der nächste Schritt wäre eine Warnung – mit womöglich überstürzten Abreisen. Wir brauchen mehr Verlässlichkeit, Planungssicherheit.

Es gibt drei Optionen. Nicht reisen. Das haben viele Menschen beherzigt. Es ist aber weder eine Dauerlösung noch erstrebenswert. Nach der Rückkehr in Quarantäne gehen. Das ist mit Härten verbunden, wie das Beispiel Mallorca zeigt. Während des Urlaubs können sich die „Geschäftsbedingungen“ jäh und unvermittelt ändern. Die dritte und beste Option: testen. Und zwar generell, nicht nur nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet. Das setzt entsprechende In­frastruktur voraus, schnelle Ergebnisse, zumutbare Preise. Wenn Geld für ein „Pickerl“ da ist, sollte in der Urlaubskasse auch eine Gesundheitsmaut drin sein.

Es überrascht nicht, dass mit dem Sommer die Zahl der Corona-Infektionen steigt. Wenn etwas überraschend ist, dann allenfalls der Umstand, dass in Kenntnis des Risikos zu wenig vorbeugend unternommen wurde.

Die meisten Menschen stecken sich im Inland an. Halten wir das fest, weil der eine oder andere sich gerade fragt, ob man einen Bogen um die Nachbarn machen soll, die aus dem Kroatien-Urlaub zurückgekehrt sind. Man sollte sich noch eine andere Frage stellen: Wie kommt es, dass Kroatien jetzt eine Rekordzahl an Neuinfektionen meldet? Könnte es daran liegen, dass die Touristen sich nicht nur im Urlaub anstecken, sondern oft das Virus in ihre Gastländer mitbringen? Mit jeder Infektion wird es für die Gesundheitsämter schwieriger, den Ansteckungsweg zurückzuverfolgen. Wenn sich der Tourismus als Risikofaktor erweist, müssen die Länder handeln: mit Pflichttests für jeden Rückkehrer.