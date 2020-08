Junge starb nach Stoß vor ICE - Täter in Psychiatrie eingewiesen

Fr, 28.08.2020, 17.05 Uhr

Er stieß einen Achtjährigen in Frankfurt am Main vor einen ICE, woraufhin der Junge starb - nun wird der Täter in eine Psychiatrie eingewiesen. Laut dem Landgericht Frankfurt ist der 41-Jährige schuldunfähig. Von ihm gehe weiter eine große Gefahr aus.