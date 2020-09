Mi, 30.09.2020, 11.43 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat scharfe Kritik an der Lage der Menschenrechte in China geübt. In einer Rede vor dem Bundestag warf Merkel der Volksrepublik eine "schlechte und grausame Behandlung" von Minderheiten vor. Zudem bekräftigte sie, "dass wir zutiefst besorgt sind über die Entwicklung in Hongkong".