30 Jahre nach der Wiedervereinigung bleibt Deutschland in vielen Belangen ein geteiltes Land. Doch die Grenzen verlaufen nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch zwischen Nord und Süd oder diagonal durchs Land.

Mit unserer interaktiven Deutschlandkarte zu 30 Jahren Einheit können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Deutschland entdecken – und zwar indem Sie das vereinte Land virtuell teilen: Sie können die Karte in zwei beliebige Teile zerschneiden – und vergleichen, was diese beiden Teile ausmacht, von Millionärsdichte bis Olympia-Medaillen.

‣ Interaktive Karte: Teile Deutschland in Ost-West, Nord-Süd oder ganz anders - und entdecke die Unterschiede bei 30 Merkmalen! Teile Deutschland in Ost-West, Nord-Süd oder ganz anders - und entdecke die Unterschiede bei 30 Merkmalen!

Und das steckt in und hinter der interaktiven Anwendung:

30 Merkmale von Millionärsdichte bis Olympia-Medaillen werden auf einer interaktiven Karte gezeigt

Werte der beiden Teile werden live berechnet

Viele Grenzen verlaufen noch immer zwischen Ost und West, aber auch zwischen Nord und Süd

Dazu hat unser Interaktiv-Team für alle 401 Kreise und kreisfreien Städte Deutschlands Daten aus allen gesellschaftlichen Bereichen gesammelt und diese auf die Deutschlandkarte projiziert – je dunkler die Einfärbung, desto stärker die Ausprägung eines Kriteriums. Nach dem virtuellen Zerschneiden der Karte werden die Daten für die entstandenen Teile live berechnet.

Interaktive Deutschland-Karte: Wo sich Ost- und Süddeutsche einig sind

Bereits auf der ungeteilten Karte werden „natürliche Grenzen“ sichtbar. So sticht Ostdeutschland bei der Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen weiter heraus. Hier verdienen Frauen in 23 Gebieten sogar mehr als ihre männlichen Kollegen. Und auch bei Olympia-Medaillen werden die neuen Bundesländer als Ganzes sichtbar. Überraschend deutlich wird dies beim Arbeitspensum.

Dagegen verlaufen die neuen Grenzen bei Kinderarmut, Lebenserwartung oder Wohnungseinbrüchen zwischen Nord und Süd. Sie können aber auch Bayern mit dem Rest des Landes vergleichen, der Freistaat ragt mit einer besonders hohen Brauerei-Dichte und erstaunlich vielen Väter, die in Elternzeit gehen, heraus.

Es gibt aber auch Merkmale, die ganz andere Grenze aufzeichnen. So sind sich Ost- und Süddeutsche bei Privatschulen einig – mit einem deutlich höherem Schüleranteil als im Westen und Nordwesten. Das gilt auch für die jährlichen Sonnenstunden. Auch bei den Stimmen für „sonstige“ Parteien bei Wahlen haben die Ostdeutschen mit den Bayern mehr gemeinsam als mit dem Rest.

Interaktiv mit den Deutschland-Daten spielen

Doch führen Sie Ihre eigene Untersuchung zur Einheit durch. Sie können das Land extrem teilen – in zwei beliebige Flächen. Zum Beispiel lassen Sie Görlitz ganz im Osten Sachsens bei den Einkommensmillionären gegen das übrige Deutschland antreten. Die Werte der beiden Teile werden immer live berechnet. Spiele Sie einfach mal mit den Deutschland-Daten.

