Die Regierungsgeschäfte der Vereinigten Staaten von Amerika werden seit Freitagabend unerwarteter Weise aus einem Krankenhaus erledigt, in dem in der Regel schwerverwundete Soldaten behandelt werden.

Nur 17 Stunden nach Bekanntgabe seiner Coronavirus-Infektion ist Präsident Donald Trump per Hubschrauber ins „Walter Reed National Military Medical Center“ geflogen. Das Militärhospital in Bethesda nördlich der Hauptstadt Washington liegt direkt gegenüber des „National Institute of Health”. Hier hat Dr. Anthony Fauci, der anerkannteste Seuchen-Experte der USA und zuletzt regelmäßig mit Trump über die Handhabung der Corona-Pandemie im Clinch, seinen Arbeitsplatz.

Donald Trump im Krankenhaus: Weißes Haus spricht von Vorsichtsmaßnahme

Wie das Weiße Haus mitteilte, werde Trump „einige Tage” im Krankenhaus verbringen und in einer speziellen Suite die Amtsgeschäfte wahrnehmen. Eine nach der Verfassung mögliche Übertragung der Vollmachten an die Nr. 2, Vizepräsident Mike Pence, sei aktuell kein Thema. Bei dem Krankenhausaufenthalt handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme auf Anraten der Mediziner, erklärten Regierungssprecher.

Diverse Mediziner und Oppositionspolitiker äußerten Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der Angaben. Wie es um den Gesundheitszustand des Präsidenten bestellt sei, sei der Öffentlichkeit nicht hinreichend exakt geschildert worden, heißt es.

Laut Leibarzt Sean Conley hat Trump „leichte Symptome” wie Husten, verstopfte Nase und erhöhte Temperatur, sei aber trotz Ermüdung „guter Dinge”.

Donald Trump lässt Video veröffentlichen: „Es geht mir sehr gut“

Kurz vor der Landung in Bethesda hatte Trump ein Video veröffentlichen lassen. Darin sagte er mit erkennbar blasser Miene: „Ich denke, es geht mir sehr gut.” Seiner Frau Melania, die ebenfalls Corona-infiziert ist, gehe es „sehr gut”. Die First Lady blieb mit Kopfschmerzen und „leichtem Husten” im Weißen Haus allein zurück. Ihr Sohn Barron Trump war im Laufe des Freitags negativ auf Corona getestet worden.

Laut Trumps Doktor wurde der Präsident mit einer einmaligen Dosis eines noch nicht zugelassenen Medikaments behandelt. Dabei handelt es sich um einen Antikörper-Cocktail des US-Pharmaherstellers Regeneron, der in der letzten Testphase steckt und bei früher Einnahme nach einer Infektion nach Angaben der Firma die Genesung beschleunigen soll. Das Medikament REGN-COV2 ahmt kurz gesagt natürliche Antikörper nach, die das menschliche Immunsystem produziert, um Viren zu bekämpfen. Das Weiße Haus, so Regeneron, habe um Ausnahme-Überlassung des Medikaments gebeten.

Donald Trump gilt als Corona-Risikopatient

Außerdem habe Trump neben dem Magenmittel Famotidin das Schlafhormon Melatonin sowie Aspirin, Zink und Vitamin D eingenommen, sagte Leibarzt Conley. Wie Trump darauf anspricht, wird sich laut Corona-Experten erst in der kommenden Woche zeigen. Bis zum möglichen Ausbruch schwerer Symptome könnten fünf, sieben oder zehn Tage vergehen. Trump gilt mit 74 Jahren, deutlichem Übergewicht und anderen Vorschädigungen als Corona-Risikopatient.

Durch die festgestellte Infektion ist Trumps wichtigstes Ziel der vergangene Wochen massiv torpediert worden. Der Präsident wollte die Pandemie, die in den USA bisher über 7,3 Millionen Infektionen und knapp 210.000 Tote hinterlassen hat, wenige Wochen vor der Wahl aus den Schlagzeilen verdrängen. Trump erklärte gegen die überwältigende Expertise von Ärzten und Immunologen wie Anthony Fauci die Coronavirus-Krise de facto für überstanden.

Corona-Infektion bedeutet für Trump Ende des bisherigen Wahlkampfs

Seine eigene Erkrankung weist das Gegenteil aus. Corona ist ab sofort wieder d a s Thema der Stunde und damit auch die weit verbreitete Kritik am Krisenmanagement Trumps, der das Virus in der Frühphase (Ende Januar) wochenlang bagatellisierte.

Für Trump bedeutet die Infektion das Ende des bisherigen Wahlkampfes mit Live-Großveranstaltungen. Stattdessen soll, so seine Wiederwahl-Kampagne, das Geschehen ins Internet verlegt werden.

Trumps Herausforderer Joe Biden setzt seinen Wahlkampf dagegen wie geplant fort. Biden-Sprecher kündigten an, einseitig auf die Schaltung negativer Wahlwerbung gegen Trump bis auf weiteres zu verzichten. Amerika wählt: US-Wahl 2020 – Das Wichtigste im Newsblog

Mike Pence negativ getestet: Vizepräsident will zum TV-Duell

Durch Trumps Abwesenheit bekommt die Rolle von Vizepräsident Mike Pence zusätzliche Aufwertung. Der 61-Jährige, der nach Informationen seines Arztes Jesse Schonau negativ auf Corona getestet wurde, trifft wie geplant am 7. Oktober in Salt Lake City zum TV-Duell mit Senatorin Kamala Harris zusammen, die an der Seite von Joe Biden als Vizepräsidentschaftskandidatin im Rennen ist. Joe Biden und Ehefrau Jill wurden ebenfalls negativ auf Corona getestet.

Als größeres Problem für Trump entpuppt sich im Rückblick die Vorstellung der konservativen Juristin Amy Coney Barrett als Kandidatin für den Obersten Gerichtshof am vergangenen Wochenende im Weißen Haus. Mit den Republikanern Mike Lee und Thom Tillis, die dort anwesend waren und wie viele andere Gäste auch keinen Atemschutz trugen, haben sich bereits zwei Senatoren mit dem Virus angesteckt, die bei den ab 12. Oktober geplanten Anhörungen Coney Barretts im Justiz-Ausschuss möglicherweise fehlen werden. Auch Trumps Ex-Beraterin Kellyanne Conway und der Präsident der Universität Notre Dame, an der Amy Coney Barrett lange Zeit unterrichtete, waren Gäste der Veranstaltung und meldeten danach positive Corona-Tests. Die Richterin selbst war nach eigenen Angaben bereits im Sommer mit dem Virus infiziert.