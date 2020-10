Regierungserklärung: Merkel äußert sich zu Corona-Strategie

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Donnerstag, 29. Oktober, in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag

Dabei will sie die weiteren Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie erläutern

Am Mittwoch hatte sie mit den Länder-Chefs einen neuen Teil-Lockdown beschlossen

Steigende Infektionszahlen, Gesundheitsämter am Limit und mehr Tote: Deutschland befindet sich mitten in der lange vorhergesagten zweiten Welle der Corona-Pandemie. Zu der Frage, wie diese in den kommenden Wochen weiter bekämpft werden soll, will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag, 29. Oktober, in einer Regierungserklärung vor dem deutschen Bundestag äußern.

Vor Regierungserklärung: Merkel berät mit Ministerpräsidenten über Corona-Maßnahmen

Zuvor hatte Merkel am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder drastische neue Maßnahmen beschlossen, um die Pandemie einzudämmen. Lesen Sie hier, was auf Deutschland zukommt: Nächster Lockdown: Diese Regeln gelten ab 2. November

Bundeskanzlerin Angela Merkel, hier bei einer Rede im Bundestag, will sich am Donnerstag in einer Regierungserklärung zu Strategien im Kampf gegen die Corona-Pandemie äußern. Foto: Maja Hitij / Getty Images

Im Gegensatz zum letzten Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern vor zwei Wochen gelten die neuen Maßnahmen bundesweit – von den Kontaktbeschränkungen über die Schließung der Gastronomie und der Freizeiteinrichtungen bis zum Verbot von touristischen Übernachtungsmöglichkeiten.

Kampf gegen Corona: Stärkere Einbindung des Bundestags gefordert

Bei der Regierungserklärung wird neben konkreten Maßnahmen auch die Einbindung des Bundestags in die Pandemie-Bekämpfung eine Rolle spielen. Zuletzt war diese vor allem von den Bundes- und den Landesregierungen als Exekutive gestaltet worden. Dagegen regt sich mittlerweile Widerstand.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

So hatte Bundestagspräsident Schäuble (CDU) den Fraktionen zuletzt Vorschläge für eine stärkere Beteiligung des Bundestags an Entscheidungen über Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgelegt. Zuvor war immer mehr Kritik laut geworden, dass die Regierungen von Bund und Ländern die Entscheidungen an den Parlamenten vorbei träfen.

Corona-Regierungserklärung von Merkel live im TV

Die etwa 20-minütige Regierungserklärung von Merkel soll am Donnerstag gegen 9 Uhr beginnen. Danach sind etwa 90 Minuten für Fragen der Abgeordneten vorgesehen. Das Erste überträgt die Rede der Bundeskanzlerin live in einer Sondersendung.

(nfz/dpa)

Corona – Mehr Infos zum Thema