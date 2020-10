Corona-Lockdown: Jetzt ist der Moment da, um Stärke zu zeigen

Wir könnten jetzt den Kopf in den Sand stecken. Eine halbe Million Menschen hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Neuansteckungen steigt von Tag zu Tag. Die Bundeskanzlerin und die Länderchefinnen und -chefs haben den zweiten Lockdown beschlossen. Einen Monat kein Schwimmbad, keine Partys, keine Treffen zu mehreren, keine Restaurants, keine Kneipen, keine Theater, keine Konzerte, keine Reisen, am besten bleiben wir einfach nur zu Hause. Uff.

Das mit dem Kopf in den Sand ist ein verständliches Gefühl, aber irrational. Das könnte man machen, wenn die Situation ausweglos wäre, wenn wir wüssten, es geht ewig so weiter.

Corona-Lockdown ist nicht das Ende – sondern der Anfang von der Zeit ohne Corona

Aber das wissen wir ja nicht. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, daher können wir genauso gut die Gegenwart in Angriff nehmen. Heißt: die Münze umdrehen. In der Soziologie beschreibt der Begriff der Kontingenz genau dieses Phänomen. Gegenwart ist eine Frage der Sichtweise und Zukunft wird durch Handeln beeinflusst: Wenn Martin Luther gesagt hat: „Hier stehe ich und kann nicht anders“, müssen wir sagen: „Hier stehe ich und kann doch anders!“

Diana Zinkler appeliert an die Kraft der Gemeinschaft. Foto: Krauthoefer

Wir sollten uns wieder berappeln und den Härten der Pandemie entgegenrufen: Jetzt erst recht! Wir schaffen auch noch eine zweite Corona-Welle! Zusammen.

Das Bundesgesundheitsministerium versuchte es bei der ersten Welle mit dem Slogan: „Zusammen gegen Corona“. Und eine Nachbarschaftshilfe, bei der sich jeder engagieren kann, nennt sich: „Wir gegen Corona“. Beide Appelle sind aktuell wie nie. Fangen wir wieder an, denen zu applaudieren, die an vorderster Front das System am Laufen und am Leben halten, den Lehrerinnen, den Erziehern, den Verkäufern, Ärztinnen und Krankenschwestern. Und tun wir selbst, was wir können.

