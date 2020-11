Prinz Charles bei Gedenken zu Volkstrauertag in Berlin

So, 15.11.2020, 13.47 Uhr

Der britische Thronfolger Prinz Charles nimmt am Gedenken zum Volkstrauertag in Berlin teil. Gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier legte er an der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Kränze nieder.