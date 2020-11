Hartz 4: Neue Pläne - Das soll sich für Empfänger jetzt ändern

Über die Zukunft von Hartz 4 wird immer wieder gestritten, die SPD fordert unter anderem umfassende Reformen

Mehrere Bundesländer haben jetzt Reformen erarbeitet, um Hartz 4 zu verändern

Künftig soll nach ihren Vorstellungen die „Leistung und Lebensleistung“ der Arbeitslosen stärker berücksichtigt werden

Seit langem stehen sie in der Kritik: vermeintlich zu harte Strafen für Verstöße gegen Hartz-4-Auflagen . Diese können zu Leistungskürzungen führen, wenn Empfänger der Grundsicherung ihren Pflichten nicht nachkommen.

Bundesländer schlagen neue Regelungen für Hartz 4 vor

Die Bundesländer NRW, Bayern, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern haben nun einen Vorschlag erarbeitet, wie die Hartz-4-Regeln überarbeitet werden könnten. Dieser betrifft auch den Bereich Strafen und Leistungskürzungen . Lesen Sie hier: Hartz-4-Empfängerin soll für Lagerfeuer Strafe zahlen.

Wie es in einem Eckpunktepapier, dass dieser Redaktion vorliegt, heißt, soll „die Leistung und Lebensleistung“ der Arbeitslosen in Zukunft stärker als im Moment berücksichtigt werden. So sollen die Strafen für Hartz-4-Empfänger, die sich nicht an die Vorgaben des Jobcenters halten, abgemildert werden. Für Totalverweigerer sollen aber sogar härtere Strafen als bisher drohen. Lesen Sie hier: Hartz 4 – So viel mehr erhalten Empfänger ab Januar 2021

Weniger Strafen bei Verstößen gegen Hartz-4-Auflagen: Vier Bundesländer haben einen Vorschlag für eine Reform der Grundsicherung vorgelegt. Foto: Sina Schuldt / dpa

Nötig geworden war die Reform, weil das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit, Sanktionen gegen Hartz-4-Empfänger auszusprechen, eingeschränkt hatte . Mit der Reform wollen die Länder die Regelungen nun „verfassungssicher“ ausgestalten.

Hartz-4-Reform? Das sind die konkreten Vorschläge der Länder

Konkret sieht der Vorschlag vor, dass Leistungen um nicht mehr als 30 Prozent gekürzt werden können. Im Extremfall, nämlich wenn Hartz-4-Empfänger eine „zumutbare Arbeit beharrlich ablehnen“, sollen Leistungen in Zukunft jedoch sogar komplett wegfallen können. Gleichzeitig wollen die Länder den Empfängern in Zukunft ein höheres Privatvermögen gestatten. Folgendes ist vorgesehen:

höherer Vermögens-Grundfreibetrag

höhere Einkommens-Freibeträge für Erwerbsaufstocken

besserer Vermögensschutz für Grundstücke

Ob die neuen Regelungen tatsächlich in der derzeitig angedachten Form in Kraft treten, ist unklar. Aktuell handelt es sich dabei nur um erste Vorschläge einzelner Bundesländer.

