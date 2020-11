Weihnachten und Corona: Bitte Augenmaß bei den Regeln zum Fest

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stimmt die Bürger der Gemeinschaft angesichts der Corona-Pandemie auf ein «sehr anderes Weihnachten" ein. Europa stecke mitten in der zweiten Corona-Welle und der Ausgang der Krise hänge von jedem einzelnen ab, sagte von der Leyen.

Berlin. Wie wird in diesem Jahr Weihnachten gefeiert? Beim Thema Corona braucht es gerade zum Fest Augenmaß, meint Kommentator Jörg Quoos.

Weihnachten in der Corona-Pandemie: Bitte Augenmaß zum Fest

Schriller die Glocken nie klangen – ausgerechnet kurz vor unserem wichtigsten Fest . Wie – und unter welchen Bedingungen – dürfen die besinnlichen Stunden in der Familie begangen werden? Diese zutiefst private Frage wird jetzt in der breiten Öffentlichkeit diskutiert. Der Wirbel um Äußerungen von Friedrich Merz ist besonders groß. Er sagt: „Es geht den Staat nichts an, wie ich mit meiner Familie Weihnachten feiere.“