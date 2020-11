Vorsitzender der deutschen Bischöfe fordert einen Corona-Gedenktag

Am Sonntag ist der erste Advent , für viele beginnt jetzt die Vorfreude auf Weihnachten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich darauf geeinigt, dass sich an den Feiertagen wieder deutlich mehr Menschen treffen können. Georg Bätzing , der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz , findet das richtig, weiß aber aber auch: Dieses Fest wird anders als sonst.

Ist es richtig, für schöne Weihnachtstage ein höheres Infektionsrisiko einzugehen?

Georg Bätzing: Ich finde das Vorgehen vernünftig. Vor Weihnachten gibt es jetzt zunächst vier Wochen mit schärferen Regeln für Kontakte. Diese Phase dient dazu, die Infektionskurve so zu drücken, dass wir Weihnachten etwas entspannter feiern können.

Das ist wichtig: Weihnachten ist das Fest der Familie, man möchte zusammenkommen. Der Wunsch nach Licht und Zuversicht ist viel existenzieller als sonst. Ich erlebe das doch an mir selbst: Die Dunkelheit, die in dieser Jahreszeit herrscht, ist unter den Kontaktbeschränkungen noch schwerer zu ertragen als sonst.

Bund und Länder wollen mit den Kirchen Vereinbarungen für Corona-sichere Gottesdienste zu Weihnachten treffen. Was schlagen Sie vor?

Bätzing: Mit der Bundes- und Landespolitik sind wir in regelmäßigem Austausch. Wir haben schon seit vielen Monaten gute Konzepte, wie wir Gottesdienste in einem sicheren Rahmen feiern können – dazu gehören Hygieneregeln und Obergrenzen je nach Größe des Kirchenraums.

Weihnachten ist eine besondere Herausforderung: Die Gottesdienste sind normalerweise proppenvoll, die Kirchen oft zu klein. In diesem Jahr geht so etwas natürlich nicht. Wir werden deswegen die Zahl der Gottesdienste vervielfachen, wir werden auch draußen Gottesdienste feiern etwa auf Marktplätzen oder in Sportstätten – aber auch dort nicht als Großveranstaltungen. Zu Ostern hat uns die Pandemie kalt erwischt, auf Weihnachten sind wir gut vorbereitet.

Viele kommen nur zu Weihnachten in die Kirche. Sie kennen Gottesdienste im Corona-Modus noch nicht. Was erwartet sie?

Bätzing: Sie müssen sich vor allem auf neue Regeln einstellen. Viele Gemeinden weisen jetzt schon auf ihr erweitertes Gottesdienstangebot für die Weihnachtszeit hin. Wer teilnehmen will, kann sich in der Regel dafür anmelden. Auf diese Weise versuchen wir zu steuern, dass niemand vor der Kirche in der Schlange stehen muss. Wer spontan kommt, muss damit rechnen, keinen Platz mehr zu bekommen.

Es wird aber viele Ausweichangebote geben. In der Kirche besteht für die Gottesdienstbesucher Maskenpflicht und in den Sitzreihen sind 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Auf das Kreuzzeichen mit Weihwasser verzichten wir im Moment. Auch Singen ist in den meisten Bundesländern nicht erlaubt.

Der Limburger Bischof Georg Bätzing vor dem Dom: Anders als zu Ostern wird es zu Weihnachten Gottesdienste in den Kirchen geben. Foto: dpa Picture-Alliance / Boris Roessler

Viele Ältere und Kranke werden Angst vor einer Ansteckung haben. Dabei sind es oft gerade diese Gläubigen, denen die Gemeinde viel bedeutet. Welchen Rat haben Sie?

Bätzing: Niemand soll kommen, der sich fürchtet. Umgekehrt gilt: Wer den Eindruck hat, er könnte erkrankt sein, der bleibt vernünftigerweise zu Hause. Ich appelliere hier an das individuelle Verantwortungsbewusstsein. Es werden vom 1. Advent bis Anfang Januar jeden Sonntag Gottesdienste im Fernsehen angeboten. Viele Gemeinden haben zudem Vorschläge für einen Familiengottesdienst zu Hause vorbereitet und verteilt, auch für den ersten Adventssonntag.

Die Kirchen waren in der Flüchtlingskrise deutlich zu hören. In der Corona-Krise dagegen dringen sie kaum durch. Macht Angela Merkel, die Pfarrerstochter im Kanzleramt, ihre Sache so gut, dass die Kirchen nicht gebraucht werden?

Bätzing: Den Eindruck teile ich nicht. Wir waren von Anfang an sehr präsent. Sicher nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Auch die Gottesdienste waren ja eingeschränkt. Aber in der Caritas, in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern und Hospizen, in den Kitas und Schulen – überall dort haben sich Christen jeden Tag engagiert. Die Kirche ist da stark, wo sie bei den Menschen ist.

Am vergangenen Sonntag haben das katholische Bistum Hildesheim und die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers in einem ökumenischen Gottesdienst im Marien-Dom in Hildesheim der Menschen gedacht, die in den vergangenen Monaten durch das Coronavirus gestorben sind. Landesbischof Ralf Meister (l.) und Bischof Heiner Wilmer sprachen gemeinsam den Segen. Foto: Chris Gossmann / dpa

Hat Deutschland seine alten und kranken Menschen in der Pandemie gut geschützt?

Bätzing: Der Schutz des Lebens war in den ersten Monaten der Pandemie das oberste Gebot. Heute haben wir dazu gelernt und können sagen, dass wir diesen Schutz vielleicht sogar zu hoch angesetzt und dafür den Bedarf an sozialen Kontakten zu gering geschätzt haben. Menschen verkümmern ohne genügend soziale Kontakte. Mit der Novelle des Bevölkerungsschutzgesetzes haben wir jetzt bessere Regeln, die sowohl Besuche als auch Seelsorge in engen Grenzen wieder möglich machen. Die Pandemie darf nicht weiter ein Faktor für Vereinsamung sein.

Ist es für Sie nachvollziehbar, wenn Heime Angehörige aus Angst vor Ansteckung nicht zur ihren schwerkranken oder sterbenden Verwandten lassen?

Bätzing: Die Träger der Kliniken und Pflegeeinrichtungen haben eine hohe Verantwortung. Im ersten Lockdown mussten zum Teil Menschen ohne ihre Angehörigen sterben. Das ist etwas Schreckliches. Jetzt sind wir in einer anderen Lage. Eine Situation, dass ein Mensch alleine sterben muss – das darf nicht wieder vorkommen.

Es gibt aber doch schon wieder Besuchsverbote, etwa auf manchen Intensivstationen...

Bätzing: Dort, wo schwerstkranke Covid-19-Patienten behandelt werden, zwingt uns das Virus zu solchen Vorschriften. Das ist eine Ausnahmesituation, für die ich Verständnis aufbringen muss – wenn es auch schmerzt. Wir müssen uns darauf verlassen, dass diese Patienten, die oft bereits im Koma liegen, in ihren schwersten Momenten Halt bei ihren Ärzten und Pflegekräften finden. Als Seelsorger werden wir uns hier besonders um die Angehörigen kümmern. Für sie bedeutet ein solches Sterben ein ungeheures Opfer. Es ist ein Verlust der letzten Momente mit einer lieben Person.

Wenn ein Impfstoff zugelassen ist, sollen zunächst Ärzte und Pfleger auf den Covid-Stationen und besonders gefährdete Menschen geimpft werden. Ist das klug?

Bätzing: Wir müssen diejenigen durch Impfung schützen, die besonders gefährdet sind und die wir jetzt in dieser Situation am meisten brauchen. In der Pflege, in der Erziehung, in den Schulen. Auch Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Dienst an den Menschen in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen tun, also alle, die dort wirken, um den Menschen nah zu sein, sollten in einem frühen Stadium zu denen gehören, die die Impfung bekommen.

Die Corona-Krise trifft die katholische Kirche in einem Moment, da sie selbst in einer Krise steckt. Die Missbrauchsskandale, der Ausschluss der Frauen von der Priesterweihe, der rapide Mitgliederschwund. Verstärkt die Pandemie die Krise?

Bätzing: Ja, die Krisenphänomene der Kirche werden sich durch Corona verschärfen. Experten prognostizierten bereits vor der Pandemie, dass sich die Zahl der Kirchenmitglieder beider großen Kirchen bis zum Jahr 2060 halbieren wird. Die Corona-Krise wird diese Entwicklung möglicherweise beschleunigen: Die Menschen können seit Monaten nicht wie gewohnt in die Gottesdienste gehen, die Jugendarbeit liegt weitgehend brach – da wird es viele geben, die sich ganz abwenden. Wir rechnen kurzfristig mit einem spürbaren Verlust bei den engagierten Kirchenmitgliedern.

Hinzu kommt: Durch die Pandemie-Folgen auf dem Arbeitsmarkt, durch Kurzarbeit und Jobverlust rechnen wir mit acht bis zwölf Prozent weniger Einnahmen bei der Kirchensteuer. Wir müssen zudem befürchten, dass diesmal durch die eingeschränkten Gottesdienste deutlich weniger Spenden für die kirchlichen Spendenaktionen im Advent zusammenkommen. Zum ersten Mal haben sich deshalb die Katholische und Evangelische Kirche in diesem Jahr bei der Weihnachtskollekte zusammengeschlossen. „Adveniat“ und „Brot für die Welt“ findet man jetzt gemeinsam im Internet.

Seit Monaten kämpft die Bewegung der „Querdenker“ gegen die Corona-Maßnahmen. Können Sie die Wut verstehen?

Bätzing: Mich beruhigt, dass der weitaus größte Teil der Gesellschaft die Maßnahmen mitträgt. Es ist aber auch legitim, Kritik zu äußern und seine Ansichten bei Demonstrationen kundzutun. Mir ist es jedoch fremd, mit welcher Aggression das zum Teil geschieht. Aber Corona und notwendige Maßnahmen leugnen? Sehen diese Menschen nicht, was in unseren Krankenhäusern los ist?

Führende Vertreter Ihrer Kirche, zum Beispiel Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der ehemalige Bischof von Regensburg, befeuern ja sogar das Lager der „Querdenker“ mit Verschwörungstheorien.

Bätzing: Dafür habe ich gar kein Verständnis. Was führende Vertreter der katholischen Kirche betrifft, die sie ansprechen, kann ich nur sagen: Das waren solche, die nicht in Verantwortung stehen. Vielleicht denkt man so, wenn man keine Verantwortung mehr tragen muss.

Eines Tages wird diese Pandemie hinter uns liegen. Und dann? Sollten wir die Corona-Zeit abhaken und nach vorne blicken?

Bätzing: Ich hoffe, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir haben in dieser Zeit wichtige Erfahrungen gemacht: Wie gefährdet menschliches Leben ist, wie wichtig Solidarität ist, wie sich Einschränkungen anfühlen und wie wertvoll Freiheit ist.

Ich finde diese gemeinsam geteilte Erfahrung ist es wert, dass man sich immer wieder daran erinnert. Wir brauchen einen festen bundesweiten Corona-Gedenktag. Das könnte in Zukunft der Tag sein, an dem die ersten Impfungen begonnen haben. Es wäre ein Tag für das Gedenken an die vielen Corona-Toten. Aber vor allem ein Zeichen der Zuversicht dafür, dass wir die Pandemie und andere Krisen mit vereinten Kräften überwinden können.

