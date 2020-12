EU-Gipfel: Angela Merkel setzt sich gegen Ungarn und Polen durch

Das war knapp. Es hätte nicht viel gefehlt, und Angela Merkel hätte jetzt, zum Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, vor einem Scherbenhaufen gestanden: die Union ohne Haushalt, der Corona-Aufbaufonds vertagt, die Mitgliedstaaten zerstritten über ein neues Klimaziel, Europa handlungsunfähig wie selten zuvor. Doch im Angesicht der nahenden Großkrise hat die Kanzlerin eiserne Nerven bewiesen – und das Blatt rechtzeitig zum EU-Gipfel gewendet.

Jetzt kann das Treffen der Regierungschefs doch noch zum Erfolg werden. Der in Südeuropa sehnlich erwartete Wiederaufbaufonds, von Merkel im Frühsommer auf den Weg gebracht, darf starten, wenn auch mit Verspätung. Die EU rauft sich zusammen, wobei Geld sich noch immer als das schlagende Argument erweist. Und die Kanzlerin legt doch noch eine positive Bilanz ihrer von hohen Erwartungen begleiteten, von Corona belasteten Ratspräsidentschaft vor.

Nein, der Kanzlerin ist in diesem Halbjahr in Brüssel nicht alles gelungen. Bei der EU-Asylreform hat Berlin nichts erreicht, der versöhnliche Kurs gegenüber der Türkei war ein Fehlschlag, beim Brexit droht ein Ende mit Schrecken.

Angela Merkel hat Ungarn und Polen von der Barrikade geholt

Brüssel-Korrespondent Christian Kerl kommentiert Merkels Rolle beim EU-Gipfel. Foto: Privat

Aber wichtiger ist jetzt dies: Merkel hat die Regierungen Polens und Ungarns von der Barrikade geholt und dazu gebracht, ihre Haushaltsblockade aufzugeben, an der diesmal so viel hing. Premier Orbán und sein polnischer Kollege Morawiecki akzeptieren die Einführung eines neuen Sanktionsinstruments, das sich kaum verhüllt gegen ihre Regierungen richtet: Es sind vor allem die Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz in Ungarn und Polen, die schleichende Aushöhlung des Rechtsstaats, auf die die EU notfalls mit Kürzungen der Fördergelder reagieren will. Dass die beiden Regierungschefs das gern verhindert hätten, konnte nicht überraschen.

Doch ist die Auseinandersetzung zuletzt gefährlich eskaliert, was beide Seiten zu verantworten haben: Auf Orbáns hässliche Pöbeleien gegen westliche Liberalität haben seine Kritiker mit einer nicht minder befremdlichen Feindseligkeit reagiert, als wäre er nicht der demokratisch gewählte Repräsentant eines befreundeten EU-Landes, sondern ein Diktator, gegen den jedes Mittel erlaubt wäre.

Merkel: Fest in der Sache, aber fair und diplomatisch im Umgang

Es ist gut, dass Merkel sich nicht auf dieses Niveau hat ziehen lassen. Ihre Erfolgsmethode sollte mancher EU-Politiker genau studieren: Fest in der Sache, aber fair und diplomatisch im Umgang. Erst ist Orbán demonstriert worden, dass die EU Mittel findet, die Blockade zu umgehen – er hätte nichts gewonnen, aber viel verloren.

Dann aber eröffnete Merkel den Weg für einen gesichtswahrenden Rückzug der Blockierer: Nichts anderem dient ja die Zusatzerklärung, die die mögliche Anwendung der Geldstrafen um Jahre verzögert und vielleicht noch ein wenig mehr begrenzt.

Die Union bleibt aber bei ihren roten Linien. Sie macht klar, dass sie ihren Mitgliedern nicht alles durchgehen lässt. Entscheidend ist vor allem die abschreckende Wirkung der neuen Regeln, nicht nur in Budapest und Warschau. Ob es auch zu Strafen kommt? Das ist offen.

Man hätte sich mehr Vertrauen in die Institutionen des Rechtsstaats gewünscht

Den Erfindern des Rechtsstaatsmechanismus in Brüssel war klar, dass damit politische Irrwege eines Landes nur zu sanktionieren sind, wenn sie tatsächlich die korrekte Verwendung von EU-Geldern gefährden. Die Wegbereiter hatten auch keinen Zweifel, dass das Vorhaben gerichtlich überprüft werden muss.

So kommt es jetzt. Gut, dass der Europäische Gerichtshof nicht nur das letzte Wort haben wird, sondern die neue Regel schon vor dem Start überprüfen soll. In einem Konflikt, in dem es um rechtsstaatliche Prinzipien geht, hätte man sich von Anfang an mehr Vertrauen in die Institutionen des Rechtsstaats gewünscht.