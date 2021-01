Alexej Nawalny: Die zwei Gesichter des russischen Oppostionellen

Nawalny bleibt weiter in Haft

Vor den geplanten Massenprotesten am Wochenende haben die russischen Behörden ihre Gangart gegenüber der Opposition weiter verschärft. Kreml-Kritiker Alexej Nawalny bleibt weiter in Haft, mehrere Verbündete wurden festgenommen, seine Wochnung in Moskau wurde durchsucht.