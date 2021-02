US-Truppenabzug aus Afghanistan: Hasara-Milizen rüsten auf

Fr, 05.02.2021, 20.52 Uhr

Die Minderheit der Hasara in Afghanistan sind Schiiten. Sie werden von militanten Sunniten, wie der Terrormiliz Islamischer Staat, kritisch gesehen und sind immer wieder Ziel von Gewalt und Anschlägen. Hasara-Milizionäre bereiten sich auf einen möglichen Konflikt vor, mit Blick auf einen möglichen Abzug von US-Soldaten aus Afghanistan. Comprising roughly 10 to 20 percent of the country's 38-million population, Hazaras have long been persecuted for their largely Shiite faith by Sunni hardliners in a country wracked by deep ethnic divisions.