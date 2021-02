Hartz4: Empfänger hat Recht auf 20 kostenlose FFP2-Masken - pro Woche

FFP2-Masken schützen in der Corona-Pandemie besser vor Infektionen als einfache Stoffmasken - zumindest, wenn sie korrekt getragen werden.

Karlsruhe. In der Corona-Krise stehen einem Hartz-IV-Empfänger laut Gericht 20 kostenlose FFP2-Masken zu – pro Woche. Gilt das für alle Empfänger?

Weil FFP2-Masken teurer sind als Alltagsmasken, sind sie für viele bedürftige Menschen nicht finanzierbar

Die Bundesregierung hat deshalb beschlossen, Hartz-IV-Empfängern zehn kostenlose Masken zur Verfügung

Ein Gericht in Karlsruhe sprach einem Hartz-IV-Empfänger nun jedoch 20 Masken zu – pro Woche

Seit Monaten gibt es Diskussionen darüber, ob Hartz-IV-Empfänger in der Corona-Pandemie ausreichend unterstützt werden. Weil zuletzt vermehrt auf den Einsatz von FFP2-Masken gesetzt wird und diese teurer sind als etwa Alltagsmasken, ist die Debatte erneut aufgeflammt. Die Bundesregierung entschied sich daraufhin dazu, Hartz-IV-Empfänger und -Empfängerinnen einmalig mit einem Corona-Zuschuss von 150 Euro zu unterstützen. Zusätzlich sollen rund fünf Millionen Bezieher von Grundsicherung jeweils zehn kostenlose FFP2-Masken bekommen.

Doch das scheint nicht genug zu sein. In einem Eilantrag vor dem Sozialgericht Karlsruhe beantragte ein Hartz-IV-Empfänger eine Kostenübernahme für FFP2-Masken durch das Jobcenter. Dieses hatte einen Antrag des Mannes zuvor abgelehnt. Das Gericht sprach ihm jedoch ein Recht auf 20 kostenlose FFP2-Masken pro Woche zu. Alternativ sei ein Hartz-IV-Zuschuss von 129 Euro pro Monat denkbar. Für notwendig hält das Gericht diese zusätzlichen Leistungen bis zum Sommeranfang am 21. Juni.

Hartz-IV-Empfänger stellte Eilantrag auf FFP2-Masken

Der Mann habe die "Gewährung eines im Epidemie-bedingten Einzelfall unabweisbaren Hygienebedarfs an FFP2-Masken" beantragt, berichtet das Sozialgericht Karlsruhe auf seiner Webseite. Konkret bedeutet das: Der Hartz-IV-Empfänger wollte kostenlose Masken – oder eben Geld.

Die wird er nun offenbar bekommen, die Entscheidung des Gerichts ist rechtskräftig. Inwieweit sich die Entscheidung grundsätzlich auf die Versorgung von Hartz-IV-Empfängern mit Masken auswirkt, ist noch unklar.

Zwar berichten diverse Medien, darunter das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur, Hartz-IV-Empfängern würden allgemein 20 Masken pro Wochen oder die Ersatzzahlung zustehen. Auf Anfrage dieser Redaktion hieß es von der Bundesagentur für Arbeit jedoch: "Die Entscheidung in einem Einzelfall gilt zunächst nur für diesen konkreten Fall." So sieht es auch das Bundesministerium für Arbeit, das "sich grundsätzlich nicht zu Einzelfallentscheidungen äußert".

FFP2-Masken ermöglichen Hartz-IV-Empfängern soziale Teilhabe

Begründet hat das Gericht seine Entscheidung damit, dass Hartz-IV-Empfänger ohne FFP2-Masken "in ihrem Grundrecht auf soziale Teilhabe in unverhältnismäßiger Weise beschränkt" seien. Nach drei Monaten im Lockdown müssten Arbeitssuchende wieder am Gemeinschaftsleben teilnehmen können.

Auf Alltags- oder OP-Masken müssten sich die Betroffenen dabei nicht verweisen lassen. Die seien für den Schutz vor einer Corona-Infektion "nicht gut genug geeignet". Zusätzlich befriedige der Bedarf an FFP2-Masken nicht nur private Bedürfnisse. Vielmehr sieht das Gericht darin einen Beitrag zum allgemeinen Infektionsschutz. (nfz)