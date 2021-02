Erstes Todesopfer unter Demonstranten in Myanmar

Fr, 19.02.2021, 10.56 Uhr

Eine bei den Protesten in Myanmar schwer verletzte Demonstrantin ist im Krankenhaus gestorben. Die 20-jährige Mya Thwate Thwate Khaing erlag den Folgen eines Kopfschusses, den sie bei einer Demonstration in Naypyidaw in der vergangenen Woche erlitten hatte.