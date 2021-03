Corona: Wann ist der nächste Gipfel mit Merkel? Was sind die Themen?

Noch vor Ostern findet der nächste Corona-Gipfel statt

Demnach könnten Maßnahmen für die Feiertage beschlossen werden

Laut Beschluss vom 3. März wollen sich Bund zu Länder zu weiteren Öffnungsschritten beraten

Konkret soll eine Perspektive für mehrere Branchen diskutiert werden

Die mögliche Öffnung der Beherbergungsbetriebe zu Ostern ist ebenfalls Thema

Wann kehrt die Normalität endlich zurück? Über ein Jahr schon hat die Corona-Pandemie die Welt im Griff. Wie es in Deutschland mit Lockdown, Anti-Corona-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen in den kommenden Wochen weitergeht, wird auf dem nächsten Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder diskutiert. Was über den Termin und mögliche Themen bekannt ist.

Corona: Wann ist der nächste Gipfel mit Merkel?

Der Termin für die nächste Konferenz mit der Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen und -chefs der Länder ist am 22. März 2021. Dies geht aus dem Beschluss des letzten Gipfels am 3. März hervor. Im Anschluss der vergangenen Treffen hielt Merkel stets eine Pressekonferenz, um über die Ergebnisse zu informieren.

Da das Datum noch vor den Osterfeiertagen stattfindet, könnten Maßnahmen für die Feiertage beschlossen werden - etwa zu Familienbesuchen oder Gottesdiensten. Lesen Sie hier: Wann ist Ostern 2021? Die wichtigsten Daten im Überblick

Um welche Themen geht es beim nächsten Bund-Länder-Treffen?

Bei dem Treffen von Bund und Ländern am 22. März wollen sich die Teilnehmenden zu weiteren Öffnungsschritten beraten: Laut Beschluss vom 3. März soll es um eine Perspektive für die Branchen

Gastronomie,

Veranstaltungen,

Kultur,

Reisen und

Hotels gehen.

Konkret soll die Frage einer Öffnung der Beherbergungsbetriebe zu Ostern diskutiert werden.

Ob in den genannten Bereichen gelockert wird, ist jedoch von den Corona-Zahlen abhängig. Man wolle "im Lichte der Infektionslage unter Berücksichtigung der angelaufenen Teststrategie, des Impfens, der Verbreitung von Virusmutanten und anderer Einflussfaktoren beraten", heißt es im Beschluss.

Werden beim nächsten Merkel-Gipfel Lockerungen beschlossen?

Angesichts steigender Infektionszahlen in Deutschland mahnte die Bundesregierung zuletzt Vorsicht bei Lockerungen des Lockdowns an. Es sei bei den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen zu möglichen Öffnungen allen klar gewesen, "dass wir keineswegs in einer komfortablen Lage sind", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.

Daher seien alle Öffnungsschritte "mit absoluter Vorsicht und Umsicht" zu treffen. Zudem sei eine vorgesehene "Notbremse" bei hohem Infektionsgeschehen extrem wichtig. Das Ziel müsse darin bestehen, eine dritte Corona-Welle so flach wie möglich zu halten und die Zahlen nicht erneut steil nach oben schnellen zu lassen.

(raer/mit dpa)