Mo, 15.03.2021, 11.15 Uhr

Sarah E. verließ am 3. März die Wohnung einer Freundin im Londoner Stadtteil Clapham und kam nie zuhause an. Mittleweile wurde Leichenteile der jungen Frau in einem Wald gefunden. Die Tat soll ein junger Elite-Polizist verübt haben. Dass die Polizei jetzt grob gegen Teilnehmerinnen einer Mahnwache vorging, löste in London Empörung aus.