Israel: Vierte Parlamentswahl in zwei Jahren

Di, 23.03.2021, 10.08 Uhr

In Israel haben die Wahllokale geöffnet: Die Bürger sind zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu strebt nach zwölf Jahren an der Macht ein weiteres Mandat an.