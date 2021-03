Angela Merkel: Waren Ruhetage ihr größter Fehler?

Was ist nur mit der Kanzlerin los? So ein stümperhafter, handwerklich schwerer politischer Fehler wie dieser Oster-Lapsus ist Angela Merkel in ihren 16 Jahren an der Macht wohl noch nicht unterlaufen.

Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise hatte sie einmal beim Personal daneben gegriffen. Im Alleingang wollte sie 2008 Ex-Bundesbankchef Hans Tietmeyer zum Chef einer Expertengruppe berufen – übersah aber, dass Tietmeyer im Aufsichtsrat der Skandalbank HRE saß. Aus der Personalie wurde nichts. Auch in der Affäre Maaßen schaltete sich Merkel in so vielen Gipfeln erfolgreich erprobter Autopilot ab.

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Seit November 2005 ist die gebürtige Hamburgerin Angela Merkel erste deutsche Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Wir zeigen Stationen im Leben von Angela Merkel. Foto: Luo Huanhuan / imago/Xinhua

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg-Barmbek geboren. Noch im selben Jahr zog es die Familie allerdings in die DDR. Das Bild zeigt Angela Kasner im Alter von etwa zwei Jahren. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Der Heimatort von Angela Merkel: In Templin in Brandenburg wuchs die spätere Kanzlerin auf und beendete dort auch ihre Schullaufbahn. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Kasner (heute Angela Merkel) bereitet im Juli 1973 – nach ihrem Abitur – mit Freunden beim Camping im brandenburgischen Himmelpfort (damals DDR) auf der Feuerstelle ein Essen zu. Foto: Fotoreport / dpa

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Eltern von Angela Merkel im Oktober 2009: Horst Kasner (verstorben im Jahr 2011) war evangelischer Theologe, seine Frau Herlind Lehrerin für Latein und Englisch. Merkel hat zwei jüngere Geschwister: Bruder Marcus (geboren 1957) und Schwester Irene (geboren 1964). Foto: imago stock&people



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Goethe-Schule in Templin, auf der Angela Merkel Schülerin war. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Auch die Templiner Waldschule besuchte die spätere CDU-Politikerin. An der Erweiterten Oberschule in der 16.000-Einwohner-Stadt machte Merkel 1973 das Abitur – Notenschnitt: 1,0. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 1973 begann Merkel ihr Studium der Physik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. 1977 heiratete sie ihren Kommilitonen Ulrich Merkel, die Ehe hielt aber nur bis 1982. Merkel schloss ihr Studium 1978 mit ihrer Diplomarbeit ab. Thema: „Der Einfluß der räumlichen Korrelation auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei bimolekularen Elementarreaktionen in dichten Medien“, Note: sehr gut. Foto: imago

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel im März 1990 mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Merkel war damals Mitglied des „DA“, des Demokratischen Aufbruchs, der mit der Ost-CDU koalierte. Foto: imago stock&people / imago/Frank Sorge

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel im Mai 1990 als Stellvertretende Regierungssprecherin der Regierung Lothar de Maiziére. Im August trat der „DA“ gemeinsam mit der Ost-CDU der westdeutschen CDU bei. Foto: imago stock&people



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 holte Merkel in ihrem Wahlkreis einen klaren Sieg mit 48,5 Prozent der Erststimmen. Überraschend wurde die frisch gebackene Bundestagsabgeordnete wenig später von Bundeskanzler Helmut Kohl für einen Ministerposten nominiert. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Am 18. Januar 1991 wurde Merkel als Ministerin für Frauen und Jugend vereidigt. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Im Dezember des Jahres wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Dresden zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Foto: Klaus Franke / dpa

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Merkel und ihr Mentor Helmut Kohl beim CDU-Parteitag im November 1994. Foto: Tim Brakemeier / dpa

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Alte Bekannte: Angela Merkel und Horst Seehofer im März 1995. Merkel war von Helmut Kohl nach der Bundestagswahl 1994 zur Umweltministerin ernannt worden, Seehofer war zu dieser Zeit Bundesgesundheitsminister. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 1998 heiratete Angela Merkel den Quantenmechaniker Joachim Sauer, den sie 1984 kennengelernt hatte. Sauer brachte zwei Söhne aus seiner ersten Ehe mit in die Partnerschaft. Die beiden sind bis heute verheiratet. Foto: REUTERS / MICHAELA REHLE / REUTERS

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Schlappe der CDU bei der Bundestagswahl 1998 bedeutete für Merkel indirekt einen Aufstieg. Wolfgang Schäuble beerbte Helmut Kohl als Parteivorsitzender – und ernannte Merkel zur Generalsekretärin. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 1999 wurde die CDU-Spendenaffäre bekannt – und Merkel übte ohne Absprache mit Schäuble offen Kritik an Helmut Kohl. Sie erntete für diesen Schritt viel Kritik, wurde „Nestbeschmutzerin“ genannt, bekam aber auch viel Zuspruch. Als auch Schäuble durch die Affäre immer mehr belastet wurde und zurücktreten musste, war Merkel eine der wenigen unbelasteten Nachfolge-Optionen. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Am 10. April 2000 wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Essen zur Bundesvorsitzenden der Christdemokraten gewählt. Foto: Michael Urban / REUTERS

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Edmund Stoiber und Angela Merkel im Januar 2002: Bei der Bundestagswahl im September des Jahres erhielten SPD und Grüne zusammen 306 von 603 Sitzen – Unions-Kanzlerkandidat Stoiber hatte keine Chance, SPD-Chef Gerhard Schröder blieb Kanzler. Merkel buhlte mit Friedrich Merz um den Fraktionsvorsitz der Union – schließlich soll Stoibers Unterstützung Merkel den Zuschlag gesichert haben. Foto: imago stock&people



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Christian Wulff (l.), damaliger niedersächsischer CDU-Spitzenkandidat, Angela Merkel und Edmund Stoiber im Januar 2003: In diesem Jahr gab es CDU-Wahlerfolge bei den Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen. Das stärkte die Position und den Einfluss der Oppositionsführerin Merkel im Bundestag. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 2004 endete unter anderem die Amtszeit von Johannes Rau als Bundespräsident. Wolfgang Schäuble brachte sich für die Nachfolge in Stellung, wurde unter anderem von Friedrich Merz unterstützt. Am Ende wurde Horst Köhler (Mitte) gewählt, der als Kandidat Merkels galt. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die SPD-Wahlschlappe in NRW im Mai 2005 veranlasste die Sozialdemokraten, eine vorgezogene Neuwahl des Bundestages anzustreben. Am 30. Mai entschieden sich CDU und CSU für Angela Merkel als Kandidatin. Foto: imago stock&people / imago/Hermann J. Knippertz

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Kombo zeigt Fernsehbilder des TV-Duells am 4. September 2005 zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und der Unions-Kanzlerkandidatin Angela Merkel in Berlin. Foto: Alexander Rüsche / dpa

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die „Bild“-Zeitung vom 11. Oktober 2005: Die Wahl im September hatte kein allzu eindeutiges Resultat geliefert, schließlich einigten sich Union und SPD am 10. Oktober auf eine Große Koalition – mit Kanzlerin Merkel. Foto: imago stock&people



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel gibt am 22. November 2005 gegenüber dem Bundestagspräsidenten Norbert Lammert den Amtseid im Bundestag ab. Foto: Peer Grimm / dpa

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Auch Amtsvorgänger Gerhard Schröder gehörte zu den Gratulanten. Foto: Michael Hanschke / dpa

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Kanzlerin fiebert mit, als „die Welt zu Gast bei Freunden“ ist: Angela Merkel beim Achtelfinale der Fußball-WM 2006 zwischen Gastgeber Deutschland und Schweden in München. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel bekommt in Juni 2007 Blumen von José Manuel Barroso, dem damaligen Präsidenten der Europäische Kommission. 2007 trat Merkel erstmals die EU-Ratspräsidentschaft an. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die deutsch-französischen Beziehungen wurden unter Merkel, hier im Jahr 2007, wieder intensiver. Vor allem ihr Verhältnis zum damaligen Staatspräsident Nicolas Sarkozy war sehr eng. „Merkozy“ hielt als fester Begriff Einzug in die europäischen Medien. Foto: imago stock&people



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Und auch das Verhältnis zum aktuellen französischen Präsidenten Emmanuel Macron kann sich sehen lassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 hielt Merkel dann auch Einzug ins Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in London. Später kamen noch weitere Figuren hinzu für Ausstellungen in Berlin und Amsterdam. Foto: imago stock&people / imago/Paulo Amorim

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Bei der Bundestagswahl im September 2009 erhielten Union und FDP die notwendige Mehrheit der Stimmen für eine schwarz-gelbe Koalition. Merkel trat ihre zweite Amtszeit als Kanzlerin an – einer ihrer Stellvertreter in dieser Legislaturperiode war Guido Westerwelle. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Im Juni 2011 erhielt Merkel aus den Händen von US-Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung, die die USA zu vergeben haben – und nur eine von etlichen Ehrungen, die Merkel zuteil wurden. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Eine ihrer tiefgreifendsten Entscheidungen traf die Kanzlerin im Jahr 2011: Nach der Atomkatastrophe von Fukushima verkündete sie den schnellen Atomausstieg der Bundesregierung. Foto: imago stock&people



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Im Wahlkampf 2009 war sie noch dafür eingetreten, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. Es gab viel Kritik, auch parteiintern, der Großteil der Bevölkerung trug die Entscheidung allerdings mit. Foto: Michael Kappeler / dpa

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Der Start von Merkels dritter Amtszeit: Nachdem die FDP bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 den Einzug in den Bundestag verpasst hatte, einigten sich die Parteispitzen Sigmar Gabriel (SPD), Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) auf eine Große Koalition. Foto: imago stock&people

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Merkel lässt sich im September 2015 nach dem Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Berlin für ein Selfie zusammen mit dem Flüchtling Shaker Kedida aus Mossul (Irak) fotografieren. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Für ihre Reaktionen auf die Griechenlandkrise, die Flüchtlingskrise und die Bedrohung durch den „Islamischen Staat“ ehrte das Time Magazine Angela Merkel als „Person of the Year 2015“. Vor der so betitelten „Kanzlerin der freien Welt“ hatten nur drei Deutsche diese Auszeichnung erhalten. Foto: Time Magazine

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel heute: In der Flüchtlingskrise blieb sie ihrem liberalen Kurs treu, trotz großer Kritik von Unionspolitikern und einigen EU-Ländern. Foto: Ralf Hirschberger / dpa



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Das einzige TV-Duell zwischen Angela Merkel und ihrem Kontrahenten Martin Schulz (SPD) vor der Bundestagswahl 2017: Der Schlagabtausch zwischen den beiden Spitzenkandidaten wurde live im ZDF, in der ARD, bei RTL und Sat.1 am 3. September 2017 übertragen. Foto: HANDOUT / REUTERS

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Aber auch Schulz konnte Merkel nicht gefährlich werden. Auch wenn sie mit 33 Prozent ein schlechteres Ergebnis als bei der Wahl 2013 holte, konnte Merkels Union die Wahl mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Sechs Monate nach der Bundestagswahl, am 14. März, haben die Abgeordneten Angela Merkel als Kanzlerin wiedergewählt. Für die CDU-Vorsitzende ist es die vierte Amtszeit. Foto: Michael Kappeler / dpa

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Sie nahm die Wahl an. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Merkel überlebte viele Politik-Skandale

Damals im Herbst 2019 wollten Merkel, Innenminister Horst Seehofer und die damalige SPD-Chefin Andrea Nahles den Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen nach Verbreitung von Verschwörungstheorien rund um gewalttätige Demonstrationen in Chemnitz zunächst wegloben und befördern. Das wurde nach einem heftigen Sturm der Entrüstung im Land korrigiert. Merkel und Nahles gaben zu, dass ihnen das Gespür für die Lage und die Emotionen in der Bevölkerung im besagten Moment abhanden gekommen sei.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Merkel kam glimpflich aus der Maaßen-Nummer heraus. Für Nahles leitete der Fauxpas den Anfang vom Ende ihrer Karriere ein. Dass Merkel nun selbst an diesem Punkt steht, ist hinlänglich bekannt. Sie wird nach der Bundestagswahl selbstbestimmt aus dem Amt scheiden. In der ersten Welle der Corona-Pandemie sah es noch so aus, als ob Merkel mit ihrem umsichtigen Krisenmanagement ein weiteres glanzvolles Kapitel zu ihrer beispiellos erfolgreichen Karriere hinzufügen könnte. Deutschland stand international gesehen glänzend da. Davon kann keine Rede mehr sein.

In der zweiten Corona-Welle wurden Alte und Schwache in den Heimen nicht ausreichend geschützt. Tausende Tote waren die Quittung. Dann bestellten Europa und Deutschland zu wenig Impfstoff. Merkel redet das bis heute schön. Im Großen und Ganzen laufe die Impfkampagne ganz ordentlich. Das ist Realitätsverweigerung. Ein Blick nach Großbritannien, nach Israel, in die USA reicht. Kritik und Häme kassierte dafür vor allem Gesundheitsminister Jens Spahn. Ebenso für die Probleme beim Schnelltesten. Merkel ließ Spahn, in der Flüchtlingskrise einer ihrer schärfsten Kritiker in der CDU, im Regen stehen.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Wird der CDU das Abo auf das Kanzleramt im Herbst gekündigt?

Auf Tauchstation ging Merkel auch nach den beiden Landtagswahlen im Südwesten, die für die CDU krachend verloren gingen. Auch zu den Masken- und Korruptionsaffären in der Union schwieg sie. Das kennt man von Merkel. Drohen Schatten auf ihre Lichtgestalt zu fallen, macht sie sich unsichtbar. Merkels Oster-Gau ist für CDU und CSU verheerend. Die Union befindet sich in den Umfragen bereits in einem steilen Sinkflug. Der neue CDU-Chef Armin Laschet scheint dem Niedergang nahezu taten- und sprachlos zuschauen zu wollen.

Mehr zum Thema: Maskenaffäre: Spahn will alle Vermittlungen publik machen

So könnte das Abo der CDU auf das Kanzleramt von den Wählerinnen und Wählern im Herbst gekündigt werden. Erfahrene Wahlforscher sagen, der Vertrauensschwund liege nicht in erster Linie an den Masken-Raffkes, sondern an dem wachsenden Eindruck, dass die die Staatspartei CDU nicht mehr Krise könne. Diese Frage dürfte im Wahlkampf an Brisanz gewinnen, wenn selbst auf das Verhandlungsgeschick der Kanzlerin kein Verlass mehr zu sein scheint.

In den Ministerpräsidentenkonferenzen erodiert Merkels Einfluss seit längerem. Mitte Februar kassierte sie in der MP bei Schulen und Kitas eine krachende Niederlage. Die Länder wollten Merkels ultravorsichtigen Kurs, alle Schulen möglichst lange zu schließen, nicht mehr folgen. Seinerzeit beklagte sich Merkel, sie habe leider kein Vetorecht in der Bildungspolitik wie auf EU-Gipfel. Mit der Methode Brüssel wollte es die 66-Jährige Montagnacht wieder in ihre Richtung biegen. Sie überrumpelte die Ländervertreter mit dem Oster-Lockdown und einer stundenlangen Pause. Zuvor hatte sie mit den von ihr geforderten Schulschließungen und nächtlichen Ausgangssperren bei den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf Granit gebissen.

Das Echo auf die „Osterruhe“ war für die Kanzlerin vernichtend

Wieso ließen Merkel und ihr Kanzleramtschef Helge Braun das Vorhaben der „Osterruhe“ mit zusätzlichen Feiertagen am Gründonnerstag und Karsamstag nicht auf Rechtssicherheit prüfen? Das Bundesinnenministerium wusste von nichts. So nahm das Debakel für Merkel seinen Lauf. Das Echo in Wirtschaft, bei Verbänden und bei den Bürgern auf die politische Sturzgeburt war vernichtend. Experten sagten Hamsterkäufe und Superspreader-Events in Supermärkten voraus. Arbeitgeber schäumten ob der Unsicherheit, ob, wann und wie sie ihre Fabriken zusperren müssten. Der unausgegorene Vorstoß hatte das Zeug, die gärende Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierung exponentiell anzustacheln.

Jetzt zieht Merkel die Notbremse. Und zeigt in dieser für sie außergewöhnlichen politischen Niederlage wahre Größe. In einer Schalte mit den Ländern gab sie ihren Fehler zu. Und sie bat die Deutschen in einem kurzen Statement im Kanzleramt um Verzeihung. Sie trage für die verkorkste Osterruhe „klipp und klar“ und alleine die Verantwortung.

Lesen Sie dazu: Corona: Diese Regeln gelten an den Oster-Feiertagen

Viele werden die Entschuldigung der Kanzlerin aufrichtig annehmen. Die Versäumnisse der Bundesregierung, den Eindruck, die handelnden Politiker haben das Gefühl für die Stimmung im Land verloren, macht sie jedoch nicht wett. Das Vertrauen in die Kanzlerin ist nachhaltig erschüttert. Und auch die Länder hängen mit drin.

Schließlich trugen sie das Beschlusspapier trotz massiver rechtlicher Bedenken in der Nacht einfach mit. Merkel und die Ministerpräsidentenrunde sind politisch aufgerieben und inhaltlich am Ende. Die Corona-Entscheidungen sollten künftig woanders getroffen werden. Im Bundestag und in den Landesparlamenten.

Corona - Mehr Infos zum Thema