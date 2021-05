Franziska Giffey: Rücktritt als Familienministerin wegen Doktortitel-Diskussion

Nach Informationen unserer Redaktion hat die SPD-Politikerin Franziska Giffey ihren Rücktritt als Bundesfamilienministerin eingereicht. Wie auch das Ministerium bestätigte, bat Giffey am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um Entlassung. Hintergrund dieser Entwicklung ist die anhaltende Diskussion um ihren Doktortitel.

Franziska Giffey ist seit März 2018 Bundesfamilienministerin. Im November letzten Jahres wurde sie Vorsitzende der SPD Berlin. Sie ist deren Spitzenkandidatin für das Amt des Regierenden Bürgermeisters. Die Wahl zum 19. Berliner Abgeordnetenhaus soll simultan mit der Bundestagswahl am 26. September 2021 stattfinden.

Bundesfamilienministerin, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterhalten sich zu Beginn der heutigen Kabinettssitzung im Bundeskanzleramt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Prüfung von Giffeys Doktorarbeit: Neues Verfahren führt wohl zu Aberkennung Titels

Giffey hatte an der Freien Universität Berlin zwischen 2005 und 2010 eine Dissertation geschrieben und wurde danach promoviert. Im Februar 2019 wurde allerdings bekannt, dass die Dissertation von der Universität wegen eines Plagiatverdachts überprüft wurde. Diese Prüfung endete im Oktober 2019 mit einer Rüge.

Am 13. November 2020 kündigte die SPD-Politikerin bereits an, ihren Doktortitel künftig nicht mehr tragen zu wollen. Ende 2020 startete die FU Berlin eine erneute Prüfung der Arbeit. Nach Medienberichten sieht die Universität wohl eine Aberkennung des Doktortitels vor. Die Freie Universität Berlin habe ihr im laufenden Prüfungsverfahren bis Anfang Juni Zeit für eine Stellungnahme gegeben, die sie wahrnehmen werde, erklärte Giffey. Danach solle das laufende Verfahren abgeschlossen sein.

Trotz Rücktritt: Giffey will Spitzenkandidatin der SPD in Berlin bleiben

„Die Mitglieder der Bundesregierung, meine Partei und die Öffentlichkeit haben aber schon jetzt Anspruch auf Klarheit und Verbindlichkeit. Daher habe ich mich entschieden, die Bundeskanzlerin um Entlassung durch den Bundespräsidenten aus meinem Amt als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu bitten“, erklärte Giffey.

Trotz dieser Entscheidung stehe sie weiterhin zu ihrer Aussage, ihre Dissertation nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben zu haben. „Ich bedauere, wenn mir dabei Fehler unterlaufen sind. Sollte die Freie Universität in ihrer nunmehr dritten Überprüfung meiner Arbeit zu dem Ergebnis kommen, mir den Titel abzuerkennen, werde ich diese Entscheidung akzeptieren. Bereits heute ziehe ich die Konsequenzen aus dem andauernden und belastenden Verfahren. Damit stehe ich zu meinem Wort.“

Festhalten an Berliner Spitzenkandidatur – Kritik an Giffey aus der Union

Ihre Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin bleibe von ihrer Entscheidung, als Familienministerin zurückzutreten unberührt, erklärte Giffey weiter. Kritik an dieser Entscheidung kommt aus der Union. CSU-Generalsekretär Markus Blume hält den Rücktritt vom Amt der Bundesfamilienministerin für unzureichend. Der Schritt sei „so zwingend wie konsequent“, sagte er unserer Redaktion. „Weniger konsequent ist dagegen, dass sie an ihrer Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin festhält.“

Faktisch nehme Giffey nur eine Auszeit, um sich auf den Wahlkampf für den Posten der Regierenden Bürgermeisterin zu konzentrieren, so Blume. „Den Rest sollten die Wählerinnen und Wähler klären.“

(fmg mit dpa)