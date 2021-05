Myanmar: Aung San Suu Kyi erstmals persönlich vor Gericht

Mo, 24.05.2021, 15.04 Uhr

Myanmars entmachtete De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi war seit dem Militärputsch vor fast vier Monaten nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen. Bei einer Anhörung vor Gericht wurde sie am Montag per Video zugeschaltet und gibt sich kämpferisch.