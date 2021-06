Hundert Jahre nach dem rassistischen Massaker von Tulsa

Di, 01.06.2021, 13.04 Uhr

1921 tötete ein weißer Mob in der Stadt Tulsa in Oklahoma bis zu 300 Schwarze; das Massaker gilt als eines der schlimmsten der US-Geschichte. Hundert Jahre später wird der Opfer gedacht. Auch US-Präsident Joe Biden wird heute in Tulsa erwartet.