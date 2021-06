Biden in Großbritannien: Demokratien halten zusammen

Biden in Großbritannien: Demokratien halten zusammen

Do, 10.06.2021, 08.32 Uhr

Kurz vor dem G7-Gipfel in Carbis Bay ist US-Präsident Joe Biden in Großbritannien eingetroffen. Bei einem Auftritt vor Soldaten betont er an die Adresse Russlands und China, die Demokratien seien weltweit geeint.