Umstrittenes Dokumentationszentrum zur Vertreibung öffnet in Berlin

Mi, 16.06.2021, 17.48 Uhr

Es ist kein unstrittiger Bau, der in Berlin eröffnet wird: Das neue Dokumentationszentrum der Bundesstiftung "Flucht, Vertreibung, Versöhnung". In einer ständigen Ausstellung werden Exponate zur Geschichte der Zwangsmigration in Europa gezeigt.