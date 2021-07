Baerbock: Laschet will Rückkehr in die Zeit vor Merkel

Baerbock: Laschet will Rückkehr in die Zeit vor Merkel

Fr, 02.07.2021, 09.50 Uhr

Laut der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vergisst die Union in ihrem Wahlprogramm die soziale Gerechtigkeit. "Was Herr Laschet und Herr Merz vorschlagen", sei eine Rückkehr in die Zeit vor Angela Merkel, sagte Baerbock in der Gesprächsrunde "Brigitte LIVE".