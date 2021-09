Bundestagswahl: Welche Parteien stehen zur Wahl?

Berlin Bei der Bundestagswahl in diesem Jahr wollen besonders viele kleinere Parteien mit dabei sein. Welche Kriterien sie erfüllen müssen.

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Bundestagswahl: So funktioniert unser Wahlsystem

Bundestagswahl: So funktioniert unser Wahlsystem

Frances Theres Beier und Tobias Eßer

Bei der Bundestagswahl 2021 stehen insgesamt 47 Parteien zur Wahl

Um anzutreten, mussten sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen

Wir haben alle Parteien für Sie aufgelistet

Insgesamt 47 Parteien treten bei der Bundestagswahl 2021 an. Ursprünglich waren es sogar noch mehr gewesen – ganze 87 Parteien und Vereinigungen hatten beim Bundeswahlleiter Interesse an einer Teilnahme an der Bundestagswahl angemeldet. Doch nicht alle reichten die nötigen Unterlagen ein. Andere erfüllten die nötigen Voraussetzungen nicht.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bundestagswahl 2021: Parteien müssen Voraussetzungen erfüllen

Denn nicht jede selbsternannte Partei kann bei der Bundestagswahl antreten. Um zugelassen zu werden, müssen die Gruppierungen gewisse Kriterien erfüllen. Möglich ist eine Teilnahme, wenn die Partei seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag oder einem Landesparlament vertreten war. Andernfalls müssen Parteien unter anderem nachweisen, dass sie über eine aktuelle Satzung und ein aktuelles Programm verfügen.

Lesen Sie auch: So funktioniert das deutsche Wahlsystem

Inwieweit diese Anforderungen gemäß Paragraph 2 des Parteiengesetzes erfüllt sind, entscheidet der Bundeswahlausschuss. Er besteht aus dem Bundeswahlleiter, acht von ihm berufenen Wahlberechtigten und zwei Richterinnen oder Richtern des Bundesverfassungsgerichts. Schließlich wurden so 40 Parteien zur Wahl zugelassen, die mit mindestens einer Landesliste antreten. Sieben weitere Gruppierungen stellen nur einzelne Wahlkreiskandidaten zur Wahl. Lesen Sie auch: Lesen Sie auch: Legalisierung von Cannabis – Was in den Wahlprogrammen der Bundestagsparteien steht

Zur Bundestagswahl 2021 zugelassene Parteien

Diese Parteien treten bei der Bundestagswahl mit mindestens einer Landesliste an:

CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands AfD Alternative für Deutschland FDP Freie Demokratische Partei Die Linke Die Linke Grüne Bündnis 90/Die Grünen CSU Christlich-Soziale Union in Bayern Freie Wähler Freie Wähler Die Partei Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Tierschutzpartei Partei Mensch Umwelt Tierschutz NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands Piraten Piratenpartei Deutschland ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei V-Partei Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer DiB Demokratie in Bewegung BP Bayernpartei Tierschutzallianz Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands Gesundheitsforschung Partei für Gesundheitsforschung Menschliche Welt Menschliche Welt DKP Deutsche Kommunistische Partei Die Grauen Die Grauen – Für alle Generationen BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität Die Humanisten Partei der Humanisten Gartenpartei Gartenpartei du. Die Urbane. Eine HipHop Partei SGP Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale dieBasis Basisdemokratische Partei Deutschland Bündnis C Bündnis C - Christen in Deutschland Bürgerbewegung Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel III. Weg Der Dritte Weg Bündnis21 diePinken/Bündnis21 Liebe Europäische Partei LIEBE LKR Liberal-Konservative Reformer PdF Partei des Fortschritts LfK Partei für Kinder, Jugendliche und Familien – Lobbyisten für Kinder SSW Südschleswigscher Wählerverband Team Todenhöfer Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei Unabhängige Unabhängige für bürgernahe Demokratie Volt Volt Deutschland

Diese Parteien treten bei der Bundestagswahl nur mit Direktkandidaten und -kandidatinnen an:

Volksabstimmung Ab jetzt... Demokratie durch Volksabstimmung B* bergpartei, die überpartei sonstige Die Sonstigen Familie Familien-Partei Deutschlands Graue Panther Graue Panther KlimalisteBW Klimaliste Baden-Württemberg THP Thüringer Heimatpartei

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de