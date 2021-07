"Ansage an die Union": Grüne nehmen Generation 60 plus in den Fokus

Mo, 12.07.2021, 17.42 Uhr

Die Grünen nehmen im Bundestagswahlkampf erstmals verstärkt die Generation 60 plus in den Fokus. "Das ist für uns auch eine Ansage natürlich an die Union", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner bei der Vorstellung der Wahlkampagne.