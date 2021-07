Merkel in Washington von Kamala Harris empfangen

Do, 15.07.2021, 16.38 Uhr

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem Arbeitsfrühstück in ihrem Dienstsitz in Washington empfangen. Im weiteren Verlauf ihres wohl letzten USA-Besuchs als Kanzlerin will Merkel US-Präsident Joe Biden treffen.