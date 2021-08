Bundestagswahl-News: Spahn wirbt für Union ++ Merkel kündigt Auftritt an

Steht eine Wahl an, hängen überall in der Stadt Wahlplakate. Diese Regeln gelten für Wahlplakate.

Bundestagswahl-Blog Spahn: Union will Deutschland "in goldene 20er Jahre führen"

Spahn wirbt für die Union und spricht sich gegen andere Parteien aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen Wahlkampfauftritt angekündigt

Olaf Scholz legt laut einer Umfrage erneut an Beliebtheit zu

SPD-Chef Walter-Borjans sieht Kurs der Partei durch Umfragen bestätigt

Der Ostbeauftrage Marco Wanderwitz (CDU) kritisiert den Wahlkampf seiner Partei deutlich

SPD und CDU haben sich an die Seite der Grünen gestellt und die Schmäh-Plakate verurteilt

Berlin. Die Bundestagswahl rückt immer näher. In wenigen Wochen wählt Deutschland ein neues Parlament. Und kurz vor der Ziellinie strauchelt Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet zunehmend. Sein Handeln während der Hochwasser-Katastrophe brachte ihm viel Kritik ein. In Umfragen stürzte die Union zunehmend ab. Nun schaltet sich Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich ein. Sie hat für den 21. August einen Wahlkampfauftritt angekündigt. Jedoch ist nicht klar, ob sie zusammen mit Laschet auftreten wird. Auch Spahn (CDU) brachte sich in den Wahlkampf ein und warb für die Union.

Im Aufwind befindet sich dagegen Olaf Scholz. Geht er am Ende als lachender Sieger aus dem Rennen um das Kanzleramt? Da der Klimawandel zum immer wichtigeren Thema des Wahlkampf wird, hat nun auch der SPD-Spitzenkandidat seine Pläne für die Klimakrise vorgelegt und konkretisiert.

Es bleibt spannend, wie Annalena Baerbock, darauf reagieren wird. Kann Scholz davon profitieren, nun auch das zentrale Thema der Spitzenkandidatin der Grünen zu besetzen?

Nachrichten zur Bundestagswahl am Samstag, 14. August: Bundestagswahl: SPD und Scholz starten in den Wahlkampf

15.17 Uhr: SPD startet "heiße Phase" im Revier: Die politische Großwetterlage dreht sich zugunsten der Sozialdemokraten und ihres Kanzlerkandidaten Scholz. Lesen Sie dazu: "Hoch Olaf": SPD-Wahlkampfauftakt mit perfektem Timing

Ministerpräsident Günther zur Bundestagswahl: Wir müssen kämpfen

14.39 Uhr: Die CDU in Schleswig-Holstein hat sich auf einem Landesparteitag am Samstag in Neumünster auf die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes eingestimmt. "Wir müssen die letzten Wochen kämpfen", sagte zum Auftakt der CDU-Landesvorsitzende, Ministerpräsident Daniel Günther, vor dem Hintergrund der schlechten Umfragewerte für die Union und den Kanzlerkandidaten Armin Laschet.

"Die Aussichten sind nach wie vor gut", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul, der Deutschen Presse-Agentur. "Aber wir müssen für unsere Ziele kämpfen - das muss die gesamte Partei, einschließlich des Spitzenkandidaten, jetzt zeigen." Die Nord-CDU wählt auf ihrem Parteitag auch ihre Führung neu. Günther hat für den Landesvorsitz ebenso keine Gegenkandidaten wie seine vier Stellvertreter.

Wirtschaftsrat der CDU fordert pointierten Wahlkampf

14.38 Uhr: Eine Woche vor dem offiziellen Wahlkampfauftakt der Union hat der Wirtschaftsrat der CDU eine pointiertere Auseinandersetzung verlangt. "Die Themen, die bürgerliche Wähler mehr als Personen interessieren, sind doch offensichtlich, und die Union muss ihre vorhandenen Antworten deutlicher formulieren", sagte Wirtschaftsrat-Generalsekretär Wolfgang Steiger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Da muss man halt auch die Unterschiede deutlich herausarbeiten und aussprechen. Wer spricht noch darüber, was unser Land stark gemacht hat? Die Antwort darauf hatte die Union immer im Schlaf parat."

Steiger sagte: "Ich verstehe die wachsende Ungeduld in der Union gut, auch wenn die aktuellen Umfragen nur Momentaufnahmen sind." Er betonte: "Man muss nicht nur Nein sagen, sondern kann allem eigene Konzepte entgegensetzen." Gegenüber den Grünen müsse man deutlich machen, dass wirksamer Klimaschutz nur durch Innovation und eine ganze Breite neuer Technologien zu erreichen sei und nicht durch Verbote und Verengung auf Einzelanwendungen. Der SPD und ihren Steuererhöhungs- und Verschuldungsplänen sei entgegenzuhalten, dass wirtschaftlicher Erfolg die Grundvoraussetzung für Spielräume bei den Zukunftsinvestitionen und eine funktionierende soziale Fürsorge sei. "Steuererhöhungen würgen dagegen alle Wachstumsimpulse ab."

Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats forderte zudem, die Union sollte für eine weltoffene Einwanderungsstrategie für Leistungsträger und nicht für eine ungeregelte Zuwanderung in die Sozialsysteme stehen. "Mit einer vernünftigen Einwanderungspolitik setzt man sich auch gegen die vorurteilsgeladene AfD ab. Das gilt auch für einen harten und konsequenten Umgang mit wachsender Kleinkriminalität." Zudem müsse die Union den Sparern in Zeiten der Null- und Negativzinspolitik deutlich machen, dass sie an ihrer Seite stehe und für eine Verbesserung kämpfe.

Spahn: Wollen Deutschland "in goldene 20er Jahre führen"

14.35 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat für eine Modernisierungsoffensive und eine raschere Digitalisierung in Deutschland geworben. Dazu gehöre etwa eine "digitale Bürgeridentität" und "5G an jeder Milchkanne", sagte Spahn rund sechs Wochen vor der Bundestagswahl am Samstag auf dem Landestag der Jungen Union in Gießen (Hessen), zu dem auch Unionskanzlerkandidat Armin Laschet erwartet wurde. "Wir haben nach diesen 16 Jahren noch Ideen, wir wollen Deutschland in goldene 20er Jahre führen", erklärte Spahn. Mit Blick auf Grüne, SPD und Linke erklärte der CDU-Politiker: "Die wollen einen Erziehungsauftrag, wir wollen einen Regierungsauftrag, das sind die entscheidenden Unterschiede, um die es am 26. September geht." Während die Union auf Anreize und marktwirtschaftliche Ansätze setze, gehe es bei den anderen Parteien um "Verbote und Gängelung", so Spahn.

Briefwahl: Darum lohnt es sich, noch zu warten

14.32 Uhr: Die Briefwahl wird immer beliebter. Doch es lohnt sich, seine Unterlagen nicht gleich abzuschicken, meint Jörg Quoos. Lesen Sie dazu: Warum man mit der Briefwahl noch etwas warten sollte

Bundestagswahl: So entscheidend könnte die Briefwahl werden

14.30 Uhr: Millionen Bürger werden Wochen vor dem Urnengang am 26. September ihre Stimme per Post abgeben. Und die Pandemie verstärkt den Trend. Mehr zum Thema: Briefwahl beginnt: Fällt jetzt schon die Wahlentscheidung?

Regierungschef Günther als Chef der Nord-CDU bestätigt

13.55 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ist am Samstag zum Landesvorsitzenden der CDU wiedergewählt worden. Der 48-Jährige erhielt auf einem Parteitag in Neumünster 83,77 Prozent der Stimmen. Bei seiner vorherigen Wahl im Jahr 2018 waren es 90,04 Prozent. Der für Oktober 2020 geplante Parteitag war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Günther bekam in Neumünster 191 von 228 gültigen Stimmen. Er hatte keinen Gegenkandidaten. "Ich bin sehr dankbar für das großartige Vertrauen", sagte der Regierungschef nach seiner Wahl.

Nachrichten zur Bundestagswahl am Freitag, 13. August: Scholz und Baerbock fordern stärkeren Schutz von Frauen gegen Gewalt

18.55 Uhr: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock haben sich für mehr Schutz von Frauen vor Gewalt ausgesprochen. Beide trafen am Freitag bei einer Podiumsdiskussion des Frauenpolitischen Rats Brandenburg in Potsdam aufeinander. Baerbock beklagte, es gebe in Deutschland zu wenig Plätze in Frauenhäusern und teilweise müssten Frauen auch mit Kindern abgewiesen werden. „Es braucht einen Rechtsanspruch auf Schutz, und der Bund muss dauerhaft in die Finanzierung mit einsteigen“, forderte Baerbock.

"Gewalt gegen Frauen ist Alltagskriminalität und dagegen müssen wir was unternehmen", sagte Scholz. "Wir müssen eine umfangreiche Schutzstruktur aufbauen und Frauen besser schützen, als es heute der Fall ist." Dabei könne auch ein Rechtsanspruch auf einen Frauenhaus-Platz helfen. "Und dann muss die Finanzierung zwischen Bund, Ländern und Kommunen geregelt werden", sagte Scholz in der Runde der Direktkandidatinnen und -kandidaten des Wahlkreises Potsdam.

Laschet trifft Elon Musk – und sorgt mit Aussage für Spott

18.14 Uhr: Kanzlerkandidat trifft Tesla-Gründer: Für Armin Laschet (CDU) versprach der Ortstermin bei der Fabrikbaustelle des Elektroauto-Herstellers in Grünheide vor allem schöne Bilder im Wahlkampf. Der CDU-Vorsitzende traf auf dem Gelände Elon Musk und diskutierte mit ihm über deutsche Genehmigungsverfahren. Doch im Netz sorgt eine Szene für Gespött.

Scholz: "Selbst auf Platz zwei kann man Kanzler werden"

14.31 Uhr: Vor dem Hintergrund gestiegener Umfragewerte für die SPD zeigt sich Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit Blick auf seine Chancen auf das Kanzleramt zuversichtlich. "Sechs Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl und ein paar Prozente mehr, und es reicht", sagte er im "Spiegel"-Interview. Es sei durchaus realistisch, dass die SPD die Wahl gewinne. "Wir spüren ein Momentum, und da geht noch mehr."

Im direkten Vergleich mit Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) und der Kandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat der Finanzminister laut ZDF-"Politbarometer" die Nase vorn. 59 Prozent der Befragten trauen ihm das Amt des Bundeskanzlers zu (Laschet 28, Baerbock 23). Gewählt werden in Deutschland allerdings Parteien. Aber auch die SPD konnte zuletzt in mehreren Umfragen zulegen (Kantar, Forsa, Forschungsgruppe Wahlen) und liegt aktuell bei 19 Prozent. Die Union hat Punkte eingebüßt und kommt auf 22 bis 26 Prozent. Auch die Umfragewerte der Grünen haben sich verschlechtert. Sie liegen bei 19 bis 21 Prozent.

"Selbst auf Platz zwei kann man Kanzler werden", sagte Scholz. Rechnerisch möglich in einem solchen Szenario wäre etwa eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP (Ampel). Gefragt nach der Schnittmenge mit den Liberalen sagte Scholz. "Es gibt eine lange sozialliberale Tradition in Deutschland." Seine Jugend sei geprägt gewesen von der Kanzlerschaft Willy Brandts und Helmut Schmidts (beide SPD) von 1969 bis 1982. "Beide haben mit der FDP regiert, und diese Zeit hat dem Land gutgetan."

Grüne sammeln Spenden gegen Schmähplakate

12.26 Uhr: Als Reaktion auf die Schmähplakate gegen die Grünen hat die Partei kurzfristig 100.000 Euro gesammelt, um der Kampagne eigene Plakate entgegenzusetzen. "Es gab eine Welle der Solidarität und Unterstützung", teilte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Freitag in Berlin mit. Ein am Dienstag gestarteter Spendenaufruf habe binnen 42 Stunden mehr als 100.000 Euro eingebracht.

In verschiedenen deutschen Großstädten sind seit einigen Tagen große Plakate zu sehen, auf denen unter dem Motto "#GrünerMist 2021" Stimmung gegen die Partei gemacht wird. Neben Sonnenblumen mit hängenden Köpfen sind Begriffe wie "Klimasozialismus" und "Ökoterror" zu lesen.

"Diese Hetzkampagne löst keines der Probleme im Land", betonte Kellner. "Diese Form der Verleumdung greift aber nicht nur uns an, sie ist auch ein direkter Angriff auf unsere Demokratie." Tags zuvor hatten sich bereits CDU und SPD an die Seite der Grünen gestellt und die Schmähplakate verurteilt.

Ein beschädigtes Plakat mit den Schriftzügen "Wohlstandsvernichtung" und "Klimasozialismus" hängt am Straßenrand. Die deutschen Grünen wehren sich vor der Bundestagswahl im September gegen eine massive Anti-Grünen-Wahlkampagne. Foto: Oliver Berg/dpa

Niedersachsens CDU-Chef Althusmann irritiert mit Wahlplakat

10.32 Uhr: Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann hat mit einer Plakataktion für Irritation gesorgt. Auf großflächigen Stellwänden in dem Bundesland zeigt sich Althusmann, unter seinem Namen steht der Hashtag "#gemeinsamstark".

Allerdings: Althusmann tritt gar nicht bei der Bundestagswahl an. Auch bei der niedersächsischen Kommunalwahl tritt er nicht als Kandidat an. Erst bei der Landtagswahl im kommenden Jahr soll der 54-Jährige die CDU als Spitzenkandidat führen. Laut dem lokalen Nachrichtenportal "Rundblick Niedersachsen" hieß es in Parteikreisen, dass mit der Aktion offenbar beabsichtigt wurde, eine Diskussion auszulösen. Kanzlerkandidat Armin Laschet ist dagegen nur selten auf Plakaten in dem Bundesland zu sehen.

Bundesverfassungsgericht lehnt Oppositions-Eilantrag gegen Wahlrechtsreform ab

10.11 Uhr: Die Bundestagswahl am 26. September kann nach dem von Union und SPD neu beschlossenen Wahlrecht stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht wies einen Eilantrag ab, mit dem die FDP-, Grünen- und Linke-Abgeordneten die Änderungen mit sofortiger Wirkung kippen wollten. Wie das Gericht in Karlsruhe am Freitag mitteilte, will es die Reform aber im Hauptverfahren genau prüfen, die Richterinnen und Richter sehen möglicherweise problematische Punkte. Lesen Sie mehr dazu: Verfassungsgericht lehnt Eilantrag gegen Wahlrechtsreform ab

K-Frage: SPD-Kandidat Scholz legt laut "Politbarometer" zu

10.03 Uhr: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im direkten Duell der Kanzlerkandidaten laut ZDF-"Politbarometer" die Nase vorn. 59 Prozent der Befragten trauen ihm das Amt des Bundeskanzlers zu, wie die am Freitag veröffentlichte Umfrage ergab. Das ist ein Zuwachs von fünf Prozentpunkten im Vergleich zur Umfrage vor zwei Wochen.

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet halten nur noch 28 Prozent für geeignet (minus sieben Prozentpunkte) und 67 Prozent für ungeeignet. Bei Scholz finden 33 Prozent der Befragten, dass er nicht geeignet sei für das Amt des Regierungschefs. Die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock liegt abgeschlagen auf dem dritten Platz: Nur 23 Prozent sehen sie als geeignete Kandidatin. 70 Prozent der Befragten halten sie für ungeeignet. Lesen Sie mehr dazu: ZDF-Politbarometer: So stehen die Kanzler-Chancen für Scholz

Nachrichten zur Bundestagswahl am Donnerstag, 12. August:

Wanderwitz: Union hat im Wahlkampf bisher nicht überzeugt

21.59 Uhr: Rund sechs Wochen vor der Bundestagswahl und nach zuletzt schwächeren Umfrageergebnissen ist der CDU-Politiker Marco Wanderwitz hart mit der Union ins Gericht gegangen. Die Abstimmung Ende September sei "völlig offen", sagte Wanderwitz am Donnerstagabend in den ARD-"tagesthemen". Es sei "uns allen miteinander" bisher offensichtlich nicht gelungen, in dem Maße zu überzeugen "mit unseren Personalangeboten und auch mit unseren inhaltlichen Angeboten, wie wir uns das selbst wünschen". Es gebe ein gutes Wahlprogramm von CDU und CSU, "und das müssen wir jetzt an Frau und Mann bringen". Wanderwitz sprach von einem "Weckruf zur richtigen Zeit".

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung sagte weiter: "Ich möchte diese Wahl gerne gewinnen und das setzt voraus, dass auch die beiden Parteivorsitzenden und viele darüber hinaus im Team Hand in Hand miteinander arbeiten und nicht mit dem Finger aufeinander zeigen".

Merkel will am 21. August im Wahlkampf auftreten

19.56 Uhr: Im Wahlkampf der Union soll nun auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aktiv werden. Geplant sei ein Termin am 21. August im Berliner Tempodrom, teilte ein CDU-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet. Offen blieb zunächst, ob die scheidende Kanzlerin dabei gemeinsam mit CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet auftreten wird.

Sowohl die Union als auch Laschet verloren in den Umfragen zuletzt deutlich an Zustimmung. Nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands Mitte Juli hatte Laschet mit mehreren als unglücklich empfundenen Auftritten für Schlagzeilen gesorgt.

Kanzlerin Angela Merkel hat einen Wahlkampfauftritt angekündigt. Ob sie mit CDU-Kandidat Armin Laschet auftreten wird ist aber unklar. (Archivbild) Foto: Political-Moments / imago images

Grüne kritisieren Scheuers Klimapläne als unzureichend

18.15 Uhr: Die Grünen haben scharfe Kritik an Vorschlägen des Bundesverkehrsministeriums von Andreas Scheuer (CSU) in dem Sektor geübt. "Was Scheuer hier veranstaltet, wird hinten und vorne nicht ausreichen, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten", sagte der Grünen-Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler der Zeitung "Die Welt". Er bezog sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Grünen-Anfrage.

Demnach sollen die vom Verkehrsressort vorgeschlagenen zusätzlichen Maßnahmen, für die 1,2 Milliarden Euro eingeplant seien, bis 2030 eine CO2-Reduktion von gut drei Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten erbringen. Laut dem neuen Klimaschutzgesetz müssen in dem Bereich bis dahin jedoch zehn Millionen Tonnen mehr eingespart werden als zuvor vorgeschrieben. Selbst das Erreichen des niedrigeren Ziels war nach Einschätzung von Expertinnen und Experten bereits fraglich gewesen.

Nötig sei "eine klimaschonende Verkehrswende", forderte daher Kindler. "Die neue Bundesregierung muss endlich die klimaschädlichen Subventionen schnell abbauen."

"Rechter Müll" - SPD und CDU solidarisieren sich mit Grünen

16.49 Uhr: SPD und CDU haben sich an die Seite der Grünen gestellt und die Schmäh-Plakate gegen die Partei verurteilt, die seit einigen Tagen in vielen Städten zu sehen sind. "#GrünerMist ist #Rechtermüll", schrieb SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag auf Twitter. "Demokraten halten zusammen." Auf einer rot-grünen Kachel stand "In den Farben getrennt, in der Sache vereint gegen Rechts". SPD-Vize Kevin Kühnert twitterte: "Solidarität mit @Die_Gruenen und allen, die es als nächstes trifft." Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner reagierte auf Twitter mit "Danke - gemeinsam gegen Hass und Hetze".

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak schloss sich der Kritik an der Schmähaktion an. "Zu fairem Wahlkampf gehört es, auch das Wort zu ergreifen, wenn es nicht gegen die eigene Partei geht: Der Dreck, der aktuell von AfD- und NPD-nahen Kreisen über die Grünen ausgegossen wird & mit einer Plakatkampagne befeuert wird, ist widerwärtig. Volle Solidarität @MiKellner", schrieb Ziemiak an den Grünen-Bundesgeschäftsführer gerichtet.

In verschiedenen Großstädten Deutschlands sind seit wenigen Tagen große Plakate zu sehen, auf denen unter dem Motto "#GrünerMist 2021" Stimmung gegen die Grünen gemacht wird. Optisch aufgemacht sind sie wie Grünen-Plakate, allerdings lassen die Sonnenblumen darauf die Köpfe hängen und es stehen Wörter wie "Wohlstandsvernichtung", "Klimasozialismus" oder "Ökoterror" darauf. Dahinter steckt nach eigener Aussage der Ex-CSUler David Bendels mit seiner Agentur "Conservare Communication GmbH". Er wolle damit davor warnen, dass von den Grünen eine massive Gefahr für Deutschland ausgehe, hatte er gesagt.

47 statt 54: Sieben zugelassene Parteien treten nicht zu Bundestagswahl an

12.05 Uhr: Sieben zur Bundestagswahl eigentlich zugelassene Parteien werden bei der Abstimmung im September nicht dabei sein. Diese treten weder mit Landeslisten noch mit Wahlkreiskandidaten an, wie der Bundeswahlleiter am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Damit nehmen an der Wahl am 26. September 47 Parteien teil. Dazu gehören solche, die bereits im Bundestag oder in einem Landtag vertreten sind - wie etwa CDU, CSU, SPD, FDP, Linke, Grüne, AfD und Freie Wähler - sowie diverse Klein- oder Kleinstparteien.

Der Bundeswahlleiter wies darauf hin, dass zugelassene Wahlvorschläge selbst dann auf dem Stimmzettel erscheinen, wenn eine Partei nachträglich erklärt, auf eine Teilnahme an der Abstimmung verzichten zu wollen.

Bundeswahlleiter rechnet mit erneutem Anstieg bei Briefwahl

7.17 Uhr: Der Bundeswahlleiter rechnet für die Bundestagswahl am 26. September mit einem erneuten Zuwachs der Briefwähler. "Darauf deuten zumindest die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt hin", teilte er auf Anfrage in Wiesbaden mit. Bei den drei Abstimmungen im März und Juni sei der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler im Vergleich zur vorangegangenen Landtagswahl jeweils stark gestiegen. In Baden-Württemberg kletterte die Quote von 21,1 auf 51,5 Prozent, in Rheinland-Pfalz von 30,6 auf 66,5 und in Sachsen-Anhalt von 13,7 auf 29,1 Prozent.

Die Briefwahl gibt es seit 1957. Bei der damaligen Bundestagswahl lag der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler bei 4,9 Prozent, wie der Bundeswahlleiter erklärte. "Seit der Wahl 1994 ist die Briefwahlquote stets gestiegen." Bei der Bundestagswahl 2017 habe der Anteil 28,6 Prozent betragen.

SPD-Chef Walter-Borjans sieht Kurs der Partei durch Umfragen bestätigt

1.00 Uhr: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sieht den Kurs seiner Partei durch die Zuwächse für die SPD in den Umfragen bestätigt. "Der augenblickliche Trend zeigt, dass wir mit der Konzentration auf unsere Stärke richtig liegen. Unser Fokus liegt auf dem 26. September und der Überzeugungsarbeit, dass Olaf Scholz als Kanzler die mit Abstand beste Gewähr dafür bietet, Wandel und Stabilität zusammenzubringen", sagte er unserer Redaktion. Mit Blick auf ein künftiges Regierungsbündnis wollte er sich nicht festlegen.

"Nach der Wahl wird sich zeigen, mit welchen demokratischen Kräften Gespräche Sinn machen", sagte er. Klar sei aber, dass "die Verlässlichkeit im Innern und nach außen" zu den Stärken der SPD gehöre: "Die steht ebenso wenig zur Disposition wie die Tatsache, dass die unumgänglichen Veränderungen nicht zu sozialen Brüchen führen dürfen." Die Linkspartei fordert in ihrem Programm die Auflösung der NATO.

Einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge hätte ein Bündnis aus SPD, Grünen und der Linken eine knappe Mehrheit. Die SPD käme derzeit auf 19 Prozent – laut Forsa der beste Umfragewert seit 2018.

Nachrichten zur Bundestagswahl am Mittwoch, 11. August: Scholz fordert schnelle Entscheidungen für Ökostrom-Ausbau

22.27 Uhr: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat schnelle Entscheidungen über den notwendigen Ausbau der Produktion von Ökostrom in Deutschland angemahnt. Diese müssten gleich im ersten Jahr der neuen Wahlperiode getroffen werden, sagte er am Mittwoch bei "Welt". Dazu müsse man auch "alle Gesetze ändern, das Baurecht, bestimmte Regeln des Umweltrechts, des Artenschutzes, damit das in kurzer Zeit geschieht".

Mit den heutigen Gesetzen sei der Ausbaubedarf nicht rechtzeitig zu bewältigen. "Das wird Konflikte mit sich bringen", räumte Scholz ein. "Aber wer die sich nicht zutraut, der soll von der Zukunft Deutschlands schweigen."

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte im Juli mitgeteilt, dass Deutschland bis 2030 einen deutlich höheren Stromverbrauch als bisher angenommen haben werde. Dieser werde bis dahin auf 645 bis 665 Terawattstunden steigen - ein Zuwachs von 15 Prozent gegenüber den bisherigen Annahmen.

Verluste bei Landtagswahlen: Weidel sieht Fehler bei eigener Partei

21.38 Uhr: Die Verluste ihrer Partei bei den letzten Landtagswahlen sind laut AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel auch auf Fehler der Partei zurückzuführen. "Wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen", sagte Weidel im Gespräch mit unserer Redaktion, "uns nach außen weiter professionalisieren und daran arbeiten, dass wir in der Mitte der Bevölkerung als seriös wahrgenommen werden."

AfD scheitert mit Eilanträgen zur Vizepräsidenten-Wahl im Bundestag

17.02 Uhr: Im Streit um einen Stellvertreter-Posten im Präsidium des Deutschen Bundestags ist die AfD-Fraktion mit einem Eilantrag in Karlsruhe gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht lehnte es ab, den Bundestag bis zu einer Entscheidung über die eigentliche Klage zu einer Anpassung des Wahlverfahrens zu verpflichten. So etwas sei in einem Organstreit grundsätzlich nicht vorgesehen, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Auch ein zweiter Eilantrag, der von einem einzelnen AfD-Abgeordneten stammt, wurde abgewiesen. In diesem Verfahren soll am 10. November verhandelt werden, wie parallel angekündigt wurde.

Damit zeichnet sich ab, dass die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats über die zentrale Klage der Fraktion gegen den Bundestag ohne Verhandlung per schriftlichem Beschluss entscheiden werden.

Die AfD stellt in der zu Ende gehenden Wahlperiode als einzige Fraktion keinen Stellvertreter im Bundestagspräsidium. Sechs Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich über die vier Jahre hinweg zur Abstimmung gestellt - aber die anderen Parteien hatten ihnen in den drei möglichen Wahlgängen die erforderliche Mehrheit verweigert. Denn viele Abgeordnete wollen die Rechtspopulisten grundsätzlich nicht im Leitungsgremium des Bundestags vertreten sehen.

Massive Anti-Grünen-Kampagne - Wer steckt dahinter?

16.18 Uhr: Die Grünen wehren sich gegen eine massive Anti-Grünen-Wahlkampagne: In verschiedenen Großstädten Deutschlands sind seit wenigen Tagen große Plakate zu sehen, die Stimmung gegen die Partei machen. Sie sehen auf den ersten Blick aus wie Plakate der Partei: Grüner Hintergrund und Sonnenblumen - die allerdings den Kopf hängen lassen. Versehen sind sie mit Wörtern wie "Wohlstandsvernichtung", "Klimasozialismus" oder "Ökoterror". Lesen Sie mehr dazu hier: Anti-Grünen-Kampagne in vielen Städten: Wer steckt dahinter?

Armin Laschet startet Wahlkampftour

15.15 Uhr: Zum Start seiner Wahlkampf-Tour durch Deutschland hat Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) angesichts schwacher Umfragewerte Entschlossenheit demonstriert. "Die CDU wird in diesem Wahlkampf kämpfen", sagte Laschet am Mittwoch beim Besuch eines Jugend-Boxcamps in Frankfurt am Main. Sechseinhalb Wochen vor der Bundestagswahl forderte er eine stärkere Auseinandersetzung mit Inhalten: "Wir müssen endlich zu einem politischen Wahlkampf kommen." Eine aktuelle Forsa-Umfrage sieht die CDU/CSU nur noch bei 23 Prozent, auch Laschets persönliche Umfragewerte sinken weiter.

In der Union sorgen die Umfrage-Verluste seit Wochen für Unruhe - CSU-Chef Markus Söder etwa forderte wiederholt einen engagierteren Wahlkampf und warnte vor einer Niederlage der Unionsparteien. Lesen Sie auch: CDU/CSU im Umfrage-Tief: Der Union fehlt der Teamgeist

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat seine Wahlkampftour gestartet. Foto: IMAGO / Stefan Zeitz

Grüne konfrontieren Scholz mit Steuerverschwendung für eigene PR

11.07 Uhr: Die Grünen werfen Olaf Scholz verschwenderischen Umgang mit Steuergeldern in der PR-Abteilung des Finanzministeriums für persönliche Zwecke vor. Das geht aus der Antwort auf eine kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Sven Kindler hervor, berichtet das Magazin "Business Insider". Demnach liegt das Budget für die PR-Abteilung des Finanzministeriums dieses Jahr bei 4,6 Millionen Euro. 2021 sollen es sogar 5,4 Millionen gewesen sein. 2018 habe das Finanzministerium für Öffentlichkeitsarbeit noch 3,1 Millionen Euro ausgegeben. "Scholz haut Millionen für Eigenwerbung raus – das ist dreist", sagte Kindler, haushaltspolitische Sprecher der Grünenfraktion im Bundestag, gegenüber "Business Insider".

Das Finanzministerium hingegen begründete die höheren Ausgaben unter anderem mit einem gestiegenen Informationsinteresse der Bürger in Krisenzeiten. Es ist bereits der zweite Vorwurf dieser Art, mit dem sich SPD-Spitzenkandidat Scholz konfrontiert sieht. Im Juli waren Berichte publik geworden, nachdem Scholz Mitarbeiter seines Ministeriums für seinen Wahlkampf habe arbeiten lassen.

Union stürzt in Umfragen weiter ab

07.57 Uhr: Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitues Forsa für "RTL" und "ntv" stürzt die Union in der Gunst der Wähler weiter ab. Sie verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf nun 23 Prozent der Stimmen. Der Verlust geht ohne Umschweife direkt an die SPD, die um eben jene drei Prozentpunkte auf 19 Prozent zulegen konnte. Die aussichtsreichsten Kandidaten für den Kanzlerposten liegen damit alle sehr dicht beieinander. Die Grünen bleiben laut der Umfrage unverändert bei 20 Prozent der Stimmen.

Scholz verspricht "sofortigen Neustart" des Klimaschutz nach der Wahl

07.18 Uhr: Nach der Veröffentlichung des alarmierenden Sachstandsberichts des Weltklimarats IPCC zur Erderwärmung hat SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz einen "sofortigen Neustart" beim Klimaschutz nach der Bundestagswahl versprochen. "Als Bundeskanzler werde ich im ersten Jahr für Tempo sorgen", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vom Mittwoch. "Das Baurecht, die Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren müssen wir beschleunigen", sagte er weiter.

Die Genehmigung einer Windkraftanlage dürfe nicht "sechs Jahre dauern, sondern muss in sechs Monaten gelingen", forderte er. Das Gleiche gelte für die umstrittenen Stromtrassen von Norddeutschland in den Süden. Dabei rechnet der derzeitige Vizekanzler mit Widerstand aus der Bevölkerung. Allerdings: "Vor diesen Konflikten darf man sich aber nicht drücken, wenn Deutschland ein erfolgreiches Industrieland bleiben soll". Für die SPD sei Klimaschutz ein Industrieprojekt und "kein Umerziehungskurs."

SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz sieht Klimaschutz als Industrieprojekt, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Foto: Patrik Stollarz / AFP

Nachrichten zur Bundestagswahl am Dienstag, 10. August: AfD startet in den Bundestagswahlkampf

21.46 Uhr: Mit heftiger Kritik an der Asyl-, Corona- und Klimapolitik der Bundesregierung hat die AfD am Dienstagabend in Schwerin ihren Bundestagswahlkampf gestartet. Die Öffnung der Grenzen 2015 habe die Gesellschaft gespalten, die Energiewende sorge für steigende Preise und die Bekämpfung der Corona-Pandemie gehe mit einschneidenden Eingriffen in Grundrechte einher, sagte der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla. "Frau Merkel, ihre Corona-Politik führt schleichend zur Gewöhnung an die Unfreiheit", so Chrupalla vor rund 350 Zuhörern auf dem Alten Garten am Schloss in Schwerin. Gemeinsam mit Fraktionschefin Alice Weidel führt er die AfD in den Bundestagswahlkampf.

Co-Spitzenkandidatin Weidel sprach sich für mehr Stolz auf Deutschland und seine Leistungen aus. Als Beispiele nannte sie das Wirtschaftswunder und die Wiedervereinigung. In Zukunft könne Deutschland nur dann erfolgreich sein, wenn es sich auf seine Stärken besinne und wenn die Menschen stolz darauf seien. Die AfD stehe für ein Deutschland, das vorankommen wolle. "Ein Deutschland, in dem wir einander nicht die Taten längst verstorbener Generationen vorwerfen, um daraus politischen Profit zu schlagen, sondern Gräben zuschütten", sagte Weidel.

Die AfD zieht mit dem Slogan "Deutschland. Aber normal." in den Wahlkampf und will nach eigenen Angaben unter anderem die Themen Freiheit und innere Sicherheit in den Mittelpunkt stellen.

Der Wahlkampfauftakt der AfD in Schwerin war begleitet von Gegendemonstrationen. Foto: Adam Berry / Getty Images

Scholz: Umstrittenes Wahlkampfvideo "wird nicht genutzt"

17.23 Uhr: Die SPD verzichtet auf den Einsatz eines vielfach kritisierten Wahlkampfvideos, das auf frühere religiöse Positionen eines Vertrauten von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) Bezug nimmt. "Der Kampagnenleiter hat mir berichtet, dass der Spot nicht genutzt wird", sagte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Er trat Vorwürfen entgegen, mit dem Spot würden religiöse Bekenntnisse für den Wahlkampf missbraucht. Die Lesart stimme nicht, "die SPD tritt immer für eine offene und tolerante Gesellschaft ein", sagte Scholz. Auf die Frage, warum seine Partei vor einem Christen wegen seines Glaubens warne, antwortete er: "Das tut niemand. Unser Land und auch ich sind vom christlichen Glauben geprägt."

In dem auch aus SPD-Reihen scharf kritisierten Film tauchen mehrere CDU-Politiker aus einer Matroschka-Puppe auf. "Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt ...", sagt eine Stimme dazu. Gezeigt wird auch eine Puppe mit dem Konterfei des Düsseldorfer Staatskanzleichefs und Laschet-Vertrauten Nathanael Liminski. Hier wird der Satz ergänzt mit "... erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist". Dies spielt auf eine Äußerung des bekennenden Katholiken noch als Student an, die dieser 2007 in der ARD-Sendung "Maischberger" als eine "persönliche Entscheidung" rechtfertigte. Die CDU hatte die SPD zum Verzicht auf den Wahlkampfspot aufgefordert.

Linke kritisiert Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels als "Stückwerk"

17.19 Uhr: Als "Stückwerk" hat Linksfraktionschef Dietmar Bartsch die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens kritisiert. "Fatal ist, dass es keinen Plan gibt, über positive Anreize die Impfkampagne aus der Tempo-30-Zone zu holen und die Impfung zu den Menschen zu bringen", sagte Bartsch unserer Redaktion. Das Ziel einer möglichen Herdenimmunität gerate zunehmend aus dem Blick. "Wir stehen vor einer vierten Welle, auch weil Armin Laschet und andere vornehmlich den Wahltermin im Blick haben", sagte Bartsch. "Nach der Bundestagswahl drohen dann wieder Schließungen von Schulen. Die Bürger haben diesen kurzsichtigen Dilettantismus satt."

Bund und Länder vereinbaren Fluthilfefonds von 30 Milliarden Euro

17 Uhr: Für den Wiederaufbau in den Hochwassergebieten haben Bund und Länder einen Fonds von 30 Milliarden Euro vereinbart. Die Aufbaumaßnahmen allein der Länder werden im Beschluss von Kanzlerin Angela Merkel und der Ministerpräsidenten vom Dienstag mit 28 Milliarden Euro beziffert. Diese wollen Bund und Länder je zur Hälfte finanzieren.

Bundestagswahl 2021: Warum der größte Bundestag aller Zeiten droht

16.36 Uhr: Kommt nach der Bundestagswahl 2021 ein XXL-Bundestag? Ein Wahlrechtsexperte erklärt, unter welchen Voraussetzungen das passieren könnte. Lesen Sie dazu: Bundestag mit rund 1000 Abgeordneten: So wäre es möglich

Lindner fordert volle Freiheiten für Geimpfte und Genesene

16.28 Uhr: Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Rücknahme aller Corona-Beschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene verlangt. "Diese Menschen sind geschützt, und sie stellen auch keine Gefahr für Andere dar. Also müssen wir hier Freiheitseinschränkungen beenden", sagte Lindner am Dienstag in Berlin.

Bei Ungeimpften dürfe nicht der Versuch unternommen werden, "über die Ankündigung von Daumenschrauben" die Bereitschaft zu erhöhen, sich impfen zu lassen. "Die Selbstbestimmung der Menschen muss erhalten bleiben", betonte der FDP-Chef. Er forderte Bund und Länder außerdem auf, schon jetzt die Vorbereitungen für Auffrischungsimpfungen im Herbst zu treffen.

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Marco Buschmann, sprach sich gegen eine Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aus. Dafür gebe es keine ausreichende Begründung mehr. Nötig sei vielmehr eine Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes, die zum Beispiel leichte Sicherheitsmaßnahmen wie das Maskentragen auch jenseits eines nationalen Notstandes zulasse, dafür aber schwerere Maßnahmen nur unter strengsten Auflagen.

Alice Weidel: MPK-Beschlussvorlage bedeutet indirekten Impfzwang

15.01 Uhr: In der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz wollen die Regierungen von Bund und Ländern eine Testpflicht für Veranstaltungen, Gastronomie und verschiedene Einrichtungen beschließen. Ab Oktober soll es keine kostenlosen Corona-Tests mehr geben. Der Bundestag soll am 7. September die epidemische Lage verlängern. Bund und Länder sollen auch die Impfquote als Indikator für die Erhebung zusätzlicher Maßnahmen heranziehen. Dazu erklärt Alice Weidel, AfD-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl:

"Die Regierungen in Bund und Ländern ziehen die Schlinge um die Freiheit nicht geimpfter, gesunder Bürger immer weiter zu. Die vorgelegten Beschlüsse bedeuten indirekten Impfzwang durch Einschränkungen, Verbote und Mehrbelastung. Durch die Verlängerung der epidemischen Lage wird die Ausnahme zur neuen Normalität. Während Dänemark und Großbritannien öffnen, schließt Deutschland seinen Bürgern die Tür zur Freiheit ohne echte Öffnungsperspektive zu. Wir fordern: Grundrechte dürfen nicht zu Privilegien für Wohlverhalten herabgewürdigt werden. Die Regierungen müssen den Bürgern ihre Freiheiten vollständig zurückgeben. Da Impfung freiwillig ist, darf die Impfquote nicht als Indikator für das Infektionsgeschehen herangezogen werden. Deutschland muss endlich zurück zur echten Normalität!"

Bundestag soll sich voraussichtlich am 25. August mit Fluthilfe befassen

14.22 Uhr: Der Bundestag wird voraussichtlich am 25. August über den geplanten Wiederaufbaufonds für die von der Hochwasserkatastrophe getroffenen Regionen beraten. Diesen Termin fassen die Koalitionsfraktionen ins Auge, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Parlamentskreisen erfuhr. Der Kabinettsbeschluss zu dem Fonds ist derzeit für den 18. August geplant.

Die Wiederaufbauhilfe ist auch Thema der Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder an diesem Dienstagmittag. Geplant ist ein Fonds, der jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert wird. Wie viel Geld zu Verfügung gestellt werden soll, ist in einer Beschlussvorlage für die Beratungen noch offen gelassen; im Raum standen zuletzt Summen zwischen zehn und 30 Milliarden Euro. Für die Bundestagssitzung am 25. August wird die parlamentarische Sommerpause unterbrochen. Bereits zuvor war eine weitere Sondersitzung für den 7. September angesetzt worden.

Union und SPD streiten über Ehegattensplitting

12.22 Uhr: Die Zukunft des Ehegattensplittings und die steuerliche Belastung der Bürger wird zunehmend zum Wahlkampf-Streitthema zwischen CDU/CSU und SPD. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf der SPD am Dienstag vor, sie wolle das Ehegattensplitting abschaffen. Das bedeute "Steuererhöhungen für Millionen Familien in Deutschland", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Die Behauptung von SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, das betreffe nur Reiche, ist eine linke Tarnkappe für einen Angriff auf die breite Mitte der Gesellschaft."

Der SPD-Vorsitzende hatte zuvor auf eine Kritik von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak reagiert, der SPD und Grünen "Belastungs- und Steuerorgien" vorwarf. Walter-Borjans sagte dazu "RP Online": "Das ist die bekannte Masche der Konservativen: Die große Mehrheit der Gewinner einer Reform des Ehegattensplittings in Angst versetzen, damit der Alleinverdiener-Haushalt mit 300.000 Euro im Jahr am Ende noch etwas obendrauf bekommt."

Dobrindt wies darauf hin, dass die Union in ihrem Wahlprogramm am Ehegattensplitting festhalte und zusage, unabhängig davon zusätzlich Ansätze zu entwickeln, um Kinder positiv zu berücksichtigen. Die Union setze "ein klares Entlastungssignal für Familien und Alleinerziehende", sagte der CSU-Politiker.

Im Programm der SPD steht, das Ehegattensplitting bilde nicht mehr die gesellschaftliche Realität ab, Nutznießer seien vor allem Alleinverdiener-Ehepaare mit hohen Einkommen unabhängig von der Kinderzahl. "Wir werden das Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen ändern", heißt es im Programm weiter. Die allermeisten Haushalte mit Kindern würden durch die Kindergrundsicherung finanziell bessergestellt. Für Normalverdienende auch ohne Kinder werde es keine Einbußen geben. "Für bestehende Ehen werden wir zudem ein Wahlrecht einführen."

Montag, 9. August: Wahlkampfauftakt für die Grünen – Baerbock fordert Abschied vom "fossilen Status quo"

Mit Appellen für mehr Tempo beim Klimaschutz hat die Grünen-Spitze die heiße Phase des Wahlkampfs eingeläutet. Bei der Auftaktveranstaltung ihrer deutschlandweiten Tour forderte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am Montag in Hildesheim einen Abschied vom "fossilen Status quo". Mit Blick auf Geld, das zur Ankurbelung der Wirtschaft in der Corona-Krise fließt, sagte Baerbock: "Wenn wir Milliarden jetzt in die Hand nehmen, dann will ich, dass wir sie für saubere Energien nutzen."

Die Grünen wollen nach den Worten ihres Bundesgeschäftsführers Michael Kellner auch weiterhin die nächste Bundeskanzlerin stellen. Es sei ein etwas "rumpliger Weg" gewesen, sagte Kellner, der auch Wahlkampfchef der Partei ist, am Montag in Hildesheim. Gleichwohl habe seine Partei vor einer Bundestagswahl noch nie bei 20 Prozent in den Umfragen gestanden. "Wir wollen das Unwahrscheinliche möglich machen und die nächste Regierung anführen", sagte Kellner.

wollen nach den Worten ihres Bundesgeschäftsführers auch weiterhin die nächste Bundeskanzlerin stellen. Es sei ein etwas "rumpliger Weg" gewesen, sagte Kellner, der auch Wahlkampfchef der Partei ist, am Montag in Hildesheim. Gleichwohl habe seine Partei vor einer Bundestagswahl noch nie bei in den Umfragen gestanden. "Wir wollen das Unwahrscheinliche möglich machen und die nächste Regierung anführen", sagte Kellner. Die AfD will den Umgang mit Ungeimpften zu einem zentralen Thema ihres Wahlkampfs machen. Die beiden Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl, Alice Weidel und Tino Chrupalla , stellten am Montag in Berlin die Schwerpunkte der Wahlkampagne vor. Weidel warf der Bundesregierung vor, Druck auf Ungeimpfte auszuüben, obwohl eine Impfpflicht gegen das Grundgesetz verstoße. Sie warnte vor einer "Zweiklassengesellschaft" und einem "Lockdown für Ungeimpfte" nach der Bundestagswahl.

will den Umgang mit zu einem zentralen Thema ihres Wahlkampfs machen. Die beiden Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl, , stellten am Montag in Berlin die Schwerpunkte der Wahlkampagne vor. Weidel warf der Bundesregierung vor, Druck auf Ungeimpfte auszuüben, obwohl eine Impfpflicht gegen das Grundgesetz verstoße. Sie warnte vor einer "Zweiklassengesellschaft" und einem "Lockdown für Ungeimpfte" nach der Bundestagswahl. Die Linke-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow fordert nach Veröffentlichung des neuen Berichts des Weltklimarats IPCC rasche Konsequenzen. "Nur wenn wir jetzt handeln, bleibt das Ausmaß des Klimawandels mit seinen Folgen realistischerweise beherrschbar", sagte sie der "Welt" (Dienstagsausgabe). "Mit diesem Ziel vor Augen gilt: Nur radikale Klimapolitik ist realistische Klimapolitik."

fordert nach Veröffentlichung des neuen Berichts des Weltklimarats rasche Konsequenzen. "Nur wenn wir jetzt handeln, bleibt das Ausmaß des Klimawandels mit seinen Folgen realistischerweise beherrschbar", sagte sie der "Welt" (Dienstagsausgabe). "Mit diesem Ziel vor Augen gilt: Nur radikale Klimapolitik ist realistische Klimapolitik." CDU-Politiker Friedrich Merz hat sich zu seinen Falschaussagen über das Wahlprogramm der Grünen geäußert - allerdings nicht wie erwartet. Merz hatte auf Twitter und in einem Beitrag auf "Focus online" am Samstag geschrieben: "Ein grünes 'Einwanderungsministerium' soll möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einladen". Auch solle die "Gender-Sprache uns allen aufgezwungen und das Land überzogen werden mit neuen Verhaltensregeln, Steuern und Abgaben".

hat sich zu seinen Falschaussagen über das geäußert - allerdings nicht wie erwartet. Merz hatte auf Twitter und in einem Beitrag auf "Focus online" am Samstag geschrieben: "Ein grünes 'Einwanderungsministerium' soll möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einladen". Auch solle die "Gender-Sprache uns allen aufgezwungen und das Land überzogen werden mit neuen Verhaltensregeln, Steuern und Abgaben". Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat im Vorfeld der Präsentation des neuen Sachstandsberichts des Weltklimarats IPCC deutlich mehr internationales Engagement gegen die Erderwärmung gefordert. "Die Klimakonferenz in Glasgow muss zum Klima-Turning-Point werden", sagte Baerbock der "Welt" vom Montag. "Denn nur dann haben wir die Chance, vom aktuellen Über-Drei-Grad-Pfad auf den 1,5-Grad-Pfad von Paris zu kommen."

gegen die Erderwärmung gefordert. "Die Klimakonferenz in Glasgow muss zum Klima-Turning-Point werden", sagte Baerbock der "Welt" vom Montag. "Denn nur dann haben wir die Chance, vom aktuellen Über-Drei-Grad-Pfad auf den 1,5-Grad-Pfad von Paris zu kommen." Der Spitzendkandidat der AfD, Tino Chrupalla , hat im ARD-Sommerinterview das aktuell geltende Asylrecht hinterfragt. Vom Moderator wurde der Politiker gefragt, ob die Afghanen, die die Bundeswehr vor Ort unterstützt hätten und jetzt um ihr Leben fürchteten, nach Deutschland kommen und Asyl beantragen könnten. Chrupalla antwortete darauf, dass diese Menschen selbstverständlich alle einen Asylantrag stellen könnten, "aber bevor die Einreise vonstattengeht".

, hat im ARD-Sommerinterview das aktuell geltende Asylrecht hinterfragt. Vom Moderator wurde der Politiker gefragt, ob die Afghanen, die die Bundeswehr vor Ort unterstützt hätten und jetzt um ihr Leben fürchteten, nach Deutschland kommen und Asyl beantragen könnten. Chrupalla antwortete darauf, dass diese Menschen selbstverständlich alle einen Asylantrag stellen könnten, "aber bevor die Einreise vonstattengeht". Im niedersächsischen Hildesheim wollen die Grünen an diesem Montag die heiße Phase des Wahlkampfs eröffnen. Mit einer Freiluft-Veranstaltung auf dem Hildesheimer Marktplatz starten Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Co-Parteichef Robert Habeck in eine deutschlandweite Wahlkampftour, die zwei Tage vor der Bundestagswahl am 26. September am 24. September in Düsseldorf enden soll.

auf dem Hildesheimer Marktplatz starten Kanzlerkandidatin und Co-Parteichef in eine deutschlandweite Wahlkampftour, die zwei Tage vor der Bundestagswahl am 26. September am 24. September in Düsseldorf enden soll. Ohne die Wahlhelfer läuft nichts bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl am 26. September. Städte und Kommunen lassen sich das auch durchaus etwas kosten.In Berlin und Erfurt erhalten ehrenamtliche Wahlhelfer bei der bevorstehenden Bundestagswahl die höchste Aufwandsentschädigung im Vergleich der größten Städte in Ostdeutschland. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. In der Bundeshauptstadt beträgt demnach das sogenannte Erfrischungsgeld an der Wahlurne mindestens 60 Euro, im Briefwahllokal mindestens 50 Euro. In Erfurt erhalten Wahlhelfer je nach Position zwischen 50 und 80 Euro.

im Vergleich der größten Städte in Ostdeutschland. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. In der Bundeshauptstadt beträgt demnach das sogenannte Erfrischungsgeld an der Wahlurne mindestens 60 Euro, im Briefwahllokal mindestens 50 Euro. In Erfurt erhalten Wahlhelfer je nach Position zwischen 50 und 80 Euro. Beim umstrittenen Thema Wahlrechtsreform müssen in der kommenden Legislaturperiode aus Sicht der Grünen im Bundestag vor allem CDU und CSU Bewegung zeigen. "Sie haben eine wirksame Reform jahrelang blockiert und erst auf dem letzten Drücker agiert", sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Aber auch die SPD hat keine besondere Energie in eine notwendige Veränderung gesteckt."

Der nächste Bundestag könnte nach Berechnungen des Wahlrechtsexperten Robert Vehrkamp gut 1000 Abgeordnete stark werden. "Die Bandbreite der plausibel möglichen Bundestagsgrößen läuft von etwa 650 bis mehr als 1000. Das kann man nicht ausschließen", sagte der Fachmann der Bertelsmann Stiftung der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er gehört auch der vom Bundestag eingesetzten Kommission zur Reform des Wahlrechts und Modernisierung der Parlamentsarbeit an.

Nachrichten zur Bundestagswahl vom Sonntag, 8. August: Unionsfraktionsvize: Kein neuer Afghanistan-Einsatz

In der Unionsfraktion wird der Vorstoß ihres Außenpolitikers Norbert Röttgen zurückgewiesen, einen militärischen Durchmarsch der Taliban in Afghanistan notfalls unter erneuter Beteiligung der Bundeswehr zu verhindern. Fraktionsvize Johann Wadephul (CDU) sagte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur: "Der Bundeswehreinsatz wurde auf Nato-Ebene beendet. Ich sehe weder politisch noch militärisch einen Ansatzpunkt für eine neue Einsatzentscheidung."

AfD-Chef Tino Chrupalla hat sich nicht von einem umstrittenen Kandidaten seiner Partei für die Bundestagswahl distanziert. Chrupalla wurde am Sonntag im ARD-"Sommerinterview" gefragt, ob er sich von Jens Maier distanziere, der auf der sächsischen Landesliste hinter Chrupalla auf Platz zwei steht. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Maier war vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft worden. Ein Tweet Maiers war von AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen als "rassistisch" bezeichnet worden, die Berliner AfD hatte seinen Rücktritt gefordert.

Die Grünen haben dem CDU-Politiker Friedrich Merz in der Debatte über Einwanderung vorgeworfen, die Unwahrheit zu sagen. Merz hatte auf Twitter und in einem Beitrag auf "Focus online" geschrieben: "Ein grünes 'Einwanderungsministerium' soll möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einladen." Auch solle die "Gender-Sprache uns allen aufgezwungen und das Land überzogen werden mit neuen Verhaltensregeln, Steuern und Abgaben". Tatsächlich handelt es sich hierbei um Falschaussagen.

Nachrichten zur Bundestagswahl vom 7. August: Laschet erwartet von Bund-Länder-Runde Hilfe für Wiederaufbau nach Flut

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erwartet von Bund und Ländern klare finanzielle Zusagen für den Wiederaufbau in den Hochwasserregionen.

(CDU) erwartet von Bund und Ländern klare finanzielle Zusagen für den Wiederaufbau in den Hochwasserregionen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kritisiert den aus seiner Sicht bisher inhaltsschwachen Bundestagswahlkampf . "Es höchste Zeit, wegzukommen von Nebensächlichkeiten", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang der "Welt am Sonntag".

. "Es höchste Zeit, wegzukommen von Nebensächlichkeiten", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang der "Welt am Sonntag". Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat Kritik ihrer Mitkonkurrenten um die Kanzlerschaft, Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD), an den Klimaschutzplänen der Grünen zurückgewiesen und der großen Koalition "Klima-Hasenfüßigkeit" vorgeworfen.

hat Kritik ihrer Mitkonkurrenten um die Kanzlerschaft, Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD), an den Klimaschutzplänen der Grünen zurückgewiesen und der großen Koalition "Klima-Hasenfüßigkeit" vorgeworfen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich für eine unbegrenzte staatliche Wiederaufbauhilfe für die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen in NRW und Rheinland-Pfalz ausgesprochen.

6. August: Bundestagswahlkampf: Für Laschet und Baerbock wird es eng

Armin Laschet und Annalena Baerbock werden von Fehltritten verfolgt. Das macht sich auch in den Umfragen zur Bundestagswahl bemerkbar. Lesen Sie dazu: Umfragewerte im Sinkflug: Warum es für Schwarz-Grün eng wird

Umfragewerte im Sinkflug: Warum es für Schwarz-Grün eng wird Beim Kampf um Stimmen, Mandate und am Ende um das Kanzleramt erlebt die Öffentlichkeit eine spektakuläre Achterbahnfahrt der politischen Stimmung. Wenn es an Inhalten fehlt, schweift der Blick schnell ab auf Oberflächlichkeiten. So leider auch in diesem Wahlkampf. Lesen Sie dazu: Warum dieser Wahlkampf öde und oberflächlich bleibt

Warum dieser Wahlkampf öde und oberflächlich bleibt Trotz der Extremsituation nach der Flutkatastrophe soll die Bundestagswahl im Ahrtal sichergestellt werden - und dort unter anderem in Bussen gewählt werden können. Eine Reihe von besonderen Vorkehrungen sei vereinbart worden, teilte der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz am Freitag in Bad Ems mit. Viele der üblichen Wahllokale stehen für die Stimmabgabe nicht zur Verfügung, da die Gebäude beschädigt wurden oder für andere Aufgaben benötigt werden.

sichergestellt werden - und dort unter anderem in Bussen gewählt werden können. Eine Reihe von besonderen Vorkehrungen sei vereinbart worden, teilte der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz am Freitag in Bad Ems mit. Viele der üblichen Wahllokale stehen für die Stimmabgabe nicht zur Verfügung, da die Gebäude beschädigt wurden oder für andere Aufgaben benötigt werden. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erwartet Hamburgs Landeswahlleiter Oliver Rudolf einen Rekord-Anteil von Briefwählern bei der Bundestagswahl. Etwa jede zweite Stimme könne per Briefwahl abgegeben werden, sagte er am Freitag. "Rund 50 Prozent halte ich für durchaus realistisch."

Die Bundesregierung ist mit dem Vorhaben gescheitert, noch vor der Bundestagswahl eine Strategie zum besseren Schutz der Moore in Deutschland vorzulegen. Trotz intensiver Bemühungen sei es nicht gelungen, mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium darüber eine Einigung zu erzielen, teilte das Umweltressort am Freitag in Berlin mit. "Das Bundesumweltministerium plant nun, kurzfristig eine eigene Ressortstrategie zu erarbeiten", hieß es weiter.

Gegen das Buch "Die Aufsteigerrepublik" von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet gibt es laut "Spiegel" erneut Plagiatsvorwürfe. Das Magazin berichtete am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe, neben den bereits bisher öffentlich bekannten Textübernahmen ohne ausreichende Quellenangabe gebe es mindestens vier weitere Stellen, bei denen Laschet Fragmente von anderen Autoren übernommen habe, ohne die Herkunft dieser Passagen zu kennzeichnen.

Nachrichten zur Bundestagswahl vom 5. August: Dobrindt rechnet bei Bundestagswahl mit knappem Ausgang

Der Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl, Alexander Dobrindt, rechnet mit einem knappen Wahlausgang. "Es wird ein Foto-Finish geben", sagte Dobrindt unserer Redaktion. "Nichts ist entschieden." Eine linke Mehrheit aus Grünen, SPD und der Linkspartei sei noch genauso möglich wie eine Ampelkoalition oder ein Jamaika-Bündnis.

Die saarländischen Grünen haben die endgültige Nicht-Zulassung ihrer Landesliste für die Bundestagswahl bedauert. "Ich bin enttäuscht über das Ergebnis. Auf jeden Fall", sagte Grünen-Politikerin Lisa Becker, die als Vertrauensperson der Partei fungiert, nach der Entscheidung des Bundeswahlausschusses. "Im Moment können wir nichts mehr ausrichten. Da ist es jetzt einfach so wie es ist." Juristisch könne sie den Beschluss aber "nicht ganz nachvollziehen".

ihrer Landesliste für die Bundestagswahl bedauert. "Ich bin enttäuscht über das Ergebnis. Auf jeden Fall", sagte Grünen-Politikerin Lisa Becker, die als Vertrauensperson der Partei fungiert, nach der Entscheidung des Bundeswahlausschusses. "Im Moment können wir nichts mehr ausrichten. Da ist es jetzt einfach so wie es ist." Juristisch könne sie den Beschluss aber "nicht ganz nachvollziehen". Die Grünen können im Saarland nicht mit einer Landesliste an der Bundestagswahl teilnehmen. Der Bundeswahlausschuss wies am Donnerstag die Beschwerde der Partei gegen die Entscheidung des saarländischen Landeswahlausschusses zurück, die dortige Landesliste nicht zuzulassen. Hintergrund sind Fehler bei der Aufstellung der Liste.

teilnehmen. Der Bundeswahlausschuss wies am Donnerstag die Beschwerde der Partei gegen die Entscheidung des saarländischen Landeswahlausschusses zurück, die dortige Landesliste nicht zuzulassen. Hintergrund sind Fehler bei der Aufstellung der Liste. Die AfD kann in Bremen doch mit einer Landesliste zur Bundestagswahl antreten. Der Bundeswahlausschuss hat am Donnerstag in Berlin einer Beschwerde der Partei gegen einen gegenteiligen Beschluss des Landeswahlausschusses stattgegeben. Die Entscheidung fiel nach einer längeren juristischen Diskussion.

der Partei gegen einen gegenteiligen Beschluss des Landeswahlausschusses stattgegeben. Die Entscheidung fiel nach einer längeren juristischen Diskussion. Ein Bildausschnitt der Grünen mit den Spitzenkandidatinnen im Bund und im Land Berlin sowie weiteren Frauen hat im Internet für Debatten gesorgt. Das Foto der Damengruppe unter anderem mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und der Spitzenkandidatin für die Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl, Bettina Jarasch, hatten die Grünen von Berlin-Mitte auf Twitter mit einer Geschlechterattacke auf die Union versehen und geschrieben: "Während sich auf den Gruppenfotos der Union wieder alte Männer zusammendrängen ..." Wenig später kam allerdings heraus, dass auf dem Ursprungsfoto die Frauengruppe rechts und links von Männern eingerahmt war, die aber vor der Twitter-Verbreitung weggeschnitten wurden.

und der Spitzenkandidatin für die Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl, Bettina Jarasch, hatten die Grünen von Berlin-Mitte auf Twitter mit einer Geschlechterattacke auf die Union versehen und geschrieben: "Während sich auf den Gruppenfotos der Union wieder alte Männer zusammendrängen ..." Wenig später kam allerdings heraus, dass auf dem Ursprungsfoto die Frauengruppe rechts und links von Männern eingerahmt war, die aber vor der Twitter-Verbreitung weggeschnitten wurden. Der Grünen-Co-Chef Robert Habeck hat sich am Mittwochabend im TV-Talk von Sandra Maischberger über Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock geäußert. Warum die Wahl für die Kandidatur auf seine Parteikollegin und nicht ihn gefallen war, hat Habeck zufolge mehrere Gründe.

hat sich am Mittwochabend im TV-Talk von Sandra Maischberger über Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock geäußert. Warum die Wahl für die Kandidatur auf seine Parteikollegin und nicht ihn gefallen war, hat Habeck zufolge mehrere Gründe. Spitzenpolitiker von Union und SPD werfen sich gut sieben Wochen vor der Bundestagswahl gegenseitig unmoralische Steuerversprechen vor. Vor dem Hintergrund doppelter Anforderungen durch Klimaschutz und Hochwasserkatastrophe dürften jetzt "keine ungedeckten Schecks" ausgestellt werden, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz dagegen betonte: "CDU/CSU propagieren ein Steuerkonzept, das den Staat 30 Milliarden Euro pro Jahr kostet und das vor allem denen, die sehr viel verdienen und Unternehmen mit großen Gewinnen zugutekommen soll. Das ist absurd."

Nachrichten zur Bundestagswahl vom 4. August: Habeck warnt vor weiterer Verschlimmerung des Klimas

Trotz aller Maßnahmen zum Klimaschutz ist nach Einschätzung des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck nicht mit einem Ende der Wetterextreme zu rechnen. Dass sich das Wetter in absehbarer Zeit wieder zum Besseren verändere, werde "leider nie passieren", sagte Habeck am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger. Die Woche".

nicht mit einem Ende der Wetterextreme zu rechnen. Dass sich das Wetter in absehbarer Zeit wieder zum Besseren verändere, werde "leider nie passieren", sagte Habeck am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger. Die Woche". Gut eineinhalb Monate vor der Bundestagswahl sinkt die Union nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar in der Gunst der Wähler weiter. Nach der am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Erhebung für das Nachrichtenmagazin "Focus" rutschten CDU und CSU innerhalb einer Woche um drei Prozentpunkte auf 24 Prozent.

in der Gunst der Wähler weiter. Nach der am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Erhebung für das Nachrichtenmagazin "Focus" rutschten CDU und CSU innerhalb einer Woche um drei Prozentpunkte auf 24 Prozent. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will längerfristig ein stabiles Rentenniveau garantieren. "Das Rentenniveau darf nicht weiter sinken", sagte der Bundesfinanzminister am Mittwochabend in einer Talkrunde des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in Kiel. Bis 2025 sei dies gesetzlich garantiert.

garantieren. "Das Rentenniveau darf nicht weiter sinken", sagte der Bundesfinanzminister am Mittwochabend in einer Talkrunde des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in Kiel. Bis 2025 sei dies gesetzlich garantiert. Die IT-Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann hat Anfang Mai gravierende Sicherheitslücken in der App " CDUconnect" entdeckt. Mit der App koordiniert die CDU ihren Wahlkampf vor Ort.Nachdem Wittmann die CDU auf die Sicherheitslücke hinwies, wurde die App abgeschaltet und die Partei gelobte Besserung. Doch nun kam heraus, dass die Hackerin in Zusammenhang mit dem Vorfall angezeigt worden ist.

CDUconnect" entdeckt. Mit der App koordiniert die CDU ihren Wahlkampf vor Ort.Nachdem Wittmann die CDU auf die Sicherheitslücke hinwies, wurde die App abgeschaltet und die Partei gelobte Besserung. Doch nun kam heraus, dass die Hackerin in Zusammenhang mit dem Vorfall angezeigt worden ist. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat den für diesen Donnerstag geplanten Beginn seiner Wahlkampf-Deutschlandreise wegen der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands verschoben. "Die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe hat für Armin Laschet höchste Priorität, ihr wird er auch weiterhin seine volle Aufmerksamkeit widmen", hieß es in einer Mitteilung der Bundes-CDU vom Mittwoch.

Nachrichten zur Bundestagswahl vom 3. August: Scheuer: "Mit Vetoministerium kann man nicht die Zukunft gestalten"

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat Pläne der Grünen kritisiert, ein Klimaschutzministerium zu schaffen

(CSU) hat Pläne der Grünen kritisiert, ein Klimaschutzministerium zu schaffen Die Grünen wollen im Falle einer Regierungsbeteiligung ein neues Klimaschutzministerium mit Vetorecht gegenüber den anderen Ressorts gründen

Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, rutscht im deutschlandweiten Politiker-Ranking von INSA weiter ab und liegt jetzt sogar hinter Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock

von INSA weiter ab und liegt jetzt sogar hinter Grünen-Kanzlerkandidatin Bundesfinanzminister Olaf Scholz geht davon aus, dass der Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW mehr als sechs Milliarden Euro kosten kann

Hier startet dieses Newsblog zur Bundestagswahl. Alle bisherigen Nachrichten lesen Sie hier.

