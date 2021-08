Sex-Vorwürfe: Biden fordert Rücktritt von New Yorks Gouverneur Cuomo

Mi, 04.08.2021, 09.59 Uhr

Wegen der Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Andrew Cuomo fordert US-Präsident Joe Biden den Gouverneur von New York zum Rücktritt auf. Cuomo deutet allerdings an, dass er nicht an einen Rücktritt denke und weist die Vorwürfe zurück.