Streit um Flüchtlinge: Polen errichtet Stacheldrahtzaun an Grenze zu Belarus

Streit um Flüchtlinge: Polen errichtet Stacheldrahtzaun an Grenze zu Belarus

Sa, 28.08.2021, 19.08 Uhr

Polnische Soldaten haben an der Grenze zu Belarus mit dem Bau eines Stacheldrahtzauns begonnen. Die 2,50 Meter hohe Barriere soll Flüchtlinge davon abhalten, in das EU-Land zu gelangen. Im Konflikt zwischen der Europäischen Union und dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko überquerten in den vergangenen Monaten vermehrt Flüchtlinge von Belarus aus die Grenzen nach Lettland, Litauen und Polen.