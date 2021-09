USA schließen Zusammenarbeit mit Taliban gegen den IS nicht aus

Do, 02.09.2021, 13.00 Uhr

Die USA schließen eine Zusammenarbeit mit den Taliban im Kampf gegen den IS nicht aus. Ein Ableger des IS hatte sich zu den Anschlägen am Kabuler Flughafen bekannt, bei dem auch mehrere US-Soldaten getötet wurden.