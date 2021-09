Scholz in Paris von Macron empfangen

Mo, 06.09.2021, 16.43 Uhr

Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl hat der französische Präsident Emmanuel Macron den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz im Elysée-Palast in Paris empfangen. Unionskandidat Armin Laschet (CDU) wird am Mittwoch in Paris erwartet.