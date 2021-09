Taliban: "Der Krieg ist vorbei"

Mo, 06.09.2021, 19.59 Uhr

Die letzte Bastion des Widerstands in Afghanistan ist offenbar in der Hand der islamistischen Taliban: Die neuen Machthaber am Hindukusch erklärten das Pandschir-Tal für vollständig erobert. "Der Krieg ist vorbei", sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid.