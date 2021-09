Maas: Situation in Belarus "Schandmal mitten in Europa"

Maas: Situation in Belarus "Schandmal mitten in Europa"

Fr, 10.09.2021, 18.11 Uhr

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die Lage in Belarus unter dem autokratisch herrschenden Präsidenten Alexander Lukaschenko als "Schandmal mitten in Europa" bezeichnet. Er äußerte sich an der Seite seiner Kollegen aus Polen und Frankreich in Weimar.