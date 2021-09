TV-Triell bei ProSieben, Sat.1 und Kabel 1: Alle Infos

Berlin Das dritte Fernsehtriell zwischen den Kanzlerkandidaten findet eine Woche vor der Wahl statt. Hier erfahren Sie, was Sie wissen müssen.

Knapp einen Monat von der Bundestagswahl befindet sich der Wahlkampf in der heißen Phase. Die drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grünen) gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Rennen.

Der Wahlkampf geht kurz vor der Bundestagswahl in die heiße Phase. In weniger als zwei Wochen entscheidet sich, wer die Nachfolge Angela Merkel (CDU) antreten und Deutschland in den nächsten vier Jahren regieren wird. Um diese Rolle streiten sich Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU).

Nur eine Woche vor dem Wahltag am 26. September treffen die drei dabei in einem letzten Fernseh-Triell aufeinander. Baerbock, Laschet und Scholz haben dabei die Chance im Privatfernsehen, ein vergleichsweise junges Publikum zu erreichen.

TV-Triell: Wann wird es übertragen?

Das letzte Fernseh-Triell findet am Sonntag, den 19. September 2021 statt. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr und endet 90 Minuten später um 21.45 Uhr.

Welche Sender übertragen das Triell?

Es wird von den Sendern der Seven.One Entertainment Group übertragen - zeitgleich auf ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins. Parallel zur Ausstrahlung im linearen Fernsehen überträgt auch der Youtube-Kanal der Sendung "Galileo" den verbalen Schlagabtausch.

Wer moderiert das TV-Triell?

Das Triell auf ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins wird von zwei Frauen moderiert: Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch. Zervakis war als "Tagesschau"-Sprecherin aktiv und moderiert seit September 2021 die Infotainment-Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live." auf ProSieben.

Von Brauchitsch moderiert bei Sat.1 seit 2019 das Magazin "Akte". Um ihre Nominierung gab es im Vorfeld einigen Wirbel, weil Brauchitsch seit Jahren auch Sendungen beim CDU-eigenen Internetsender CDU.tv moderiert. Sat.1-Pressesprecher Christoph Körfer erklärte dazu gegenüber : "'Don‘t judge a book by its cover." (Beurteile kein Buch nach seinem Einband)

Claudia von Brauchitsch ist seit 25 Jahren als Journalistin und Moderatorin tätig. In dieser Zeit hat sie für RTL, RTL II, Sky, den Münchner Merkur, TV Bayern Live, CDU.TV, SAT.1 und N 24 gearbeitet.

