Hartz 4: Das sind die Auszahlungstermine für 2022

Berlin Viele Hartz-IV-Empfänger müssen gut mit ihrem Geld planen. Lesen Sie hier, wann die Auszahlungstermine des Jobcenters in 2022 sind.

Viele Menschen in Deutschland sind auf Hartz IV angewiesen

Im Gegensatz zum Lohn bekommen Empfänger das Geld im Vorraus ausgezahlt

Die Auszahlungstermine für 2022 stehen fest. Hier finden Sie alle Termine

In Deutschland sind ein Großteil der Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen akut von Armut bedroht, wie aus dem diesjährigen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hervorgeht. Wenn der Regelsatz nur das Nötigste abdeckt, stürzen ungeplante Ausgaben Betroffene schnell in eine finanzielle Notlage. Ein Schaden an der Waschmaschine kann die gesamte Finanzplanung über den Haufen werfen.

Umso wichtiger ist es für Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen zu wissen, wann das Jobcenter das Arbeitslosengeld II auszahlt. Die Termine für das Jahr 2022 finden Sie in unserer Übersicht.

Wie funktioniert die Auszahlung von Hartz IV

Im Gegensatz zu den meisten Lohnauszahlungen erhalten Bezieher und Bezieherinnen von Hartz IV ihr Geld für den Monat im Voraus. Das regelt Paragraph 42 des Sozialgesetzbuches. Laut Informationen der Arbeitsagentur erhalten Leistungsempfänger ihre Bezüge daher "in der Regel am ersten Werktags eines Monats für diesen Monat" auf das von ihnen angegebene Konto.

Die Überweisung selbst tätigt das Jobcenter meist schon um den 20. des Monats. Hartz-IV-Bezieher und Bezieherinnen können dann aber noch nicht über das Geld verfügen und sehen es auch nicht auf ihrem Kontoauszug. Das passiert erst, wenn das Jobcenter das Geld am sogenannten Wertstellungstag freigibt. Damit die Bezüge auch wirklich am 1. des Monats zur Verfügung stehen, fällt dieser Wertstellungstag meist auf den letzten Werktag des Vormonats.

Auszahlung von Hartz IV - Das sind die Termine 2022

Wegen Feiertagen und Wochenenden unterscheiden sich daher die Termine, an denen spätestens Hartz IV zur Verfügung steht, von Monat zu Monat. So sind sie auf das Jahr 2022 verteilt:

Januar: 30. Dezember (Donnerstag)

Februar: 31. Januar (Montag)

März: 28. Februar (Montag)

April: 31. März (Donnerstag)

Mai: 29. April (Freitag)

Juni: 31. Mai (Dienstag)

Juli: 30. Juni (Donnerstag)

August: 29. Juli (Freitag)

September: 31. Juli (Mittwoch)

Oktober: 30. September (Freitag)

November: 28. Oktober (Freitag)

Dezember: 30. November (Mittwoch)

Wie bekommen Hartz-IV-Empfänger ohne Konto ihr Geld?

Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen ohne Bankkonto können ihre Bezüge auch mittels Scheck erhalten. An den Auszahlungsstellen der Deutschen Post und der Deutschen Postbank bekommen sie das Geld dann in bar, gegen Vorlage des Schecks. Weil aber bei diesem Vorgang laut Jobcenter zusätzliche Kosten entstehen, werden diese wiederum von dem Hartz-IV-Bezug abgezogen.

Das lässt sich aber umgehen. Denn Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger können sich ihre Bezüge auch auf das Konto von jemand anderem überweisen lassen. Sie müssen nicht selbst Inhaber des Kontos sein. (jas)

