Koalitionsverhandlungen: CSU-Politiker hat klare Meinung von Olaf Scholz

Seehofer traut Scholz gute Kanzlerschaft zu

Göring-Eckhardt pocht auf paritätische Besetzung des Ampel-Kabinetts

SPD-Chefin Saskia Esken kontert Kritik an den bisherigen Sondierungsergebnissen der "Ampel"

FDP-Generalsekretär Wissing sieht keine "tragbaren Alternativen" zu einer Ampel-Koalition

CDU-Chef Armin Laschet warnt vor Herbeireden von Krisenszenarien der CDU

Jens Spahn rechnet dagegen mit schweren Zeiten für die CDU

Berlin. SPD, Grüne und FDP wollen die nächste Bundesregierung bilden – und sind sich ziemlich sicher, dass das klappt. Ein Scheitern der Koalitionsverhandlungen sei keine Option, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing an diesem Wochenende. Doch auszuhandeln gibt es noch Einiges: Nachdem bei den Sondierungen erst einmal grob die Möglichkeiten ausgelotet wurden, muss sich die Ampel-Koalition nun über die genauen Bestandteile ihres Regierungsprogramms einig werden..

Fast einen Monat nach der Bundestagswahl geht es jetzt ans Eingemachte - dabei gelten vor allem die Unterschiede in der Steuer- und Finanzpolitik und die Klimaschutzstrategie als Knackpunkte. Zudem ist noch mehr als unklar, wie die drei Parteien ihre Pläne finanzieren wollen. In dennächsten Wochen kommen für die Koalitionsverhandlungen über 300 Politiker in 22 Arbeitsgruppen zusammen. Ende November soll dann der Vertrag stehen, im Dezember will die Ampel-Koalition bereits regieren.

Die Union kämpft derweil mit den Folgen der Wahlniederlage: Die CDU will sich personell neu aufstellen, der bisherige Vorsitzende Armin Laschet will den Prozess moderieren. Wie genau die neue Parteispitze zusammenkommen soll, ist allerdings noch unklar - Anwärter auf Laschets Posten gibt es aber einige.

Alle wichtigen Hintergrund-Infos und Nachrichten zur Regierungsbildung und dem neuen Bundestag finden Sie hier im News-Ticker.

News zu Koalitionsverhandlungen und Bundestag von Sonntag, 24. Oktober: Katrin Göring-Eckhardt pocht auf paritätische Besetzung des Ampel-Kabinetts

5.11 Uhr: Nach den kritischen Äußerungen der FDP bezüglich einer paritätischen Besetzung der neuen Bundesregierung nehmen die Grünen die SPD in die Pflicht. "Olaf Scholz ist eine Verpflichtung eingegangen. Er hat klar gesagt: Mein Kabinett wird paritätisch besetzt werden", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der "Bild am Sonntag". "Wir wollen ihn beim Wort nehmen. Wir Grüne sind in der Frage klar."

Eine moderne Regierung sollte "die Lebenswirklichkeit in Deutschland widerspiegeln – Frauen und Männer, West und Ost, mit und ohne Migrationshintergrund, Jung und Alt", fügte die Grünen-Politikerin hinzu.

Scholz hatte wiederholt erklärt, sein Kabinett mit ebenso vielen Ministerinnen wie Ministern besetzen zu wollen. Bei führenden Vertretern der FDP stößt die Idee einer strikt paritätischen Besetzung des neuen Bundeskabinetts aber auf Ablehnung.

Seehofer traut Scholz gute Kanzlerschaft zu

4.47 Uhr: Olaf Scholz (SPD) hat nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer die Fähigkeiten, ein guter Kanzler zu werden. Auf die Frage, ob er ihm die Aufgabe zutraue, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag": "Ja. Ich kenne Olaf Scholz sehr gut, habe mit ihm als Finanzminister im Kabinett zusammengearbeitet. Trotz aller politischen Unterschiede gehört Herr Scholz zu den Politikern, die ich wegen ihrer Seriosität sehr schätze. Seriosität in der Politik ist unabdingbar, auch für die Sicherheit im Land."

Seehofer sagte, auch Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hätte er das Amt zugetraut. "Durch die Uneinigkeit in der Union standen wir uns allerdings selbst im Weg." Er ermahnte die Union, in der Opposition neue Ideen zu entwickeln. "Auf eine brüchige Tektonik der drei Koalitionspartner in der Ampel würde ich als Union jedenfalls nicht setzen. Wir müssen mit guten Ideen Opposition machen und nicht mit Allgemeinplätzen. Es hilft nicht, immer nur vor einem Linksrutsch zu warnen."

News zu Koalitionsverhandlungen und Bundestag von Samstag, 23. Oktober: Merkel will mehr Frauen in politischen Ämtern

20.54 Uhr: Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Frauen in der CDU aufgefordert, sich aktiv um Parteiämter zu bewerben. "Es muss weiter daran gearbeitet werden, dass sich Frauen insgesamt mehr zutrauen. Denn selbst wenn welche da sind, ist es ja nicht so, dass sie zum Beispiel um den Parteivorsitz rangeln", sagte Merkel, die bis 2018 auch CDU-Parteivorsitzende war, der "Süddeutschen Zeitung".

"Wenn man eine Volkspartei sein will, muss man der Parität nahekommen und sie wollen", sagte die Kanzlerin. "Nur Männer, das passt nicht mehr in die Zeit", unterstrich Merkel in ihrem ersten Interview nach der Bundestagswahl am 26. September. Bei der Wahl, bei der Merkel nach 16 Jahren als Regierungschefin nicht mehr angetreten war, hatten CDU und CSU mit 24,1 Prozent der Stimmen das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt. Derzeit verhandeln SPD, Grüne und FDP über ein Regierungsbündnis.

SPD-Chefin Esken: Sondierungspapier ist nicht gelb

15.25 Uhr: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat ihre Partei aufgerufen, auch nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl geschlossen zu bleiben und "alte Fehler" zu vermeiden. Bei der CDU könne man zusehen, "wie man sich selbst verliert", warnte Esken am Samstag beim Parteitag der baden-württembergischen SPD in Freiburg. Sie rief die etwa 500 Delegierten auf, sich von der Kritik am Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP nicht irritieren zu lassen. "Jeder, der sagt, das sei ein gelbes Sondierungspapier, der soll mal nachschauen, was da ganz klar fest vereinbart ist."

Jedoch müssten in einer Ampelkoalition alle Partner sichtbar sein, auch die FDP als "Partei des freien Unternehmertums". Die Ampel werde aber nicht die "Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners sein". Sie werde das Bündnis für den sozialen, ökologischen und ökonomischen Fortschritt sein. Esken kündigte an: "Die SPD wird Lobby sein für die, die sonst keine Lobby haben." Vor allem für Kinder wolle sich ihre Partei einsetzen. "Da werden wir auch eine gewisse Unnachgiebigkeit zeigen."

NRW-CDU wählt Hendrik Wüst zum neuen Landesparteichef

14.03 Uhr: Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat den amtierenden Verkehrsminister Hendrik Wüst zu ihrem Landesvorsitzenden gewählt. Auf einem Parteitag in Bielefeld erhielt Wüst am Samstag mehr als 98 Prozent Zustimmung. Damit folgten die Delegierten der Empfehlung des amtierenden Ministerpräsidenten und vorherigen Landeschefs Armin Laschet, der Wüst Anfang Oktober als seinen Nachfolger in beiden Ämtern vorgeschlagen hatte; Gegenkandidaturen gab es keine.

Für Wüst stimmten 645 Delegierte bei 656 abgegebenen gültigen Stimmen. Das bedeutet eine Zustimmung von 98,32 Prozent. Somit steht auch fest, dass die nordrhein-westfälischen Christdemokraten mit Wüst als Spitzenkandidat in den Wahlkampf zur anstehenden Landtagswahl ziehen werden.

Im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland wird am 15. Mai ein neues Parlament gewählt. Als Ministerpräsident wird Wüst Laschet voraussichtlich am Mittwoch beerben: Dann wählt der Düsseldorfer Landtag in einer Sondersitzung einen neuen Regierungschef.

Laschet warnt vor Herbeireden von Krisenszenarien der CDU

12 Uhr: Der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet hat seine Partei davor gewarnt, nach der Niederlage der Union bei der Bundestagswahl Krisenszenarien herbeizureden. Von der "größten Krise der CDU seit 1945" zu reden, inspiriere "überhaupt keinen Wähler, wieder die CDU zu wählen", sagte Laschet am Samstag beim Landesparteitag der NRW-CDU in Bielefeld. Solche Aussagen seien "völliger Unsinn". Vielmehr sei die CDU-Parteispendenaffäre im Jahr 2000 im Zweifel eine größere Krise für die Partei gewesen. "Tassen im Schrank lassen, realistisch an die Dinge herangehen", sagte Laschet.

Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister und CDU-Bundesvize Jens Spahn im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks gesagt, die CDU sei in der größten Krise ihrer Geschichte. Auch Spahn nahm als Delegierter am Parteitag der NRW-CDU teil. Die CDU hatte bei der Bundestagswahl Ende September eine historische Niederlage einstecken müssen.

Volker Wissing sieht keine Alternative zur Ampel-Koalition

9.03 Uhr: FDP-Generalsekretär Volker Wissing sieht "keine tragbaren Alternativen" zu einem Regierungsbündnis mit SPD und Grünen. Ein Scheitern der Koalitionsverhandlungen sei "keine Option", sagte Wissing der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Entsprechend "verantwortungsvoll und konstruktiv" werde man die Gespräche führen, versicherte er. Zudem bekräftigte Wissing die Relevanz des Klimaschutzes bei den Verhandlungen, nachdem am Freitag Tausende Demonstranten in Berlin mehr Fortschritte in dieser Richtung angemahnt hatten. SPD, Grüne und FDP hatten am Donnerstag ihre Koalitionsgespräche begonnen.

"Alle drei Parteien wissen, dass es einer enormen Kraftanstrengung bedarf, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen", sagte Wissing mit Blick auf eine Kernforderung der Demonstranten. "Wir sind dazu bereit und wollen unseren Beitrag leisten, um echten Klimaschutz zu erreichen." Zum jährlichen Investitionsbedarf von 50 Milliarden Euro, den die Grünen sehen, sagte er: "In welchem Umfang wir investieren, werden wir miteinander verhandeln." Alle Investitionen müssten "solide finanziert" sein. Genauso klar sei aber auch, dass auf die Währungsstabilität geachtet werden müsse.

Friedrich Merz fordert Neuaufstellung des CDU-Präsidiums

8.21 Uhr: Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat sich für eine umfassende Neubesetzung des CDU-Präsidiums ausgesprochen. "Ich sehe die dringende Notwendigkeit, das Präsidium zu einem beachtlichen Teil mit neuen Mitgliedern zu besetzen", sagte Merz der "Welt am Sonntag". Die CDU müsse sich neu aufstellen, "das umfasst nicht nur den Vorsitzenden und den Generalsekretär, sondern auch alle anderen Positionen". Es sei aus seiner Sicht zudem wichtig, dass auch der Osten unter den stellvertretenden Parteivorsitzenden vertreten sei.

Ob Merz selbst für das Präsidium oder den Vorsitzendenposten kandidieren will, hielt er weiter offen. Eine Doppelspitze lehne er aber ab: "Doppelspitzen sind in der Politik immer sehr kompliziert. Ich halte das deshalb auch mit Blick auf die Parteiführung für keine gute Idee."

News zu Koalitionsverhandlungen und Bundestag von Freitag, 22. Oktober: Merkel hat keine Angst vor zu vielen Schulden der Ampel-Koalition

19.23 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht dem Machtwechsel im Kanzleramt entspannt entgegen. "Ich weiß, was wir geschafft haben in den Regierungen, die ich geführt habe", sagte Merkel im Rückblick auf ihre 16 Regierungsjahre der "Süddeutschen Zeitung" (Wochenendausgabe). Dass künftig wieder ein Sozialdemokrat im Kanzleramt sitzen dürfte, bereite ihr keine schlaflosen Nächte. Es werde politische Unterschiede geben, das sei ja ganz selbstverständlich, sagte sie. "Aber ich kann ruhig schlafen."

Die Sorgen, eine sozialdemokratisch geführte Ampel-Koalition könnte zu viele Schulden machen, teilt Merkel nicht. "Ich hatte bei Herrn Scholz nicht immer den Eindruck, dass das Geld locker sitzt", sagte die CDU-Politikerin mit Blick auf den bisherigen Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.

Merkel sprach im Interview auch über ihre legendären Blazer, die sie in vielerlei Farben getragen hat. Zu Ausstellungsstücken will sie die Blazer nicht machen. "Die kommen in die Altkleidersammlung. Regelmäßig", sagte sie der Zeitung. "Ich gebe keine Kleider ins Museum."

Was sie in den ersten Tagen nach ihrem Abschied machen werde, wisse sie noch nicht, sagte Merkel. Ihr Mann Joachim Sauer habe allerdings keine Sorge, sie werde demnächst nur zu Hause rumsitzen. "Ich glaube, davor hat er nicht solche Angst", sagte die 67-Jährige. "Erstens hat er selbst genug zu tun, und zweitens habe ich mich noch nie dadurch ausgezeichnet, nur zu Hause rumzusitzen."

Spahn sieht schwere Zeit auf CDU zukommen

17.13 Uhr: Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jens Spahn sieht nach der erwarteten Bildung einer Ampel-Koalition eine schwere Zeit auf seine Partei zukommen. Vieles von dem, was SPD, Grüne und FDP am Ende ihrer Sondierungsgespräche vereinbart hätten, wäre im Ergebnis wahrscheinlich auch bei einem Jamaika-Bündnis herausgekommen, sagte Spahn im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, das am Sonntag ausgestrahlt wird. Er bekräftigte zugleich seine Ambitionen auf den CDU-Vorsitz.

"Ich habe Lust darauf, die neue CDU zu gestalten", sagte Spahn mit Blick auf seine eigene Rolle in der Zukunft. Es sei für jeden Christdemokraten eine Ehre, Vorsitzender der CDU zu sein. Zugleich gebiete es der Respekt, die vereinbarten Abläufe einzuhalten und die für Ende nächster Woche geplante Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU abzuwarten.

Es gebe ein breites Bedürfnis der Parteibasis, mitzuentscheiden. Zugleich gebe es ein Bedürfnis, keinen Streit zu haben, sagte Spahn. Deshalb müsse es ein Team geben, dass die Partei zusammenführe. Für die Nachfolge von CDU-Chef Armin Laschet haben sich neben Spahn mehrere Politiker in Stellung gebraucht, darunter auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen.

FDP signalisiert Kompromissbereitschaft beim Zwei-Prozent-Ziel der Nato

17.00 Uhr: In der Diskussion über das Zwei-Prozent-Ziel der Nato signalisiert die FDP Kompromissbereitschaft in den Koalitionsverhandlungen. Für die Liberalen sei es wichtig, die Frage der Verteidigungsausgaben "einzubetten" mit den Themen Diplomatie und Entwicklungshilfe, sagte die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, im Interview der Woche des SWR, das am Samstag ausgestrahlt werden soll.

"Wir haben immer gesagt, drei Prozent des BIP für diese drei Mechanismen, das fänden wir sehr gelungen, um nicht nur das Militär als einzelnen Faktor zu sehen", führte Strack-Zimmermann aus. Die Mitgliedstaaten der Nato haben sich verpflichtet, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Deutschland ist bisher von dieser Marke deutlich entfernt. SPD und Grüne sehen das Zwei-Prozent-Ziel als starre Vorgabe kritisch.

Strack-Zimmermann verwies darauf, dass Deutschland deshalb so weit von der Zwei-Prozent-Marke entfernt sei, "weil wir ein sehr hohes Bruttoinlandsprodukt haben. Und wenn man zwei Prozent nähme, dann wären wir, bei positiver Schätzung, bei 70 bis 80 Milliarden Euro im Jahr, die wir übrigens momentan gar nicht ausgeben könnten, weil wir große Probleme im Beschaffungsprozess haben."

Armin Laschet will als NRW-Ministerpräsident abtreten

16.21 Uhr: Armin Laschet (CDU) will nach dpa-Informationen am Montagmorgen beim Landtagspräsidenten seinen Rücktritt als Ministerpräsident einreichen und die Entlassungsurkunde entgegennehmen. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet. Anschließend möchte Laschet seinen Ministerinnen und Ministern nach dpa-Informationen persönlich deren Entlassungsurkunden überreichen.

Laschet und Landtagspräsident André Kuper müssen den Rücktrittswunsch protokollieren und unterschreiben. Danach soll der scheidende Ministerpräsident seine Entlassungsurkunde bekommen. Die - den rechtlichen Vorgaben entsprechend - mit ihrem Regierungschef ebenfalls entlassenen übrigen Kabinettsmitglieder bleiben geschäftsführend im Amt. Der neue Ministerpräsident ernennt nach seiner Wahl sein eigenes Kabinett. Auch Laschet bleibt geschäftsführend im Amt, bis er am Dienstagmorgen Bundestagsabgeordneter wird.

Mieterbund fordert "Wumms" von Ampel-Koalition

13.12 Uhr: Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, fordert von der voraussichtlichen Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP stärkere Maßnahmen beim Mieterschutz als in ihrem Sondierungspapier festgehalten. Darin hatten die drei Parteien mit Blick auf Wohnraumknappheit und Mieten vor allem in Ballungsgebieten geschrieben, dass sie die geltenden Mietschutzregelungen evaluieren und verlängern wollten.

"Mieterinnen und Mietern hilft weder Ampelromantik noch das Versprechen, die geltenden Mietschutzregelungen zu evaluieren", sagte Siebenkotten dem "Spiegel". Er forderte einen Mietenstopp für sechs Jahre. "Wir erwarten, dass die sogenannte Fortschrittskoalition dieses Problem mit Wumms angeht."

SPD-Parteizentrale beschmiert - Staatsschutz ermittelt

11.47 Uhr: Die SPD-Parteizentrale in Berlin ist an mehreren Stellen mit Schriftzügen, die einen Bezug zur Klimakrise haben, beschmiert worden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Berliner Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Angesichts des Inhalts der vier Schriftzüge sowie des Zeitpunktes der Tat liege ein politisches Tatmotiv nahe, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Am selben Tag wollten die Bewegung Fridays for Future und weitere Bündnisse ihre Klimaschutz-Forderungen untermauern.

Mitarbeitende einer Sicherheitsfirma hatten die Schmierereien an dem Gebäude in der Wilhelmstraße in Kreuzberg in der Nacht zum Freitag gegen 2.30 Uhr entdeckt. Vier vermummte Personen sollen in Richtung Mehringplatz davongerannt sein, hieß es von der Polizei. Die Schriftzüge befinden sich an der Außenfassade der Parteizentrale, der Fensterfront und an einer Säule vor dem Foyer. Sie sind laut Polizei in blauer, schwarzer und roter Farbe geschrieben. Der kleinste Schriftzug sei etwa ein Meter groß, der größte neun Meter. Unter anderem sei zu lesen "2045 ist zu spät".

Koalitionsverhandlungen in Berlin haben begonnen

10.33 Uhr: Knapp vier Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben SPD, Grüne und Linke Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Spitzenpolitiker der drei Parteien sind dafür am Freitagvormittag in einem Tagungszentrum am Pariser Platz in Berlin-Mitte zusammengekommen. Die sogenannte Dach-Gruppe soll sich in den kommenden Wochen regelmäßig treffen und entscheiden, was Eingang in den Koalitionsvertrag findet.

SPD, Grüne und Linke, die in Berlin seit 2016 zusammen regieren, wollen erneut eine Dreierkoalition bilden. Das Regierungsprogramm soll laut bisherigem Zeitplan bis Ende November stehen. Dazu erarbeiten 16 Arbeitsgruppen, die am Freitag eingesetzt werden, Vorschläge zu einem breiten Spektrum an Themenfeldern. Zu den wichtigsten gehören Haushalt und Finanzen, Stadtentwicklung, Bauen, Mieten, Mobilität und Wirtschaft.

Fridays for Future stellt Klima-Forderungen an künftige Regierung

8.27 Uhr: Einen Tag nach dem Beginn der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP will die Bewegung Fridays for Future ihre Klimaschutz-Forderungen heute untermauern. Schwerpunkt der Aktionen soll Berlin sein, wo Aktivisten aus ganz Deutschland erwartet werden. Unter dem Motto "Ihr lasst uns keine Wahl" wollen die Demonstranten um 12.00 Uhr am Brandenburger Tor starten und dann durch das Regierungsviertel ziehen. Nach Polizeiangaben sind 10 000 Teilnehmer angemeldet.

Weitere Kundgebungen sind unter anderem in Baden-Württemberg und Thüringen geplant. Am selben Tag will die schwedische Aktivistin Greta Thunberg in ihrer Heimatstadt Stockholm mit Menschen aus aller Welt für mehr Klimaschutz demonstrieren.

Fridays for Future hatte am Mittwoch Forderungen für die ersten 100 Tage einer neuen Bundesregierung vorgestellt. Sie fordern etwa einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030 und einen Einbaustopp für fossile Verbrennermotoren ab 2025. Lesen Sie hier, was eine Ampel-Koalition fürs Klima bedeuten könnte.

Wer zahlt die Pläne der Ampel-Koalition?

8.02 Uhr: Mit hochkarätigen Gästen diskutierte Moderatorin Maybrit Illner gestern Abend über die Vorhaben der geplanten Ampel-Koalition - und deren Finanzierung. Die große Frage bei Illner: Wer soll die Pläne der Ampel bezahlen?

News zu Koalitionsverhandlungen und Bundestag von Donnerstag, 21. Oktober: Klingbeil macht Hoffnung auf geringere Schuldenfinanzierung

22.00 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die geplanten Investitionen der künftigen Bundesregierung zu einem geringeren Teil mit Schulden finanziert werden als allgemein erwartet. Schon jetzt stünden 50 Milliarden Euro pro Jahr für Zukunftsinvestitionen im Haushalt, sagte er unserer Zeitung. "Auf der anderen Seite wollen wir private Investitionen zum Beispiel in den Ausbau erneuerbarer Energien noch viel stärker anreizen." Lesen Sie das komplette Interview hier: Lars Klingbeil: "Soldaten sind ehrenwerte Menschen"

CSU- und Linke-Politiker kritisieren Baerbock wegen Nordstream 2

18.39 Uhr: Die Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse für

Wirtschaft und Energie und für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Klaus Ernst (Linke) und Peter Ramsauer (CSU), haben Grünen-Chefin Annalena Baerbock für Äußerungen zur Erdgas-Pipeline Nordstream 2 kritisiert. Für deren "Unterstellung, Russland würde die Lieferung von Erdgas zur Erpressung von Europa missbrauchen und sei für die gestiegenen Energiepreise verantwortlich", gebe es keinerlei Hinweise, schreiben beide in einer gemeinsamen Erklärung. Von einer "möglichen künftigen Außenministerin" dürfe man erwarten, dass sie sich sachkundig mache.

Ernst und Ramsauer verwiesen auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Linken-Politikers vom 11. Oktober. Darin antwortet das Bundeswirtschaftsministerium auf die Frage nach den aktuellen Preistreibern beim Gas und ob die Regierung Anzeichen für eine Nicht-Einhaltung von Vertragsverpflichtungen von russischen Energielieferanten sehe, es träfen derzeit verschiedene Faktoren aufeinander, die zu einem deutlichen Preisanstieg geführt hätten. "Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse über die Nicht-Einhaltung von Vertragsverpflichtungen russischer Energielieferanten vor", heißt es weiter.

Seehofer: Habe Söder 2020 Rücktritt als Minister angeboten

17.13 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat nach eigenen Worten im vergangenen Jahr seinen Rücktritt angeboten - das sei vom CSU-Vorsitzenden aber nicht angenommen worden. "Ich habe Markus Söder vor einem Jahr mit Blick auf die Wahl angeboten, zurückzutreten und Platz für jüngere Leute zu machen", sagte Seehofer in einem Interview von "Donaukurier" und "Passauer Neue Presse" (Freitag). "Er hat abgelehnt – obwohl er Anfang 2020 der Meinung war, das Kabinett müsse umgebildet werden." Tatsächlich hatte Söder zu Jahresbeginn 2020 für eine Kabinettsumbildung vor der Wahl plädiert - wenige Wochen später begann dann allerdings die Corona-Pandemie.

Den Grund für die Niederlage bei der Bundestagswahl sieht Seehofer in einer "Selbstbeschäftigung" der Union. Über Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) sagte er: "Ich sage nicht, dass er keine Fehler gemacht hat. Aber so einfach ist es nicht. Laschet geschieht Unrecht. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Politiker im eigenen Lager so stark kritisiert wird." Seehofer betonte: "Wenn ich von Selbstbeschäftigung spreche, meine ich die gesamte Union. In meinen Augen ist das der Grund für die Wahlniederlage, nicht die Stärke der Konkurrenten."

Die drei Parteien, die jetzt die Regierung bilden wollen, machten es nicht schlecht, sagte Seehofer mit Blick auf SPD, Grüne und FDP. "Für die Union sollte das eine Botschaft sein: Es geht nur gemeinsam." Zur Frage, ob Söder doch der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre, sagte Seehofer nichts. "Seit vier Jahren äußere ich mich weder zur Person meines Nachfolgers noch zu seiner Politik. Umgekehrt gilt das Gleiche. Diese Praxis ist uns gut bekommen."

Merkel verfehlt Kohls Amtszeit-Rekord wohl um wenige Tage

16.04 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird den Rekord für die längste Amtszeit wohl knapp verfehlen - jedenfalls, wenn die Pläne der Ampel-Parteien für eine Regierungsbildung bis Anfang Dezember aufgehen. Der bisherige Rekordhalter Helmut Kohl (CDU) regierte von 1982 bis 1998 insgesamt 5870 Tage lang. Merkel könnte Kohls Rekord toppen, wenn sie am 19. Dezember noch im Amt wäre. Sie käme dann auf 5871 Tage.

Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP haben sich nun aber zum Ziel gesetzt, den SPD-Politiker Olaf Scholz in der Woche vom 6. Dezember zu Merkels Nachfolger im Kanzleramt zu wählen. Selbst wenn Scholz erst am Ende der fraglichen Woche - also am Freitag, 10. Dezember - vom Bundestag gewählt würde, käme Merkel nur auf 5862 Tage Amtszeit. Sie würde Kohls Langzeit-Rekord also um wenige Tage verfehlen.

"Ampel" strebt Regierungswechsel für zweite Dezember-Woche an

15.20 Uhr: SPD, Grüne und FDP streben eine zügige Regierungsbildung an. FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte am Donnerstag zu Beginn der Koalitionsverhandlungen, bis Ende November solle ein Vertragswerk vorgelegt werden, in der Woche vom 6. Dezember an solle der neue Bundeskanzler gewählt und die neue Regierung gebildet werden.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte, am kommenden Mittwoch werde die Arbeit der einzelnen Arbeitsgruppen losgehen. Diese sollten bis zum 10. November Positionen erarbeiten, die dann in die Hauptverhandlungsgruppen gehen sollten.

Ampel-Gespräche lichten Reihen bei der Ministerpräsidentenkonferenz

13.01 Uhr: Die beginnenden Verhandlungen für eine Ampel-Koalition haben am Donnerstagmorgen schon Planänderungen bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) nach sich gezogen. Wegen der Bündnisgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP in Berlin würden nun nicht alle Regierungschefs schon am Donnerstagmittag zur Jahreskonferenz auf Schloss Drachenburg im nordrhein-westfälischen Königswinter erscheinen, teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei mit.

Bei seiner ersten und letzten MPK als Gastgeber wird sich der scheidende NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) daher auch nicht mit lückenhaften Reihen zum eigentlich geplanten Gruppenfoto am stürmischen Drachenfels aufstellen. Das übliche repräsentative "Klassenfoto" soll am letzten Konferenztag auf dem Petersberg geschossen werden - dann voraussichtlich nicht mehr mit Sturmfrisuren.

Wissing vor Beratungen: "Wir werden zügig durchkommen"

12.01 Uhr: FDP-Generalsekretär Volker Wissing ist zuversichtlich, dass sich die Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen nicht ewig in die Länge ziehen. "Wir werden zeitnah und zügig durchkommen", sagte Wissing am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Die drei Partner hatten in einem Sondierungspapier bereits eine Reihe von Vorfestlegungen getroffen. Dabei werde man bleiben, sagte Wissing vor den am Nachmittag beginnenden Koalitionsverhandlungen. "Die Menschen haben Lust auf diese neue Regierung", betonte er.

Mit Blick auf die Finanzierung der Vorhaben ist bereits vereinbart, dass es keine Steuererhöhungen und keine Aufweichung der Schuldenbremse geben soll. "Das ist der Rahmen", sagte Wissing. Zugleich betonte er, dass die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eine Rolle spielen werde. Wissing machte vor dem Hintergrund von Debatten über die Besetzung des Finanzministerpostens klar, dass Ressortfragen am Ende der Koalitionsverhandlungen geklärt werden.

Konservative Kräfte gründen eigene Kampagnen-Organisation

11.37 Uhr: Mit der Gründung einer eigenen Kampagnen-Organisation wollen konservative Kräfte ihre Anliegen professioneller in der Öffentlichkeit platzieren. Die Organisation "TheRepublic" verstehe sich "hierbei auch als außerparlamentarische Stimme von CDU und CSU", heißt es in einer Erklärung vom Donnerstag. "Wir bieten dem wirtschafts- und bürgerfeindlichen Klima die Stirn und geben denen, die Deutschland am Laufen halten, eine starke Stimme." Das Projekt erfährt nach eigenen Angaben breite Unterstützung aus der Union.

Bei einer Auftaktveranstaltung in Leipzig Ende August warb demnach der CDU-Politiker Friedrich Merz für das Projekt. Zu den Unterstützern gehöre auch der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß, die Mittelstandvereinigung der CDU, und Fraktionsvize Carsten Linnemann.

Hier startet das Newsblog zu den Koalitionsverhandlungen und den Entwicklungen nach der Bundestagswahl. Ältere Nachrichten finden Sie im vorherigen Nachrichten-Blog.

