Raubserie in Osterode: Tatverdächtige gefasst

Nach zwei Überfällen auf einen Paketshop und einen Juwelier am Donnerstag der vergangenen Woche () ist am Dienstagabend des 26. Oktober gegen 20 Uhr eine Tankstelle in der Osteroder Bahnhofstraße überfallen worden. Erneut war die Täterin eine Frau. Die mutmaßliche Räuberin erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe. Der von ihr mit einem Messer bedrohte Tankstellenmitarbeiter blieb unverletzt.

Zur Klärung der Raubserie leitete die Polizei Osterode früh intensive Ermittlungen ein. Am Mittwoch, 28. Oktober, nahmen Beamte schließlich eine dringend Tatverdächtige fest. Die 20 Jahre alte Frau aus Osterode ist bereits polizeilich bekannt.

Dringende Flucht- und Wiederholungsgefahr

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde die Heranwachsende noch am selben Tage dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Osterode vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr erlassen.

Die polizeilichen Ermittlungen gehen indes weiter. Insbesondere ist die Polizei Osterode aktuell auf der Suche nach Tatbekleidung der mutmaßlichen Räuberin. Ihre weinrote Jacke mit Fellapplikation an der Kapuze und einen Pullover mit „Camouflage“-Muster will die 20-Jährige nach dem Tankstellenüberfall bei ihrer Flucht von der Bahnhofstraße in Richtung Fußgängerzone irgendwo entsorgt haben. Trotz intensiver Absuche konnten die Sachen bislang aber nicht gefunden werden. Es wird deshalb nicht ausgeschlossen, dass jemand die Kleidung mitgenommen haben könnte.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Jacke und des Pullovers nimmt die Polizei Osterode unter 05522/5080 entgegen.

