Ampel-Parteien: Greenpeace demonstriert für mehr Klimaschutz

Greenpeace-Aktivisten demonstrieren in Berlin für mehr Klimaschutz.

Bevor die Ampel-Parteien in den nächsten Tagen ihren Koalitionsvertrag vorlegen wollen, haben Greenpeace-Mitglieder mit Affenfiguren und Bannern vor den Parteizentralen für ehrgeizigere Klimaschutzziele protestiert.

Die Mitglieder der Umweltschutzorganisation hatten sich am Montagmorgen (22. November) vor dem Willy-Brandt-Haus sowie den Parteizentralen von FDP und Grünen versammelt. Sie hielten ein Banner mit der Aufschrift „Klimaregierung“ in die Höhe und richteten sich mit unterschiedlichen Fragen an die drei Parteien.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Greenpeace: Ampel-Koalition soll entschlossen gegen Klimakrise kämpfen

„Augen zu und Kanzler sein?“ lautete die Frage für die SPD und ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. An die FDP richteten sie sich mit den Worten „Nie gehört?“ und bei den Grünen lautete die Botschaft: „Viel gefordert, wenig erreicht?“.

Klima-Blog: Einigung bei Klimakonferenz: Kohleausstieg soll beginnen

„Was bislang zum Klima- und Naturschutz aus den Verhandlungen dringt, ist nicht der versprochene Aufbruch und zu wenig, um die Klima- und Artenkrise einzudämmen“, erklärte Greenpeace-Sprecher Thilo Maack den Hintergrund der Aktion.

Die kommende Bundesregierung müsse schnell und entschlossen handeln, damit die Klima- und Artenkrise nicht aus den Fugen gerate. Sie stehe vor der Herausforderung, die ökologische Transformation etwa in der Energie- und Automobilwirtschaft oder der Landwirtschaft mit der nötigen Geschwindigkeit und sozial gerecht zu steuern.

Forderungen von Greenpeace: Kohleausstieg und weniger Nutztiere

„An der Klimapolitik entscheidet sich, ob die kommende Koalition nicht die Vorteile einiger sondern das Wohl aller im Blick hat“, betonte Maack. „Gelingen kann das nur, wenn unter anderem der Ausstieg aus der Kohle bis 2030 abgeschlossen ist, bis zur Mitte des Jahrzehnts keine klimaschädlichen Verbrenner mehr zuzulassen werden und die Nutztierbestände schnell deutlich sinken."

Die Ampel-Parteien hatten angekündigt, dass in den kommenden Tagen ein Koalitionsvertrag vorgelegt werden soll. Auch die Ressortverteilung solle bis dahin geklärt werden. In der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember soll Olaf Scholz zum Kanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden.

(afp/msb)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de