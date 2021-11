Corona: Müssen Schulen wieder schließen? Das sagt die Politik

Berlin Heute beraten Bund und Länder über neue Corona-Maßnahmen. Das betrifft auch eine mögliche Schließung der Schulen. Was sagen Politiker?

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Verfassungsbeschwerden gegen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen der sogenannten Bundesnotbremse zurückgewiesen: Sie seien "in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie" mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen.

Coronavirus Corona: Müssen Schulen in Deutschland bald wieder schließen?

Heute wollen die Regierungschefs der Länder mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD) über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten. Für 13 Uhr ist eine telefonische Abstimmung angesetzt, dann sollen die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bundesnotbremse besprochen werden.

Ursprünglich war eine solche Bund-Länder-Runde für den 9. Dezember geplant. Doch angesichts der sich zuspitzenden Corona-Krise in Deutschland, überlasteter Intensivstationen und der neuen Virusvariante Omikron, wurde von unterschiedlicher Seite auf eine zügige Beratung zwischen Kanzleramt und den Ministerpräsidentinnen- und präsidenten gedrängt. Lesen Sie auch: Corona-Gipfel – Wann ist die Pressekonferenz mit Merkel?

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus lesen Sie in unserem Newsblog

Am Dienstagvormittag, wenige Stunden vor der geplanten Telefonschalte, hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wesentliche Teile der Bundesnotbremse gebilligt. Demnach waren Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen in der dritten Corona-Welle verfassungsgemäß. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts dürfte bei der Bund-Länder-Debatte eine wesentliche Rolle spielen.

Droht nach dem Beschluss ein neuer Lockdown der Schulen?

Sicher ist das, trotz der dramatischen Corona-Zahlen, nicht. Klar ist aber: Diese Frage dürfte nun neuen Auftrieb bekommen. Nicht nur im Kanzleramt und bei den Länderchefs. Auch für Lehrkräfte, Eltern und nicht zuletzt alle Schülerinnen und Schüler dürfte das Urteil wegweisend für die nächsten Wochen sein. Unterricht im Klassenzimmer oder vor dem Computer im Kinderzimmer.

Ralph Brinkhaus, Unionsfraktionschef, sprach sich gegenüber der "Welt am Sonntag" dafür aus, "die Weihnachtsferien überall ein bis zwei Wochen früher beginnen zu lassen." Damit sollen Kontakte in den Schulen reduziert werden.

Mehr zum Thema Coronavirus lesen Sie mit unserem Newsletter. Gleich anmelden!

Schulschließungen müssen "das Letzte" sein

Bei manchen Vertreterinnen und Vertretern der Ampel-Parteien führte Brinkhaus’ Vorschlag zu Empörung. SPD, Grüne und FDP hatten eine pauschale Schulschließung per Gesetz ausgeschlossen, nachdem die epidemische Notlage vergangene Woche ausgelaufen war. Das geänderte Infektionsschutzgesetz sieht keine Lockdownmaßnahmen mehr vor. Grünen-Politiker Dieter Janecek sagte der "Bild"-Zeitung, wer über Schulschließungen fabuliere, erzeuge nur "Wut und Verzweiflung."

Und auch die künftige Bundesbildungsministerin der FDP, Bettina Stark-Watzinger, hält eine coronabedingte Schulschließung zum jetzigen Zeitpunkt für unangebracht. "Sie dürfen nicht das Erste sein, sondern müssen das Letzte sein", sagte sie am Montag in der Sendung "Frühstart" von RTL. "Man muss erstmal alles andere tun, bevor man eine solche Maßnahme in Erwägung zieht."

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädiert auf Twitter für "flächendeckende Maskenpflicht und Testungen" in Schulen. Dort sei die Inzidenz "riesig".

Tatsächlich ist das Infektionsgeschehen bei den Jüngeren besonders angespannt. Laut dem Wochenbericht vom Robert-Koch-Institut (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei den 10- bis 14-Jährigen bei 921. Höchstwert unter allen Altersgruppen.

Distanzunterricht für "ein, zwei Wochen"

Ähnlich wie Brinkhaus äußerte sich hingegen Robert Habeck. "Ich halte es für richtig, wenn die Weihnachtsferien in den Ländern, wo die Inzidenzen sehr hoch sind, vorgezogen werden", teilte der Grünen-Vorsitzende am Montag im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF mit.

"Es muss alles dafür getan werden, damit Bildungseinrichtungen offenbleiben", sagte Maik Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Deutschen Presse-Agentur. "Und das heißt natürlich, so etwas wie die Maskenpflicht auch im Unterricht muss es jetzt geben."

Sollten jedoch andere Maßnahmen, wie die Absage von Massenveranstaltungen nicht zu einer Entspannung der Corona-Lage führen, dann müsste man darüber nachdenken, "Schulen für ein, zwei Wochen in den Distanzunterricht zu schicken."

Wie wahrscheinlich ein flächendecker Lockdown der Schulen ist, ob Schülerinnen und Schüler wieder von Zuhause aus lernen werden, wird sich heute in der Bund-Länder-Runde noch zeigen. Die Politik würde ihn gerne vermeiden, ausschließen kann sie ihn aber auch nicht. (lgr)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de