Ampel: Wann Olaf Scholz vereidigt wird ++ Koalitionsvertrag unterzeichnet

Die Ampel-Regierung unter Olaf Scholz steht in den Startlöchern. In Berlin laufen die Vorbereitungen für die Vereidigung. Mehr im Blog.

Die neue Ampel-Regierung unter der Führung von Olaf Scholz steht in den Startlöchern

Am Dienstag wurde der Koalitionsvertrag unterzeichnet

Am Mittwoch soll Scholz im Bundestag zum neuen Bundeskanzler gewählt werden

Die designierte Außenministerin Annalena Baerbock verrät, wohin ihre erste Auslandsreise führt

Die Grünen-Fraktion startet mit weiblicher Doppelspitze

Der Thüringer SPD-Politiker Carsten Schneider wird neuer Ostbeauftragter der Bundesregierung

Berlin. In der Nikolauswoche ist es jetzt also soweit: Der Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien ist unterzeichnet worden und am Mittwoch soll Olaf Scholz im Bundestag als neuer Bundeskanzler vereidigt werden. Damit hält die neue Koalition ihren ehrgeizigen Zeitplan ein.

Die Ära Angela Merkels (CDU) endet. Die Ampel-Koalition muss jetzt unter Beweis stellen, dass sie die Corona-Pandemie in den Griff bekommt und die Impfkampagne voranbringt. Olaf Scholz hatte das Ziel ausgegeben, bis Weihnachten 30 Millionen Impfungen zu verabreichen – im Schnitt mehr als 1,4 Millionen am Tag.

Damit wird sich ab sofort vor allem der designierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beschäftigen. Scholz hatte ihn und fünf weitere SPD-Mitglieder am Montag als künftige Ministerinnen und Minister vorgestellt. Vor allem die Besetzung des Bundesinnenministeriums mit der hessischen SPD-Politikerin Nancy Faeser sorgte für Überraschung.

News zur Kanzlerwahl von Dienstag, 7. Dezember: 2G in Berliner Hotels gilt auch für Bundestagsabgeordnete

20.08 Uhr: Bundestagsabgeordnete, die wegen der Kanzlerwahl am Mittwoch in einem Berliner Hotel übernachten, müssen gegen Covid-19 geimpft oder davon genesen sein. Wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss entschied, ist die Verfassungsbeschwerde von elf Bundestagsabgeordneten gegen die Berliner Corona-Schutzbestimmungen inklusive ihrer vorgeschriebenen 2G-Regel für Hotelübernachtungen unzulässig. (AZ: 2 BvR 2164/21)

Die Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung des Landes schreibt vor, dass Gäste in Hotels oder ähnlichen Einrichtungen nur übernachten dürfen, wenn sie geimpft oder genesen sind. Die elf Beschwerdeführer erfüllen diese sogenannte 2G-Regel nach eigenen Angaben nicht. Sie lebten "außerhalb Berlins weit entfernt vom Bundestag". Um ihre Abgeordnetenrechte bei der Wahl des Bundeskanzlers ausüben zu können, seien sie auf eine frühere Anreise und Übernachtung in einem Hotel angewiesen, erklärten die Politiker. Am Mittwoch soll der bisherige Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im Bundestag zum Bundeskanzler gewählt werden.

Vorbereitungen zur Kanzlerwahl laufen

18.40 Uhr: Die Vorbereitungen zur morgigen Kanzlerwahl laufen auf Hochtouren. Am Mittwoch tritt der Bundestag um 9.00 Uhr zusammen. Der Ablauf folgt einem strengen Protokoll. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) wird den Abgeordneten mitteilen, dass der Bundespräsident gemäß Artikel 63 Grundgesetz vorgeschlagen habe, Olaf Scholz zum Bundeskanzler wählen zu lassen. Der Artikel legt auch fest, dass dies ohne Aussprache zu geschehen hat.

Zur Wahl ist die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestags nötig. Bei aktuell 736 Abgeordneten sind dies also 369 Stimmen. Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP verfügen über zusammen 416 Sitze. Für die geheime Wahl sind rund 90 Minuten eingeplant - coronabedingt etwas mehr als sonst üblich. Lesen Sie auch: Die Kanzler-Story: So ungewöhnlich war Scholz' Weg zur Macht

Später erwartet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Olaf Scholz im Schloss Bellevue. Denn der schon zitierte Artikel 63 schreibt auch vor, dass der Gewählte vom Bundespräsidenten zu ernennen ist. Ist dies erledigt, geht es zurück ins Reichstagsgebäude. Mittags wird Scholz kehrt Scholz in den Bundestag zurück, wo er schließlich vereidigt wird.

Olaf Scholz soll am Mittwoch vom Bundestag zum neuen Kanzler gewählt werden. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Grünen-Fraktion startet mit weiblicher Doppelspitze

18.11 Uhr: Die neue Grünen-Bundestagsfraktion wird von zwei Frauen geführt: Britta Haßelmann und Katharina Dröge wurden am Dienstag zur weiblichen Doppelspitze gewählt. Sie treten die Nachfolge von Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter an. Die bisherige Parlamentsgeschäftsführerin Haßelmann erreichte nach Angaben aus Fraktionskreisen 98 Prozent, die Wirtschaftspolitikerin Dröge 93 Prozent. Zur Nachfolgerin Haßelmanns als Parlamentsgeschäftsführerin wurde mit 99 Prozent die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic gewählt.

Die 59-jährige Haßelmann wird dem Realo-Flügel der Grünen zugerechnet, sie sitzt seit 2005 im Bundestag. Die 37-jährige Dröge gehört zur Parteilinken, sie ist seit 2013 Mitglied des Parlaments. Die Neuwahl der Fraktionsspitze war notwendig geworden, weil Göring-Eckardt und Hofreiter nicht noch einmal angetreten waren. Sie sind auch bei der Besetzung der Grünen-Posten in der neuen Bundesregierung leer ausgegangen.

Hofreiter wird Vorsitzender des Europaausschusses des Bundestags. Göring-Eckardt könnte erneut Bundestagsvizepräsidentin werden. Sie hatte das Amt bereits von 2005 bis 2013 inne: Die Fraktion nominierte sie mit 92 Prozent für diesen Posten. Die Wahl im Bundestag wird voraussichtlich am Donnerstag stattfinden.

AfD-Abgeordneter soll Innenausschuss leiten – Kritik von CSU und Linke

16.50 Uhr: Dass die AfD künftig den Vorsitzenden im Innenausschuss des Bundestages stellen darf, stößt in der Opposition auf scharfe Kritik. "Es ist ein sicherheitspolitischer Skandal, dass die Ampel dieses zentrale Amt einer Partei überlässt, die von Extremisten durchsetzt ist", sagte Andrea Lindholz (CSU), die den Ausschuss in der zurückliegenden Wahlperiode geleitet hatte, am Dienstag.

"Ausgerechnet die AfD, die selbst zur Hälfte vom Verfassungsschutz beobachtet wird, soll künftig die parlamentarische Kontrolle der Sicherheitsbehörden leiten – da wird der Bock zum Gärtner gemacht", fügte die CSU-Abgeordnete hinzu. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte: "Es ist ein klares Versagen der anderen Fraktionen, dass man das zugelassen hat." Die Innenpolitikerin Martina Renner (Linke) sagte: "Die AfD stellt ein Sicherheitsrisiko dar." Dass jemand von der AfD den Vorsitz in diesem wichtigen Ausschuss übernimmt, müsse daher verhindert werden.

Baerbock nennt Ziel ihrer ersten Reisen als Außenministerin

16.17 Uhr: Das erste Reiseziel der designierten Außenministerin Annalena Baerbock in ihrem neuen Amt wird Paris sein. Nach Informationen der Zeitungen dieser Redaktion soll die Grünen-Politikerin am Donnerstagvormittag in Paris ihren französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian treffen. Noch am selben Tag will sie weiterreisen nach Brüssel und anschließend nach Warschau. Baerbock hatte in der Vergangenheit, zuletzt in dieser Woche, wiederholt gesagt, ihre erste Auslandsreise in der Regierung würde sie nach Brüssel führen.

Carsten Schneider wird neuer Ostbeauftragter der Bundesregierung

16.03 Uhr: Der Thüringer SPD-Politiker Carsten Schneider soll in der sich bildenden Ampelregierung von SPD, Grünen und FDP neuer Beauftragter für die ostdeutschen Bundesländer werden. Das erfuhr die Deutschen Presse-Agentur am Dienstag aus Ampel-Kreisen. Zuvor hatte die "Rheinische Post" über die Personalie berichtet.

Der 45-Jährige wechselt damit von einer wichtigen Position innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion organisatorisch ins Bundeskanzleramt. Seit dem Jahr 2017 war Schneider erster Parlamentarischer Geschäftsführer und damit eine Art Manager seiner Fraktion. Der Posten gilt nach dem Vorsitz als einer der wichtigsten in der Fraktion. Ihn soll nun mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Katja Mast eine Frau übernehmen.

